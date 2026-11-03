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Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter
Gazdaság

Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása elmaradt, ám nagy vita kerekedett az Országgyűlésben. Kedden döntött a legfőbb ügyészről az Országgyűlés, amely munkaszüneti nappá nyilvánította december 24-ét és határozott a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatáról. Magyar Péter rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezett Pócs János miatt.
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A tiszás Szűcs Dóra szavazásánál hasonló történt mint Pócs János voksolásánál

A kereszténydemokrata Latorcai Csaba szerint a tőkealapokról szóló országgyűlési szavazásnál ugyanaz történt, mint Pócs János (Fidesz) vitatott szavazásánál, egy tiszás képviselő késés miatt utólag kérte voksának beszámítását.

Latorcai Csaba a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt: Szűcs Dóra szavazás közben késve érkezett az ülésterembe, majd utána kérte szavazatának a többi vokshoz való hozzáadását.

"Pepitában, mint Pócs János esete" - fogalmazott, felvetve, hogy Magyar Péter miniszterelnök ennél az esetnél is kezdeményezi-e a házbizottság összehívását és példás büntetést fog követelni a tiszás képviselőnek. (MTI)

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Megszólalt a fideszes politikus, akit Magyar Péter kirúgna a Parlamentből

A videófelvételek és a jegyzőkönyvek áttekintésével megvizsgálják Pócs János fideszes országgyűlési képviselő keddi szavazásának körülményeit - mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság keddi, rendkívüli ülése után az MTI-nek. Pócs János az MTI-nek azt mondta: a szavazás "utolsó pillanatában" ért oda a szavazógéphez és nyomott gombot, ezért lehet, hogy a gép ezt már nem érzékelte.

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Szigorítás jön a magántőkealapoknál, lépett a parlament

"Nem is kis, hanem nagykapukat" hagyott az előző kormány az állami finanszírozás szabályozásában – mondta Kármán András pénzügyminiszter a parlament keddi vitájában. A kormány ezek bezárásával indokolja a magántőkealapokat, az állami fejlesztési bankokat és a takarékszövetkezeti integrációt érintő törvénymódosítást, amelyet az Országgyűlés 115 igen szavazattal támogatott.

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Szigorítás jön a magántőkealapoknál, lépett a parlament
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Magyar Péter kirúgna egy fideszes képviselőt a Parlamentből

Csalással vádolja Magyar Péter miniszterelnök Pócs János fideszes képviselőt, aki szerinte az Országgyűlés keddi ülésén megpróbálta félrevezetni az ülésvezetést. A kormányfő szerint Pócs azt jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, miközben a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló voksolás idején nem is tartózkodott az ülésteremben, és csak a szavazás lezárása után érkezett meg. Magyar Péter ügyrendi felszólalásban rendkívüli házbizottsági ülést és a képviselő súlyos, de arányos megbüntetését kezdeményezte, a Facebookon pedig azt írta, hogy Pócs Jánosnak távoznia kell a parlamentből.

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Magyar Péter kirúgna egy fideszes képviselőt a Parlamentből
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Megválasztották az új legfőbb ügyészt

Az Országgyűlés kedden megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek, aki Baka András köztársasági elnök második jelöltjeként került a parlament elé. Az államfő eredeti jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a képviselők kétszer sem választották meg. Fejes támogatását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Tisza-frakció döntése alapján. A kilencéves tisztség Nagy Gábor Bálint, Polt Péter utódjának lemondásával üresedett meg. A csaknem négy évtizedes ügyészi múlttal rendelkező Fejes Péter korábban a Veszprém Megyei Főügyészséget is vezette, ezt a megbízatását azonban Polt Péter bizalomvesztésre hivatkozva visszavonta.

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Megválasztották az új legfőbb ügyészt
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Példátlan esetről és csalásról beszél Magyar Péter: a házbizottság összehívását kezdeményezte

Rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök kedden, miután szerinte Pócs János fideszes képviselő valótlanul állította, hogy nem működött a szavazógépe, miközben valójában nem is tartózkodott az ülésteremben.

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Példátlan esetről és csalásról beszél Magyar Péter: a házbizottság összehívását kezdeményezte
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Megszavazták: többé nem titkolhatják a magántőkealapok tulajdonosait

Kedd délelőtt 193 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az Országgyűlés a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról szóló törvényjavaslatot.

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Megszavazták: többé nem titkolhatják a magántőkealapok tulajdonosait
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Itt a döntés: szigorúbb vagyonellenőrzés alá kerülnek a politikusok

Az Országgyűlés 145 igen szavazattal, 48 nem ellenében elfogadta a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló törvényjavaslatot, amely új vagyonellenőrzési mechanizmust hozott létre. A szabályozás célja, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az igazolható, adózott jövedelmükkel. A végrehajtásban kiemelt szerepet kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

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Itt a döntés: szigorúbb vagyonellenőrzés alá kerülnek a politikusok
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MNB

Az Országgyűlés 191 igen és 4 nem szavazat mellett elfogadta a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentése és beszámolóját.

