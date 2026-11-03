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Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, százmilliárdok után nyomoznak
Gazdaság

Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, százmilliárdok után nyomoznak

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Azonnali hatállyal távoznia kellett Ókovács Szilveszternek a Magyar Állami Operaház éléről, miután az átvilágítás vitatott szerződéseket és minisztériumi jóváhagyás nélküli prémiumokat tárt fel, ő azonban bírósághoz fordul. Nem ő volt az egyetlen, akinek mennie kellett. Menesztették Feledy Botondot is a Magyar Külügyi Intézet éléről, mert a kormány állítása szerint kinevezésekor nem számolt be arról, hogy belga cégén keresztül mintegy 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától. Kedden számos kérdésben hozott döntést a Parlament, az Országgyűlés délelőtt elfogadta, hogy december 24-e önálló munkaszüneti nap legyen. Nyomozás indult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében, miután a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentést tett a 475 milliárd forintot érintő támogatások miatt.
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Kapitány Istvánék feljelentése után elindult a nyomozás a közel 500 milliárd forintos ügyben

Nyomozás indult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében, miután a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentést tett a 475 milliárd forintot érintő támogatások miatt. Kapitány István miniszter szerint a magyar emberek pénzével el kell számolni, és aki visszaélt vele, annak felelnie kell.

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Kapitány Istvánék feljelentése után elindult a nyomozás a közel 500 milliárd forintos ügyben
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Megszólalt a fideszes politikus, akit Magyar Péter kirúgna a Parlamentből

A videófelvételek és a jegyzőkönyvek áttekintésével megvizsgálják Pócs János fideszes országgyűlési képviselő keddi szavazásának körülményeit - mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság keddi, rendkívüli ülése után az MTI-nek. Pócs János az MTI-nek azt mondta: a szavazás "utolsó pillanatában" ért oda a szavazógéphez és nyomott gombot, ezért lehet, hogy a gép ezt már nem érzékelte.

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Szigorítás jön a magántőkealapoknál, lépett a parlament

"Nem is kis, hanem nagykapukat" hagyott az előző kormány az állami finanszírozás szabályozásában – mondta Kármán András pénzügyminiszter a parlament keddi vitájában. A kormány ezek bezárásával indokolja a magántőkealapokat, az állami fejlesztési bankokat és a takarékszövetkezeti integrációt érintő törvénymódosítást, amelyet az Országgyűlés 115 igen szavazattal támogatott.

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Szigorítás jön a magántőkealapoknál, lépett a parlament
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Magyar Péter kirúgna egy fideszes képviselőt a Parlamentből

Csalással vádolja Magyar Péter miniszterelnök Pócs János fideszes képviselőt, aki szerinte az Országgyűlés keddi ülésén megpróbálta félrevezetni az ülésvezetést. A kormányfő szerint Pócs azt jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, miközben a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló voksolás idején nem is tartózkodott az ülésteremben, és csak a szavazás lezárása után érkezett meg. Magyar Péter ügyrendi felszólalásban rendkívüli házbizottsági ülést és a képviselő súlyos, de arányos megbüntetését kezdeményezte, a Facebookon pedig azt írta, hogy Pócs Jánosnak távoznia kell a parlamentből.

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Magyar Péter kirúgna egy fideszes képviselőt a Parlamentből
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Megpróbálták beszervezni Orbán Viktort: titkos dokumentumokat hozott nyilvánosságra

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök Facebook-bejegyzésében több oldalnyi titkosszolgálati dokumentumot tett közzé, amelyek szerinte a rendszerváltás előtti megfigyelését bizonyítják. Elmondása szerint sorkatonai szolgálata alatt megpróbálták beszervezni, de ezt visszautasította.

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Megpróbálták beszervezni Orbán Viktort: titkos dokumentumokat hozott nyilvánosságra
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Megválasztották az új legfőbb ügyészt

Az Országgyűlés kedden megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek, aki Baka András köztársasági elnök második jelöltjeként került a parlament elé. Az államfő eredeti jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a képviselők kétszer sem választották meg. Fejes támogatását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Tisza-frakció döntése alapján. A kilencéves tisztség Nagy Gábor Bálint, Polt Péter utódjának lemondásával üresedett meg. A csaknem négy évtizedes ügyészi múlttal rendelkező Fejes Péter korábban a Veszprém Megyei Főügyészséget is vezette, ezt a megbízatását azonban Polt Péter bizalomvesztésre hivatkozva visszavonta.

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Megválasztották az új legfőbb ügyészt
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Példátlan esetről és csalásról beszél Magyar Péter: a házbizottság összehívását kezdeményezte

Rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök kedden, miután szerinte Pócs János fideszes képviselő valótlanul állította, hogy nem működött a szavazógépe, miközben valójában nem is tartózkodott az ülésteremben.

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Példátlan esetről és csalásról beszél Magyar Péter: a házbizottság összehívását kezdeményezte
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Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!

Az Országgyűlés kedden elfogadta, hogy december 24-e önálló munkaszüneti nap legyen.

