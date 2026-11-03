Sorcserét hajt végre a Fidesz, Bóka János hátrébb lép a parlamenti munkában

A Fidesz frakcióvezetőjét, Bóka János korábbi uniós ügyekért felelős minisztert Hidvéghi váltaná az Európai Ügyek Bizottságában, tagként és alelnökként egyaránt – derül ki egy Forsthoffer Ágnes házelnök megküldött keddi indítványból. Az uniós intézményekkel és jogalkotással foglalkozó testületben Hidvéghi annyiban a korábbi tapasztalataira is támaszkodhat, hogy 2019 és 2024 között EP-képviselő volt, majd hazatérése után a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkáraként dolgozott.
Hidvéghi ezzel a Társadalmi Részvétel Bizottságában adná át a helyét: tagságát és alelnöki tisztségét Kardosné Gyurkó Kata (Fidesz) venné át. A civil szervezetekkel, érdekképviselettel, társadalmi párbeszéddel és egyházpolitikával foglalkozó testületbe így a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke érkezne, aki Orbán Balázs, a Fidesz totális vereségéhez vezető kampányfőnök megüresedett országgyűlési mandátumát kapta meg.
Az Egészségügyi Bizottságban Horváth Lászlót Szekeres Pál váltaná, akinek az ottani helyét épp Orbán vette át, míg Szekeres Lázár János távozásával jutott országgyűlési mandátumhoz.
A Tiszánál is készül egy kisebb átrendeződés egy másik előterjesztés alapján: Rost Andrea a határon túli magyar közösségek ügyeivel foglalkozó Magyarságpolitikai Bizottságban adná át a helyét Borsós Gabriellának. Az Élő Környezetért Felelős Bizottságban pedig Kaprinyák Tibort Lontay László váltaná az alelnöki poszton, november 4-i hatállyal, akinek egy afrikai vadászatról készült fotói miatt kell távoznia. A testülethez a környezet- és klímavédelem mellett a fenntarthatóság, a vízgazdálkodás és az állatvédelem tartozik, emiatt lett visszás Kapirnyák tagsága.
A javaslatok nem indokolják a személycseréket, amelyekről még az Országgyűlésnek kell döntenie.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
A dízel ára egészen 2022 novembere óta nem látott magasságba emelkedett.
Itt a legfrissebb célár az OTP-re, ez most az egyik legmagasabb!
Bőven látnak potenciált az OTP-ben az elemzők.
Figyelmeztetés érkezett, Európa súlyos csapdába sétál: bármikor elvághatják a kontinenst a legerősebb AI-modellektől
"Páneurópai stratégiára van szükség a technológiai szuverenitás megőrzéséhez."
Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól
Korábban már volt példa hasonlóra.
Jó hírt közölt a Bayer!
A pozitív folyamatok miatt csökken az adósság is.
Több ezer dolgozóját rúgja ki a Magyarországon is aktív autóipari óriás
Emellett 5 telephelyet is bezárnak.
Kitálaltak Donald Trump emberei: ebből súlyos vereség lesz - Egyetlen ember okolható a kudarcért
"Köszönjük, Donald Trump."
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.