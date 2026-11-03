Szolidaritási hozzájárulás 2027: Budapest kivételt kapott, néhány kérdést nyitva hagyott a kormány

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Kevesebb pénzt szedne be az önkormányzatoktól a Tisza-kormány, de korántsem biztos, hogy ezzel sikerül lezárnia a szolidaritási hozzájárulás körüli vitákat. Budapest különleges elbánásban részesül, a többi település terhei is csökkennek, az inkasszó lehetősége viszont megmarad. Az továbbra sem világos, hogy hosszabb távon meddig mérsékelné a kormány az elvonást, és hogy fog-e valaha közvetlenül a szegényebb településekhez kerülni a beszedett pénz.

Október 30-án benyújtotta a kormány a költségvetést, amiben a korábbi ígéretének megfelelően 15 százalékkal csökkentette a szolidaritási hozzájárulást. Míg idén ezen a soron 395,8 milliárd forint bevétel szerepel a büdzsében, jövőre 335,7 milliárd (-15,2%).

A változás azonban nem mindenkit érint egyenletesen.

Budapest kivételt kapott: míg a többi önkormányzatra egy képlet vonatkozik, addig a főváros esetében egyszerűen előírja a költségvetési törvénytervezet, hogy 77 milliárdot kell befizetnie.

Idén eredetileg 97,7 milliárd hozzájárulást kellett volna utalnia a Fővárosi Önkormányzatnak (noha a kormány egyedi megállapodás keretében gyakorlatilag visszautalta az összeget neki), ehhez viszonyítva 21,2 százalékos a könnyítés.

A többi önkormányzatra ugyanaz az iparűzési adóerő-képességen alapuló képlet vonatkozik, mint eddig, a sávok és a konkrét kulcsok viszont módosultak.

Szolidaritási hozzájárulás fizetésének szabályai* Sávok, 2026 Mértékek, 2026 (Adóalap %) Sávok, 2027 Mértékek, 2027 25 001 - 50 000 0 - 0,4 30 001 - 55 000 0 - 0,36 50 001 - 58 000 0,4 - 0,5 55 001 - 72 000 0,36 - 0,45 58 001 - 78 000 0,5 - 0,6 72 001 - 90 000 0,45 - 0,52 78 001 - 102 000 0,6 - 0,67 90 001 - 120 000 0,52 - 0,57 102 001 - 950 000 0,67 - 0,75 120 001 - 950 000 0,57 - 0,65 Forrás: 2026-os költségvetés, 2027-es tervezet, Portfolio

*Sávok: az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége szerint. Az iparűzési adóerő-képesség a hipa-adóalap 1,4 százaléka. A mértékek a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában értelmezendők.

A változtatások nyomán több kisebb adóerejű település fog mentesülni a hozzájárulás alól, hiszen a legalacsonyabb befizetéssel járó határ 25 ezer forintról 30-ra emelkedett. Emellett a mértékek minden sávban csökkentek.

További változás, hogy míg idén négy részletben kellett befizetni a terhet (januárban, áprilisban, júliusban és októberben), addig jövőre havi fizetést tesz kötelezővé a kormány (a januárt leszámítva, amikor nem kell utalni – valószínűleg adatszolgáltatási okokból.) Az inkasszó rendszerét ugyanakkor a Tisza-kormány is megtartaná: ha egy önkormányzat nem fizet határidőre, akkor öt munkanapon belül hatósági átutalási megbízást nyújthat be a számlájára az Államkincstár.

A tervezet egyébként nem valószínű, hogy elnyeri az önkormányzatok tetszését. Október 21-én, a 15 százalékos csökkentésről szóló terv ismeretében az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának (ÖNET) önkormányzati oldala, tehát 8 önkormányzati szövetség közösen azt az állásfoglalást adta ki:

A szolidaritási hozzájárulás mértékének 15 %-os csökkentése az önkormányzati szektor számára akkor elfogadható, ha az minden települést egyformán érint és ezt a következő években további jelentős csökkentés követi.