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Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!

Az Országgyűlés kedden elfogadta, hogy december 24-e önálló munkaszüneti nap legyen.

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Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!
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Több pénz tudományra

A Tisza-kormány egészen másképp fog a tudományra tekinteni, mondta Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a tudomány ünnepe kapcsán. 2027-ben a korábbinál sokkal több pénzt fogunk a tudományra fordítani.

Összességében az a célunk, hogy a jelenlegi 1,3%-os GDP-arányos költési szintet megemeljük 4 éves időtávon belül a GDP 2%-ára, hosszú távon pedig az uniós elvárásnak is megfelelő, kb. 3%-os szintre, tette hozzá.

Felszólalása utána 10:40-ig szünetet rendeltek el.

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Áremelkedés és lakhatási válság

Ön azt mondja, hogy 6,6%-kal nőtt az utolsó évben a lakásoknak az ára, 2010 óta 231%-kal emelkedtek a lakásárak, 53%-os uniós átlaggal szemben. 2015 és 2025 között 124 százalékkal emelkedtek a lakásárak – reagált Magyar Péter arra, hogy a Fidesz időszakában rengeteget nőttek az árak.

A legtöbben a lakhatási válságot, a lakáshoz jutás nehézségét jelölték meg a kivándorlás okaként, fogalmazott. Tehát, hogyha sikeres lett volna az önök lakhatási programja, akkor valószínűleg nem mentek volna el a fiatalok, tette hozzá.

Az Otthon Startos szerződésekből ötből négy befektetési célú volt – mondta a miniszterelnök, aki szerint a felső 10% vette igénybe a hitelek 70%-át. A kistelepüléseken lévő fiatalok nem tudták igénybe venni az Otthon Startot.

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Új lakásprogram

Panyi Miklós, a Fidesz képviselője azt kérdezte, hogy mitől jobb az új Tiszás lakásprogram, ha tízből kilenc fiatal rosszabbul jár.

Az Otthon Start programot drasztikusan elvágták, és bevezetnek egy olyan programot, ami nincs előkészítve, és jelenleg nem is elérhető. Ráadásul egy olyan programot, ami sokkal rosszabb a fiataloknak, tízből kilenc fiatal rosszabbul jár vele – vélekedett. Ez annak ellenére így van, hogy önök ennek az ellenkezőjét kommunikálják, ugyanakkor, amit önök mondanak erről, az átverés, tette hozzá.

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Magyar Péter támogatja a Fidesz-KDNP javaslatát

Nacsa Lőrinc (Fidesz-KDNP) felvetette, hogy 300 millió forinttal emelni kellene a nemzetiségi iskolák támogatását.

Azt tudom önnek mondani, amit jelzett, hogy egy módosító indítványt nyújt be, hogy 300 millió forinttal emeljük a költségvetést, a magam részéről ezt tudom támogatni, remélem, hogy az Országgyűlés is fogja támogatni mindannyiunknak – fejtette ki.

A pénzügyminiszter úr is tapsolt, úgyhogy azt gondolom, hogy talán nem lesz ennek akadálya. Mindannyiunk közös érdeke, hogy akár a kárpátaljai magyarság, akár Erdély, akár Délvidék, akár Felvidék, akár Muraköz, bármiről beszélünk, minél több támogatást kapjon, eljusson a magyarokhoz a támogatás – fejtette ki.

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Magyar Péter: jobb lenne, ha ez is elmaradna

Lehet, hogy jobb lenne, ha ez is elmaradna – válaszolta Magyar Péter a Mi Hazánkos politikus felszólalására.

Magyar Péter nem tért el az előre jelzett témájától, a magyar vidék fejlődéséről beszélt, és arról, hogy a kormány 2027-ben milyen fejlesztéseket tervez.

Azt tudom innen is üzenni a magyar vidéknek, hogy végre van kormánya a magyar vidéknek

– mondta Magyar Péter.

Magyar Péter nem reagált Feledy menesztésére és a Toroczkai által felvetett Tiszához köthető fideszes szálakra.

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Magyar Péter nem szólal fel, Toroczkai László nekimegy a kormánynak

Némi közjátékkal indul a Parlament mai ülése. Először bejelentették, hogy Magyar Péter felszólal, majd azt, hogy elmarad a felszólalás. Úgy tűnt, Magyar Péter nem tud arról, hogy felszólalt volna napirend előtt. Így hát nem szólalt fel.

Azt sem tudják, hogy a miniszterelnök felszólal vagy nem (...) Az egész kormányzás egy kupleráj

– mondta Toroczkai László (Mi Hazánk).

A levezető elnök felrótta Toroczkainak, hogy tartózkodjon a minősítésektől.

Nem lehet kuplerájnak nevezni a kormányt? (...) Hagyják működni az Országgyűlést, ha már a kormány nem tud működni

– fűzte hozzá.

