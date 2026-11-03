Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, százmilliárdok után nyomoznak

Kapitány Istvánék feljelentése után elindult a nyomozás a közel 500 milliárd forintos ügyben
Nyomozás indult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében, miután a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentést tett a 475 milliárd forintot érintő támogatások miatt. Kapitány István miniszter szerint a magyar emberek pénzével el kell számolni, és aki visszaélt vele, annak felelnie kell.
Megszólalt a fideszes politikus, akit Magyar Péter kirúgna a Parlamentből
A videófelvételek és a jegyzőkönyvek áttekintésével megvizsgálják Pócs János fideszes országgyűlési képviselő keddi szavazásának körülményeit - mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság keddi, rendkívüli ülése után az MTI-nek. Pócs János az MTI-nek azt mondta: a szavazás "utolsó pillanatában" ért oda a szavazógéphez és nyomott gombot, ezért lehet, hogy a gép ezt már nem érzékelte.
Szigorítás jön a magántőkealapoknál, lépett a parlament
"Nem is kis, hanem nagykapukat" hagyott az előző kormány az állami finanszírozás szabályozásában – mondta Kármán András pénzügyminiszter a parlament keddi vitájában. A kormány ezek bezárásával indokolja a magántőkealapokat, az állami fejlesztési bankokat és a takarékszövetkezeti integrációt érintő törvénymódosítást, amelyet az Országgyűlés 115 igen szavazattal támogatott.
Magyar Péter kirúgna egy fideszes képviselőt a Parlamentből
Csalással vádolja Magyar Péter miniszterelnök Pócs János fideszes képviselőt, aki szerinte az Országgyűlés keddi ülésén megpróbálta félrevezetni az ülésvezetést. A kormányfő szerint Pócs azt jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, miközben a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló voksolás idején nem is tartózkodott az ülésteremben, és csak a szavazás lezárása után érkezett meg. Magyar Péter ügyrendi felszólalásban rendkívüli házbizottsági ülést és a képviselő súlyos, de arányos megbüntetését kezdeményezte, a Facebookon pedig azt írta, hogy Pócs Jánosnak távoznia kell a parlamentből.
Megpróbálták beszervezni Orbán Viktort: titkos dokumentumokat hozott nyilvánosságra
Orbán Viktor korábbi miniszterelnök Facebook-bejegyzésében több oldalnyi titkosszolgálati dokumentumot tett közzé, amelyek szerinte a rendszerváltás előtti megfigyelését bizonyítják. Elmondása szerint sorkatonai szolgálata alatt megpróbálták beszervezni, de ezt visszautasította.
Megválasztották az új legfőbb ügyészt
Az Országgyűlés kedden megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek, aki Baka András köztársasági elnök második jelöltjeként került a parlament elé. Az államfő eredeti jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a képviselők kétszer sem választották meg. Fejes támogatását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Tisza-frakció döntése alapján. A kilencéves tisztség Nagy Gábor Bálint, Polt Péter utódjának lemondásával üresedett meg. A csaknem négy évtizedes ügyészi múlttal rendelkező Fejes Péter korábban a Veszprém Megyei Főügyészséget is vezette, ezt a megbízatását azonban Polt Péter bizalomvesztésre hivatkozva visszavonta.
Példátlan esetről és csalásról beszél Magyar Péter: a házbizottság összehívását kezdeményezte
Rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök kedden, miután szerinte Pócs János fideszes képviselő valótlanul állította, hogy nem működött a szavazógépe, miközben valójában nem is tartózkodott az ülésteremben.
Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!
Az Országgyűlés kedden elfogadta, hogy december 24-e önálló munkaszüneti nap legyen.
Sorcserét hajt végre a Fidesz, Bóka János hátrébb lép a parlamenti munkában
Több parlamenti bizottságban is személycseréket kezdeményez a Fidesz és a Tisza. A kormánypárti javaslat szerint Bóka János frakcióvezető helyét az Európai Ügyek Bizottságában Hidvéghi Balázs venné át, aki 2019 és 2024 között EP-képviselő volt. Hidvéghi tagságát és alelnöki tisztségét a Társadalmi Részvétel Bizottságában Kardosné Gyurkó Kata kapná meg, az Egészségügyi Bizottságban pedig Horváth László helyére Szekeres Pál érkezne. A Tisza Rost Andrea helyett Borsós Gabriellát küldené a Magyarságpolitikai Bizottságba, az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke pedig Kaprinyák Tibor helyett Lontay László lenne. A javaslatok nem indokolják a cseréket, amelyekről még az Országgyűlésnek kell döntenie.
