Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter

Némi közjátékkal indul a Parlament mai ülése. Először bejelentették, hogy Magyar Péter felszólal, majd azt, hogy elmarad a felszólalás. Úgy tűnt, Magyar Péter nem tud arról, hogy felszólalt volna napirend előtt. Így hát nem szólalt fel.

Azt sem tudják, hogy a miniszterelnök felszólal vagy nem (...) Az egész kormányzás egy kupleráj

– mondta Toroczkai László (Mi Hazánk).

A levezető elnök felrótta Toroczkainak, hogy tartózkodjon a minősítésektől.

Nem lehet kuplerájnak nevezni a kormányt? (...) Hagyják működni az Országgyűlést, ha már a kormány nem tud működni

– fűzte hozzá.

A Feledy-botrány miatt törölte el a felszólalást?

– tette fel a kérdést Toroczkai.

Mondvacsinált indokokkal rúgták ki Feledy Botondot, vélte Toroczkai, aki szerint a Tiszások közül rengetegen a Fidesztől, a NER-től kaptak támogatásokat. Magyar Péter felé fordulva azt kérdezte: miniszterelnök úr, ön hogyan találta meg Jellinek Dániel strómant, hogy dupla áron megvegye az ön lakását? (...) Vagy Szentkirályi Alexandra miért lépett vissza Vitézy Dávid javára két éve? Milyen kapcsolatok fűzik önöket a Fideszhez? - kérdezte Toroczkai.