Sokkoló számok: Magyarországon a legdrágább a GTA 6 az egész EU-ban

A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI alapváltozata Magyarországon 31 990 forintba kerül, míg az Ultimate Editionért már 39 990 forintot kérnek.

A FlamingoAtlas nemzetközi árösszehasonlítása szerint ezzel Magyarország az Európai Unió legdrágább országának számít a játék digitális alapkiadását tekintve.

Az október 30-i árfolyamokon számolva:

a magyar ár 97,56 dollárnak felel meg,

miközben Csehországban 92,16,

Svédországban 91,49,

a legtöbb euróövezeti országban pedig 89,36 dollárt kell fizetni a játékért.

A legkedvezőbb uniós árat Romániában találjuk, ahol 83,59 dollárnak megfelelő összegért lehet előrendelni a GTA 6-ot.

A különbség azonban még látványosabb, ha az árakat az egyes országokban jellemző fizetésekhez viszonyítjuk.

Az Eurostat 2025-ös kereseti adataival számolva egy magyar vásárlónak a havi nettó átlagkeresete 6,79 százalékát kell elköltenie a játékra.

Ezzel Magyarország ezen a listán is az első helyen áll, megelőzve Bulgáriát (6,64 százalék) és Romániát (6,47 százalék).

Összehasonlításképpen Németországban a havi nettó átlagkereset mindössze 2,63 százalékát, Ausztriában 2,27 százalékát, Luxemburgban pedig csupán 1,72 százalékát teszi ki a GTA 6 ára.

Ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar fizetéshez mérve közel négyszer akkora anyagi terhet jelent a játék megvásárlása, mint Luxemburgban.

A Rockstar Games anyavállalata, a tőzsdén jegyzett Take-Two Interactive november 19-én dobja piacra a GTA 6-ot PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra. A játék amerikai alapára 79,99 dollár, vagyis a magyar vásárlóknak dollárra átszámítva több mint 20 százalékkal kell többet fizetniük érte.

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