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Szigorítás jön a magántőkealapoknál, lépett a parlament
Gazdaság

Szigorítás jön a magántőkealapoknál, lépett a parlament

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"Nem is kis, hanem nagykapukat" hagyott az előző kormány az állami finanszírozás szabályozásában – mondta Kármán András pénzügyminiszter a parlament keddi vitájában. A kormány ezek bezárásával indokolja a magántőkealapokat, az állami fejlesztési bankokat és a takarékszövetkezeti integrációt érintő törvénymódosítást, amelyet az Országgyűlés 115 igen szavazattal támogatott.

A törvényjavaslat célja az állami vagyon védelmének biztosítása, az állami finanszírozással járó kockázatok mérséklése és az állami finanszírozási formák átláthatóbbá tétele, mondta Kármán András pénzügyminiszter a Parlamentben a törvény keddi vitája során. A javasolt módosítások e szempontok mentén leginkább a zártkörű befektetési alapokra, azon belül is főként a kockázati és magántőkealapokra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát célozzák.

Az elmúlt 16 évben ezt az alapvetően piaci alapokon működő és innovatív szektort felhasználva az előző kormányokhoz kötődő gazdasági érdekkörök súlyos milliárdokkal károsították meg a választókat, az adófizetőket. Ezért a kormány úgy döntött, hogy az erre vonatkozó szabályozás módosításával megakadályozza a további közpénzkiáramlást és megerősíti az állami finanszírozással járó ügyletek és finanszírozási formák átláthatóságát, vélekedett Kármán András. A törvényjavaslat ebben a szemléletben három témakör köré csoportosítható.

  • Az első a zártkörű kockázati és magántőkealapokra vonatkozó szabályok,
  • a második az állami fejlesztési és exportfinanszírozási, vagyis a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank működését érintő szabályok.
  • A harmadik pedig a takarékszövetkezeti integráció lezárása.

Kármán András egy ellenzéki képviselő felvetésére reagálva elmondta, hogy a sietség oka az állami vagyon védelme, mivel az előző kormány "nem is kis, hanem nagykapukat" hagyott a szabályozásban, amelyeket mielőbb be kell zárni.

Az országgyűlés a törvénytervezetet 115 igen szavazattal, 35 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Purger Tamás

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