A Feledy-botrány miatt törölte el a felszólalást?

– tette fel a kérdést Toroczkai.

Mondvacsinált indokokkal rúgták ki Feledy Botondot, vélte Toroczkai, aki szerint a Tiszások közül rengetegen a Fidesztől, a NER-től kaptak támogatásokat. Magyar Péter felé fordulva azt kérdezte: miniszterelnök úr, ön hogyan találta meg Jellinek Dániel strómant, hogy dupla áron megvegye az ön lakását? (...) Vagy Szentkirályi Alexandra miért lépett vissza Vitézy Dávid javára két éve? Milyen kapcsolatok fűzik önöket a Fideszhez? - kérdezte Toroczkai.

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Pillanatokon belül megszólal Magyar Péter

  • Sűrű nap lesz ma az Országházban. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik a nap.
  • A parlament több adótörvény általános vitáját is lefolytatja.
  • Szavazhatnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ös üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról.
  • Zárószavazás lesz a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról, amelynek célja biztosítani, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása minden esetben összhangban álljon az adózott jövedelmükkel.
  • Az érintett tőkealapok tényleges tulajdonosainak megismerhetőségét biztosítja a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról szóló előterjesztés.
  • Munkaszüneti nappá nyilváníthatja december 24-ét az Országgyűlés, amely dönthet a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosításáról is.
  • Szavazhatnak a képviselők a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény, valamint az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról.
  • Határozathozatal lehet a két közmédiacéggel kapcsolatos előterjesztésről: a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, továbbá a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról.
  • Dönthet arról is a parlament, hogy a jelenleg működő ötből négy - a gyermekvédelemmel, a kegyelmi botránnyal, a spontán privatizációval és az MNB működésével kapcsolatos - vizsgálóbizottság jelentéstételi határidejét december 31-ről 2027. június 15-re módosítja. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság jelentéstételi határideje változatlanul december 31.
  • A Tisza képviselői új vizsgálóbizottságot is létrehoznának: a felzárkóztatási források visszaéléseit feltáró testület a 2004 és 2026 közötti társadalmi felzárkóztatási és esélyteremtési célú magyar és európai uniós támogatásokat világítaná át.
  • Személyi döntések is várhatók. Először a Független Közmédia Testület új tagját választhatja meg a parlament, majd az államfő legfőbbügyész-jelöltjéről dönthet titkos szavazáson.
  • A közszolgálati média működésének felügyeletét ellátó közmédia-testület kilenc tagjából eddig hatot - a kormányoldal és a szakmai szervezetek 3-3 jelöltjét - választott meg a parlament. Kedden a KDNP jelöltjéről, Koncz Attila televíziós szakemberről dönthetnek.
  • Az Országgyűlés ismét szavaz a legfőbbügyész-jelöltről, miután Baka András köztársasági elnök első jelöltje, Szathmáry Zoltán, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze szeptember 28-án nem kapta meg az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát.
  • Az államfő október közepén új jelöltet javasolt a Legfőbb Ügyészség élére: a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest. A Tisza-frakció támogatja a megválasztását.
  • Kivételes eljárásban tárgyalja, ezért a vita után dönthet is a parlament a zártkörű kockázati és magántőkealapok szabályozásán is változtató, az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme és megerősítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.
  • Általános vita lesz a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról szóló törvényjavaslatról, miszerint az ötszáz fő feletti sportszervezetek esetén tilos lehet bizonyos közjogi, politikai, kormányzati és állami gazdasági tisztségek sportágazati vezetői tisztségekkel való egyidejű betöltése.
  • Több adózással kapcsolatos törvényjavaslat is napirenden szerepel. Együttes általános vita lesz a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata), valamint az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról szóló törvényjavaslatról.
  • A katáról szóló előterjesztés szerint az ezt választó főfoglalkozású kisadózó 2027-ben havonta 100 ezer forint, főfoglalkozásúnak nem minősülő kisadózó havonta 50 ezer forint adót fizet.
  • Az adójóváírás bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslat egyebek mellett tartalmazza a családi pótlék jövő évi megduplázásával, az anyák kedvezményével kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá bevezeti az adójóváírás intézményét, amely a bér számított adóját csökkenti, mértéke a minimálbért meg nem haladó bér esetén a bér 6 százaléka.
  • Tárgyalja a parlament a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot. Ez az adó az egymilliárd forintot meghaladó vagyont terheli: az adóalap 100 milliárd forintot meg nem haladó részére 1 százalékos, az ezt meghaladó részére 1,5 százalékos adókulcs vonatkozhat a jövőben.
  • Együttes általános vita lesz az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározat módosításáról, valamint az annak elfogadását javasló honvédelmi bizottsági előterjesztésről. A beszámolóban a honvédelmi miniszter a hazai készenlétben levő EUFOR ALTHEA műveletben részt vevő erők engedélyezett létszámának 150-ről 300 főre emeléséről számolt be. (MTI/Portfolio)

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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