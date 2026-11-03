Sorcserét hajt végre a Fidesz, Bóka János hátrébb lép a parlamenti munkában

Több parlamenti bizottságban is személycseréket kezdeményez a Fidesz és a Tisza. A kormánypárti javaslat szerint Bóka János frakcióvezető helyét az Európai Ügyek Bizottságában Hidvéghi Balázs venné át, aki 2019 és 2024 között EP-képviselő volt. Hidvéghi tagságát és alelnöki tisztségét a Társadalmi Részvétel Bizottságában Kardosné Gyurkó Kata kapná meg, az Egészségügyi Bizottságban pedig Horváth László helyére Szekeres Pál érkezne. A Tisza Rost Andrea helyett Borsós Gabriellát küldené a Magyarságpolitikai Bizottságba, az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke pedig Kaprinyák Tibor helyett Lontay László lenne. A javaslatok nem indokolják a cseréket, amelyekről még az Országgyűlésnek kell döntenie.

A Fidesz frakcióvezetőjét, Bóka János korábbi uniós ügyekért felelős minisztert Hidvéghi váltaná az Európai Ügyek Bizottságában, tagként és alelnökként egyaránt – derül ki egy Forsthoffer Ágnes házelnök megküldött keddi indítványból. Az uniós intézményekkel és jogalkotással foglalkozó testületben Hidvéghi annyiban a korábbi tapasztalataira is támaszkodhat, hogy 2019 és 2024 között EP-képviselő volt, majd hazatérése után a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkáraként dolgozott.

Hidvéghi ezzel a Társadalmi Részvétel Bizottságában adná át a helyét: tagságát és alelnöki tisztségét Kardosné Gyurkó Kata (Fidesz) venné át. A civil szervezetekkel, érdekképviselettel, társadalmi párbeszéddel és egyházpolitikával foglalkozó testületbe így a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke érkezne, aki Orbán Balázs, a Fidesz totális vereségéhez vezető kampányfőnök megüresedett országgyűlési mandátumát kapta meg.

Az Egészségügyi Bizottságban Horváth Lászlót Szekeres Pál váltaná, akinek az ottani helyét épp Orbán vette át, míg Szekeres Lázár János távozásával jutott országgyűlési mandátumhoz.

A Tiszánál is készül egy kisebb átrendeződés egy másik előterjesztés alapján: Rost Andrea a határon túli magyar közösségek ügyeivel foglalkozó Magyarságpolitikai Bizottságban adná át a helyét Borsós Gabriellának. Az Élő Környezetért Felelős Bizottságban pedig Kaprinyák Tibort Lontay László váltaná az alelnöki poszton, november 4-i hatállyal, akinek egy afrikai vadászatról készült fotói miatt kell távoznia. A testülethez a környezet- és klímavédelem mellett a fenntarthatóság, a vízgazdálkodás és az állatvédelem tartozik, emiatt lett visszás Kapirnyák tagsága.

A javaslatok nem indokolják a személycseréket, amelyekről még az Országgyűlésnek kell döntenie.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert