Szakaszos lezárások jönnek az M5-ös csomópontban

A munkálatok a csomópont minden csatlakozó ágát érintik, azonban ezeket nem egyszerre, hanem egymást követően zárják le.

Az érintett szakaszokat az M5-ös autópálya és az M0-s autóút csomópontjánál, valamint az M5-ös sztráda 14-es kilométerénél található Auchan–IKEA lehajtón keresztül lehet elkerülni. A kijelölt terelőutakat sárga jelzőtáblák mutatják. Indulás előtt az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform weboldalán érdemes tájékozódni.

Forrás: Magyar Közút

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