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Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!
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Sorcserét hajt végre a Fidesz, Bóka János hátrébb lép a parlamenti munkában

Több parlamenti bizottságban is személycseréket kezdeményez a Fidesz és a Tisza. A kormánypárti javaslat szerint Bóka János frakcióvezető helyét az Európai Ügyek Bizottságában Hidvéghi Balázs venné át, aki 2019 és 2024 között EP-képviselő volt. Hidvéghi tagságát és alelnöki tisztségét a Társadalmi Részvétel Bizottságában Kardosné Gyurkó Kata kapná meg, az Egészségügyi Bizottságban pedig Horváth László helyére Szekeres Pál érkezne. A Tisza Rost Andrea helyett Borsós Gabriellát küldené a Magyarságpolitikai Bizottságba, az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke pedig Kaprinyák Tibor helyett Lontay László lenne. A javaslatok nem indokolják a cseréket, amelyekről még az Országgyűlésnek kell döntenie.

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Sorcserét hajt végre a Fidesz, Bóka János hátrébb lép a parlamenti munkában
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Horváth Gábor: fiskális kiigazítására lehet szükség az EU-nak küldött tervek teljesítéséhez

A kormány a 2027-es költségvetésben a kiadási oldal lefaragására helyezi a hangsúlyt, ami a nemzetközi tapasztalatok szerint a gazdasági növekedést középtávon is jobban védő irány - mondta Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács (KT) elnöke a Kossuth rádió Felkelő című műsorában.

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Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása elmaradt, ám nagy vita kerekedett az Országgyűlésben. Kedden dönt a legfőbbügyész-jelöltről az Országgyűlés, amely munkaszüneti nappá nyilváníthatja december 24-ét és határozhat a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatáról.

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Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
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Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) támogatja az alacsony összegű nyugellátások emelését, különösen a hosszú ideje változatlan minimálnyugdíj rendezését. A 108-146 ezer forint közti nyugdíjak tervezett sávos emelését azonban jelen formájában nem tartják méltányosnak: szerintük a szociális jellegű emelés elfogadható lépés, de a szociális támogatásokat a jövőben el kellene választani a nyugdíjrendszertől. A szervezet érvelése szerint a nyugdíjrendszer biztosítási jellegű, ezért a szolgálati időt és a befizetett járulékot kell mérvadónak tekinteni. A NYOK szerint továbbá a rászorultság meghatározásakor a jövőben vizsgálni kellene az érintettek teljes jövedelmét, beleértve a külföldről folyósított nyugdíjat is – közölte álláspontját a szervezet. A nyugdíjas szervezet emellett a vegyes indexálás újbóli bevezetését is szeretné elérni, amelyhez hasonló választási ígéretet a Tisza Párt programja is tartalmazott.

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Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól
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Tisza-kormány: egyre nagyobb a botrány Feledy kirúgása miatt, államosításról döntött a kormány

  • November 4-én megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala: az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé.

  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal menesztette Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház éléről, miután az átvilágítás vitatott szerződéseket, minisztériumi jóváhagyás nélküli vezetői prémiumokat és elszámolási hiányosságokat tárt fel.

  • Ókovács Szilveszter bejelentette, hogy bírósághoz fordul a menesztése miatt, Magyar Péter pedig az Operaház új vezetőjének nyílt és átlátható pályázaton történő kiválasztását ígérte.

  • Feledy Botondot is azonnali hatállyal menesztették a Magyar Külügyi Intézet éléről, miután kiderült, hogy belga cégén keresztül mintegy 84 millió forint közpénzt kapott tanácsadói szerződések alapján Lázár János minisztériumától.

  • Hosszú Facebook-bejegyzésben reagált kedden Magyar Péter miniszterelnök Feledy Botond menesztésére. A kormányfő szerint a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjének nem a fideszes múltja vagy a korábbi kormányzati megbízásai jelentettek problémát, hanem az, hogy ezekről nem számolt be a kinevezésekor. Magyar Péter az átvilágítással kapcsolatos kritikákra is válaszolt, és jelezte, hogy más intézményeknél is zajlanak vizsgálatok, amelyek akár feljelentésekhez is vezethetnek.
  • Miután a Mi Hazánk frakcióvezetője közölte, hogy feljelentést tett a végrehajtói visszaélések ügyében, a miniszterelnök jelezte hétfőn az Országgyűlés ülésén, hogy hamarosan a parlament elé kerül a végrehajtói, a közjegyzői és felszámolási rendszer átalakításáról szóló kormányelőterjesztés.

  • Két kórházigazgató vezetői megbízatását is visszavonták: a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ és az orosházi kórház vezetőjének kellett távoznia.

  • A közmédia megkezdte a csoportos létszámcsökkentésről szóló egyeztetéseket, a tervezett leépítés legfeljebb 160 munkavállalót érinthet.

  • A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, amivel lezárulhat az államfő és a kormánytöbbség közötti, a korábbi jelölt körül kialakult vita.

  • A kormány további módosításokat tervez a költségvetésben, többek között megszüntetné a volt köztársasági elnökök alapítványi támogatásokra fordítható, évente több tízmillió forintos keretét.

  • A Matolcsy Ádám és Stofa György elleni körözést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának fejvadászai vették át, a két férfit nemzetközi elfogatóparanccsal keresik.

  • Sonnevend Pált választotta az Alkotmánybíróság új elnökévé a testület teljes ülése, titkos szavazással.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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