Ahogy azonban azt a fentiekben bemutattuk, a csökkentés nem érint mindenkit egyformán.

Néhány kérdőjel

Mindemellett a jövőbeli mérséklések sorsa is kérdéses. Kármán András pénzügyminiszter korábban az erre vonatkozó újságírói kérdésre úgy reagált:

"Nem tudjuk egy év alatt az önkormányzatok pénzügyi helyzetét megerősíteni, tehát itt valószínűleg kell még továbblépni. Valamilyen szintű újraelosztása a helyi iparűzési adónak szükséges, hiszen az olyan szempontból egy nagyon egyenlőtlenül beszedett adó, hogy vannak önkormányzatok, akik szerencsések és sok bevételük van, és ahhoz képest nincsen akkora lakosságuk vagy ellátandó feladatuk, és vannak ellentétes véglettel rendelkező önkormányzatok. Teljesen szerintem nem cél kivezetni a szolidaritási hozzájárulást, mert szükséges egy egyenletesebb eloszlása az önkormányzati bevételeknek, de valószínűleg ez még az ideálisnál magasabb beszedési szint. Most ennyit tudunk első lépésben megtenni."

Az elmondottak alapján a pénzügyminiszter egyelőre nem akart elköteleződni, a szolidaritási hozzájárulás további mérséklése azonban valószínűnek tűnik – még ha feltehetően lesznek is nézeteltérések a kormány és az önkormányzatok közt abban, hogy mi számít "jelentős" csökkentésnek.

Emellett Az is kérdéses maradt, hogy a hozzájárulás fog-e valaha tényleg a szolidaritásról szólni.

Elvileg az lenne a konstrukció célja, hogy a rosszabb helyzetben lévő önkormányzatokat segítsék a jobb helyzetben lévőktől beszedett pénzzel, a valóságban viszont nem egészen ez történik. A források nem egy elkülönített pénzalapba mennek, aminek a terhére önkormányzati projekteket lehetne finanszírozni, hanem a központi költségvetésbe folynak be, ugyanúgy, mint például az szja-bevétel. Így a szolidaritási hozzájárulás valós célja jelenleg a kormány pénzügyi helyzetének javítása. A Tisza-kormány eddig nem nyilatkozott arról, hogy szeretne-e ezen változtatni, ami nem is meglepő a büdzsé jelenlegi helyzetének fényében.

Vége a jogi vitáknak?

A hozzájárulás beszedésének korábbi módszereivel kapcsolatban a különböző bíróságok rendre aggályaikat fejezték ki. Az egyik ilyen aggály az volt, hogy az önkormányzatok nem részesültek tisztességes hatósági eljárásban, többek közt azért, mert nem volt érdemi lehetőségük vitatni az összegeket. A kormány ezt most azzal próbálja orvosolni, hogy előírja: az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását a jövőben a Magyar Államkincstárnak az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) alapján hozott, egyedi határozatban kell megállapítania. Ez elvileg azt jelenti, hogy a MÁK-nak innentől kezdve előre meg kell ismertetnie a számítás alapját a településsel, amire az önkormányzat észrevételt tehet. Ezután a Kincstár határozatot hoz, amelyet a település bíróságon vitathat. Hogy a változtatás mennyiben ad választ a korábbi jogi aggályokra, annak az értékelését a bíróságokra bíznánk. Az viszont könnyen lehet, hogy nem ért még véget az a korszak, amikor a sajtóban a szolidaritási hozzájárulás miatti perekről hallunk.

Összességében tehát a 2027-es költségvetés tervezete fontos változásokat hoz a szolidaritási hozzájárulás rendszerében, de egyelőre inkább az első lépésnek tűnik, mintsem egy átfogó reformnak. Az évek óta tartó konfliktus így aligha ért véget.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka