Tényleg csalódást okozott a magyar gazdaság? Kármán András szerint vannak pozitív jelek

Első ránézésre kis csalódás volt a harmadik negyedév
A KSH péntek reggel tette közzé előzetes adatait, melyek szerint a harmadik negyedévben az előző időszakhoz képest mindössze 0,1 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, az egy évvel korábbihoz képest pedig 1,5%-kal növekedett a GDP. A Portfolio által megkérdezett elemzők átlagosan 1,7 százalékos éves és 0,3 százalékos negyedéves bővülésre számítottak.
A részletek egyelőre nem ismertek, azt majd csak december elején közli a statisztikai hivatal, azonban annyit kiemeltek, hogy a növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye járult hozzá, támogatta azt a szolgáltató szektor, a mezőgazdaság viszont visszafogta. Ez nem meglepetés, előzetesen szinte minden elemző azt emelte ki, hogy a nyári aszály miatt a mezőgazdaság gyengén muzsikálhatott, a kérdés csak az volt, mennyire gyengén.
Pénteki háttérbeszélgetésén a KSH azt is kiemelte, hogy a most közölt 0,1 százalékos negyedéves bővülés erősebb lehet a felülvizsgálat után, mivel várhatóan visszahúzzák majd a második negyedéves bázist, annak mértéke azonban egyelőre kérdéses. Az adat megjelenése után a szakértők szinte kivétel nélkül azt hangsúlyozták, hogy a mezőgazdaság vártnál is gyengébb teljesítménye lehet felelős a csalódásért.
Kármán András: látjuk a pozitív jeleket
A most közölt GDP-adat alapvetően összhangban van a kormány várakozásaival, talán a mezőgazdaság visszaesése lehetett erősebb, mint amire számítottunk – kommentálta az adatot a Portfolio kérdésére Kármán András.
A pénzügyminiszter hozzátette, hogy az agrárium nélkül erősödhetett a növekedés, az első negyedéves 1,8% és a második negyedéves 2,1% után
bőven 2% felett lehetett a harmadik negyedévben.
A miniszter arra számít, hogy a negyedik negyedévben az éves GDP-bővülés üteme 2% körül alakulhat, mivel az év végén alacsonyabb a mezőgazdaság súlya, ezzel a kormány továbbra is
reálisnak tartja az egész évre várt 1,7 százalékos gazdasági növekedési ütem elérését.
Az ipar teljesítményét most még néhány nagy gyár termelése húzza, de a pénzügyminiszter arra számít, hogy ez a bázis szélesedni fog, illetve már látják ennek jeleit. Szerinte mindenképp pozitív fejlemény, hogy a harmadik negyedévben már nem csak a korábban kiemelkedően teljesítő elektronikai ipar felfutása folytatódott, hanem például a járműgyártásban is élénkülést tapasztaltak.
A mezőgazdaság súlya önmagában kicsi, 3% alatt van a teljes GDP-ben, azonban épp a mostani adat mutat rá arra, hogy egy jelentős visszaesés milyen hatással tud járni. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy 2027-ben az alacsonyabb bázis miatt könnyebben teljesíthet jól az agrárium.
Az alacsony bázis valóban pozitív kockázat, amennyiben a szektor teljesítménye visszatér a historikus átlag környékére, ezt azonban ellensúlyozza a tartósan magas energiaárak kockázata. Így összességében azt gondoljuk, hogy továbbra is reális a most benyújtott költségvetési javaslatban szereplő 2,4%-os növekedés jövőre
- emelte ki Kármán András.
A kormány úgy szeretné elérni a növekedés élénkülését, hogy ezzel párhuzamosan a költségvetés GDP-arányos hiánya is nagy mértékben csökkenjen. A miniszter szerint három ok miatt nem lesz növekedési ára a hiány csökkentésének: egyrészt a személyi jövedelemadó csökkentésével és a családi pótlék megduplázásával jelentős átcsoportosítást hajtanak végre az alacsonyabb jövedelműek javára, akiknél a fogyasztási hajlandóság magasabb, másrészt az uniós források segítenek a beruházások beindításában, harmadrészt pedig van egy érzékelhető piaci és gazdasági bizalom a kormány irányában.
Címlapkép forrása: Portfolio
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