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Nyomozás indult az iparkamara milliárdos ingatlanügyletei miatt
Gazdaság

Nyomozás indult az iparkamara milliárdos ingatlanügyletei miatt

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Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ingatlanvásárlásai ügyében. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást, gyanúsítotti kihallgatásról egyelőre nincs hír. Az ügy középpontjában az MKIK és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közelmúltbeli, összesen mintegy 9,2 milliárd forint értékű ingatlanvásárlásai állnak.

A HVG információi szerint az MKIK 4,2 milliárd forintért vette meg a XII. kerületi Pethényi köz 10. szám alatti, 5300 négyzetméteres központi székházat. Emellett 8,5 millió eurót, vagyis nagyjából 3,3 milliárd forintot fizetett egy XIII. kerületi, Papp Károly utcai, 8200 négyzetméteres épületért, amelyet később oktatási célokra használnának. A BKIK 2026 januárjában szintén vásárolt egy 2800 négyzetméteres fővárosi ingatlant 4,5 millió euróért, körülbelül 1,7 milliárd forintért.

Az ügyletek szabályosságát több kamarai elnökségi tag is megkérdőjelezte. A kifogások egyik fő pontja, hogy két érintett ingatlant az eladó TP Property Zrt. nem sokkal azelőtt szerzett meg, hogy továbbadta volna a kamaráknak. A HVG becslése szerint

a bejegyzett jelzálogok alapján akár 1–2 milliárd forint különbség is lehetett a vételi és az eladási ár között.

A TP Property többségi tulajdonosa, az Ideona Zrt. ugyanakkor azt közölte, hogy a cég átszervezése még tart, ezért az ügyletek végleges eredménye nem állapítható meg, a részletes pénzügyi adatokat pedig üzleti titokként kezelik.

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A vitatott vásárlások Nagy Elek jóváhagyásával történtek, aki egyszerre elnöke az MKIK-nak és a BKIK-nak. A bírálók azt is kifogásolták, hogy szerintük nem született külön elnökségi döntés

  • a vásárlásokra fordított, 9,5 milliárd forintos KAVOSZ-osztalék kivételéről, illetve
  • a pénz egy részének átadásáról az ingatlanvásárlásra létrehozott projektcégnek.

Nagy Elek ezzel szemben azt állítja, hogy ezek a döntések az alapszabály alapján elnöki hatáskörbe tartoztak, az elnökséget pedig tájékoztatta.

Nagy Elek szerint a folyamat jogszerű és szabályos volt: az MKIK ellenőrző bizottsága október elején egyhangúlag hagyta jóvá a székházvásárlásról szóló jelentést, és a vételárban sem láttak feltűnő értékaránytalanságot. A kamarai elnök arra is hivatkozott, hogy nemzetközi hátterű cég bevonásával ellenőrző értékbecslések készültek, amelyek piaci árakat állapítottak meg. Szerinte a Pethényi közi székház megvásárlása gazdaságilag is indokolt volt, mert az MKIK korábban évente csaknem 600 millió forintot költött irodabérlésre a Bank Centerben, így az új ingatlan ára számításaik szerint 6–9 év alatt megtérülhet.

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