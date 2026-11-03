Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, csalást kiáltott Magyar Péter, felpörög a törvénygyár

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) támogatja az alacsony összegű nyugellátások emelését, különösen a hosszú ideje változatlan minimálnyugdíj rendezését. A 108-146 ezer forint közti nyugdíjak tervezett sávos emelését azonban jelen formájában nem tartják méltányosnak: szerintük a szociális jellegű emelés elfogadható lépés, de a szociális támogatásokat a jövőben el kellene választani a nyugdíjrendszertől. A szervezet érvelése szerint a nyugdíjrendszer biztosítási jellegű, ezért a szolgálati időt és a befizetett járulékot kell mérvadónak tekinteni. A NYOK szerint továbbá a rászorultság meghatározásakor a jövőben vizsgálni kellene az érintettek teljes jövedelmét, beleértve a külföldről folyósított nyugdíjat is – közölte álláspontját a szervezet. A nyugdíjas szervezet emellett a vegyes indexálás újbóli bevezetését is szeretné elérni, amelyhez hasonló választási ígéretet a Tisza Párt programja is tartalmazott.