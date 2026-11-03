Nincs már visszaút a világhírű közgazdász szerint: "Lassú és sötét halált hal Európa"

Brutális lesz az AI-átmenet
Rogoff élesen bírálta Elon Musk és más technológiai vezetők azon jóslatait, amelyek szerint a mesterséges intelligencia (AI) olyan bőséget hoz, amelyben a pénz elveszíti az értékét, az infláció pedig megszűnik. A közgazdász ezt ostobaságnak nevezte, rámutatva, hogy bizonyos erőforrások – például az ingatlanok, az ásványkincsek vagy a víz – mindig szűkösek maradnak, az újonnan megjelenő csúcstechnológiás termékek pedig kezdetben rendkívül drágák lesznek.
Ahelyett, hogy a pénz szerepe megszűnne, a tőke fontosabbá válik, mint valaha, így a tőketulajdonosok hatalmas hozamokra tesznek majd szert, míg a kizárólag a munkájukból élők jövedelme visszaesik
- fogalmazott a világhírű közgazdász. Bár néhány évtized múlva az AI éppúgy a mindennapok része lesz, mint ma az internet, a szakértő szerint az odáig vezető átmenet brutálisnak ígérkezik, mivel a technológia sokkal gyorsabban szünteti meg a munkahelyeket, mint ahogy újakat teremt.
Adósságválság fenyegeti az USA-t, de Európa helyzete még ennél is rosszabb
A fejlett gazdaságok rekordmagas államadósságával kapcsolatban a professzor hangsúlyozta, hogy a legnagyobb változást a kamatszintek normalizálódása jelenti. A 2010-es években a politikusok és a közgazdászok abban a tévhitben éltek, hogy a kamatok örökre alacsonyak maradnak, és az eladósodásnak nincs ára. Az államadósság azonban úgy működik, mint egy változó kamatozású jelzáloghitel, amely a kamatok emelkedésével rendkívül drágává válik.
Rogoff szerint 50 százalék az esélye annak, hogy az Egyesült Államok a következő öt évben adósságválsággal szembesül a politikai konszenzus hiánya miatt.
A szakértő szerint a ragadós infláció miatt a Fednek a következő hat-nyolc hónapban két-három alkalommal is kamatot kellene majd emelnie, és még az AI-buborék esetleges kipukkadása sem vinné le a tízéves állampapírhozamokat 3,5 százalék alá.
Az amerikai dollár tartalékvaluta-státusza eközben már leszálló ágban van a túlzott eladósodás és a pénzügyi szankciók gyakori alkalmazása miatt. Kína és Európa is igyekszik csökkenteni a dollártól való függőségét, ami hosszabb távon a jüan és az euró térnyeréséhez vezethet. Rövid távon azonban egyik deviza sem áll készen a szerep átvételére, így a jegybankok menekülőeszközként az aranyat választják, amelynek unciánkénti árfolyama Rogoff szerint a 8000, de akár a 10 000 dollárt is elérheti. A kamatokat emellett a geopolitikai feszültségek is felfelé hajtják, hiszen a hidegháború utáni \"békeosztalék\" korszaka véget ért, a védelmi kiadások pedig világszerte nőnek. A közel-keleti háború miatt a hordónkénti 115 dollárt is elérő Brent olajár és a Perzsa-öböl menti szuverén vagyonalapok tőkekivonása szintén növeli a globális finanszírozási költségeket.
Európa helyzetét a közgazdász különösen sötéten látja, szerinte ugyanis a kontinens lassú halált hal, és egyfajta múzeummá válik.
Az európai államok fenntarthatatlan jóléti rendszereket működtetnek, miközben a társadalom elöregszik, az adósság pedig túl magas
- adja meg a diagnózist Rogoff. Emellett a kontinens évtizedekig potyautasként támaszkodott az Egyesült Államok katonai és űrtechnológiai védelmére, nincs megfelelő energiaellátása, és olyan alapvető képességeknek is híján van, mint a saját műholdfelbocsátás. Franciaország komoly pénzügyi bajban van, és bár Németország valószínűleg kisegíti majd, sem a franciák, sem az olaszok nincsenek abban a helyzetben, hogy érdemben növeljék védelmi kiadásaikat.
India lehet a következő évek nagy nyertese
Az ázsiai gazdaságok közül Kína strukturális válsággal küzd, mivel a korábban a kereslet egyharmadát adó ingatlan- és infrastrukturális szektor visszaesését nem tudják pótolni az elektromos autók vagy a napelemek.
Ennek ellenére az ország technológiai és AI-exportra épülő része – amely egy 300-400 milliós, dinamikus réteget érint – továbbra is virágzik, így Kína kettészakadt gazdaságként működik majd tovább
- véli a világhírű közgazdász.
Ezzel szemben India továbbra is a leggyorsabban növekvő nagy gazdaság marad, és komoly nyertese lehet a mesterséges intelligenciának. Bár a hagyományos kiszervezési szektort érzékenyen érinti az új technológia, az ország máris a világ élvonalába került az AI-alapú filmgyártásban, amelyet már Hollywood is elkezdett átvenni. A munkahelyteremtés ugyanakkor továbbra is komoly kihívás az országban, a közel-keleti konfliktus következményei – például a műtrágyahiány és a visszaszoruló vendégmunkás-lehetőségek – pedig súlyos csapást mérnek az indiai lakosságra.
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