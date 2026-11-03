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Orosz szál a háttérben: tömeges kibertámadás érte a nyugati hűtőrendszereket
Gazdaság

Orosz szál a háttérben: tömeges kibertámadás érte a nyugati hűtőrendszereket

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Kibertámadás érte az egyesült királyságbeli élelmiszer-beszállítókat, miután hackerek Európa-szerte szándékosan megemelték a szupermarketek hűtőberendezéseinek hőmérsékletét. A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) már együttműködik az érintett vállalatokkal. Bár az országos szintű károk egyelőre minimálisak, a kiberbiztonsági szakértők szerint a támadások nyomai orosz kötődésű csoportokra utalnak - közölte a The Guardian.
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A kontinentális Európában – többek között Belgiumban, Észtországban, Írországban, Finnországban, Luxemburgban, Hollandiában és Svédországban – a kiskereskedők hétfőn észleltek súlyos problémákat, miután a hűtőrendszereik hőmérséklete helyenként az 50 Celsius-fokot is elérte. Franciaországban már egy hónappal korábban is történtek hasonló incidensek, ahol az internetre alapértelmezett gyári jelszavakkal csatlakoztatott, elavult technológiát használták ki a támadók. Bár a brit élelmiszerláncokat közvetlenül még nem érte el a hullám, több ottani beszállító is áldozatul esett.

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A Független Húsbeszállítók Brit Szövetsége szerint a több mint háromszáz tagjuk közül néhányan járulékos veszteségként szenvedték el a támadásokat. Egyiküknél a hűtőegységek hőmérséklete 100 Celsius-fokra szökött fel, két másik cégnél pedig leolvadás indult meg, ám mivel a tárolók éppen üresek voltak, nem veszett kárba áru. Egy londoni zöldség- és gyümölcs-nagykereskedés, a Langridge Organic szintén célponttá vált, amikor a hackerek több mint négy órára 150 fokos leolvasztásra állították át a rendszereiket. A cég ügyvezetője, Alex Pearce elmondta, hogy a készleteket csak úgy tudták megmenteni, hogy

fizikailag kihúzták a hűtőkamrák internetkábelét a falból.

A vállalat ugyanazt az amerikai Copeland által fejlesztett vezérlőszoftvert használja, amely a franciaországi incidensekben is érintett volt.

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Paul Chichester, a brit elektronikus hírszerzés (GCHQ) alá tartozó NCSC műveleti igazgatója hangsúlyozta, hogy a támadásokhoz nem használtak mesterséges intelligenciát, a hackerek csupán régóta ismert sebezhetőségeket aknáztak ki. Richard Horne, a szervezet vezérigazgatója hozzátette, hogy ezek az esetek csak az előfutárai egy jóval nagyobb kiberfenyegetésnek.

A mesterséges intelligencia terjedése ugyanis könyörtelenül fel fogja tárni az informatikai hálózatok azon hibáit, amelyeket az üzemeltetők eddig elmulasztottak kijavítani.

Ollie Whitehouse technológiai igazgató szerint a gyártókat biztonságosabb eszközök fejlesztésére kell ösztönözni, a fogyasztóknak pedig el kell fogadniuk, hogy a védelemért magasabb árat kell fizetniük.

A támadók kilétének felderítésére a Lupovis nevű kibervédelmi cég úgynevezett "mézesbödön" (honeypot) csapdákat állított fel. Olyan ál-vezérlőrendszereket tettek elérhetővé az interneten, amelyek a hackerek számára megkülönböztethetetlenek a valódi Danfoss hűtővezérlőktől. Xavier Bellekens, a vállalat vezérigazgatója közölte, hogy tíz nap alatt 91 különböző forrásból összesen 256 támadási kísérletet rögzítettek. A behatolók szinte kivétel nélkül a gyártó által nyilvánosan dokumentált,

gyári alapértelmezett felhasználónevekkel és jelszavakkal próbálkoztak.

Bár a támadók névtelenek maradtak, a Lupovis elemzése szerint a műveletek hátterében orosz kötődésű csoportok állhatnak. A hackerek ugyanis olyan, a hatósági megkereséseket és visszaélés-bejelentéseket figyelmen kívül hagyó tárhelyszolgáltatókat (úgynevezett "golyóálló" vagy bulletproof hostingot) vettek igénybe a rendszerek szondázásához, amelyeket korábban már bizonyítottan orosz hátterű rosszindulatú műveleteknél használtak. Bellekens szerint bár a konkrét csoportot még nem tudják megnevezni, az ilyen infrastruktúrát használó szereplők köre meglehetősen szűk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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