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Szakaszos lezárások jönnek az M5-ös csomópontban
Gazdaság

Szakaszos lezárások jönnek az M5-ös csomópontban

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Közvilágítás-javítás miatt időszakos lezárásokra kell számítani az M51-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontjában november 6-án éjszaka. A forgalomkorlátozás péntek este 22 órától szombat hajnali 4 óráig tart - írja a Magyar Közút.

A munkálatok a csomópont minden csatlakozó ágát érintik, azonban ezeket nem egyszerre, hanem egymást követően zárják le.

Az érintett szakaszokat az M5-ös autópálya és az M0-s autóút csomópontjánál, valamint az M5-ös sztráda 14-es kilométerénél található Auchan–IKEA lehajtón keresztül lehet elkerülni. A kijelölt terelőutakat sárga jelzőtáblák mutatják. Indulás előtt az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform weboldalán érdemes tájékozódni.

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Forrás: Magyar Közút

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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