Horváth Gábor: fiskális kiigazítására lehet szükség az EU-nak küldött tervek teljesítéséhez
A kormány a 2027-es költségvetésben a kiadási oldal lefaragására helyezi a hangsúlyt, ami a nemzetközi tapasztalatok szerint a gazdasági növekedést középtávon is jobban védő irány - mondta Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács (KT) elnöke a Kossuth rádió Felkelő című műsorában.
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása elmaradt, ám nagy vita kerekedett az Országgyűlésben. Kedden dönt a legfőbbügyész-jelöltről az Országgyűlés, amely munkaszüneti nappá nyilváníthatja december 24-ét és határozhat a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatáról.
Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól
A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) támogatja az alacsony összegű nyugellátások emelését, különösen a hosszú ideje változatlan minimálnyugdíj rendezését. A 108-146 ezer forint közti nyugdíjak tervezett sávos emelését azonban jelen formájában nem tartják méltányosnak: szerintük a szociális jellegű emelés elfogadható lépés, de a szociális támogatásokat a jövőben el kellene választani a nyugdíjrendszertől. A szervezet érvelése szerint a nyugdíjrendszer biztosítási jellegű, ezért a szolgálati időt és a befizetett járulékot kell mérvadónak tekinteni. A NYOK szerint továbbá a rászorultság meghatározásakor a jövőben vizsgálni kellene az érintettek teljes jövedelmét, beleértve a külföldről folyósított nyugdíjat is – közölte álláspontját a szervezet. A nyugdíjas szervezet emellett a vegyes indexálás újbóli bevezetését is szeretné elérni, amelyhez hasonló választási ígéretet a Tisza Párt programja is tartalmazott.
Tisza-kormány: egyre nagyobb a botrány Feledy kirúgása miatt, államosításról döntött a kormány
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November 4-én megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala: az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé.
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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal menesztette Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház éléről, miután az átvilágítás vitatott szerződéseket, minisztériumi jóváhagyás nélküli vezetői prémiumokat és elszámolási hiányosságokat tárt fel.
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Ókovács Szilveszter bejelentette, hogy bírósághoz fordul a menesztése miatt, Magyar Péter pedig az Operaház új vezetőjének nyílt és átlátható pályázaton történő kiválasztását ígérte.
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Feledy Botondot is azonnali hatállyal menesztették a Magyar Külügyi Intézet éléről, miután kiderült, hogy belga cégén keresztül mintegy 84 millió forint közpénzt kapott tanácsadói szerződések alapján Lázár János minisztériumától.
- Hosszú Facebook-bejegyzésben reagált kedden Magyar Péter miniszterelnök Feledy Botond menesztésére. A kormányfő szerint a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjének nem a fideszes múltja vagy a korábbi kormányzati megbízásai jelentettek problémát, hanem az, hogy ezekről nem számolt be a kinevezésekor. Magyar Péter az átvilágítással kapcsolatos kritikákra is válaszolt, és jelezte, hogy más intézményeknél is zajlanak vizsgálatok, amelyek akár feljelentésekhez is vezethetnek.
- Miután a Mi Hazánk frakcióvezetője közölte, hogy feljelentést tett a végrehajtói visszaélések ügyében, a miniszterelnök jelezte hétfőn az Országgyűlés ülésén, hogy hamarosan a parlament elé kerül a végrehajtói, a közjegyzői és felszámolási rendszer átalakításáról szóló kormányelőterjesztés.
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Két kórházigazgató vezetői megbízatását is visszavonták: a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ és az orosházi kórház vezetőjének kellett távoznia.
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A közmédia megkezdte a csoportos létszámcsökkentésről szóló egyeztetéseket, a tervezett leépítés legfeljebb 160 munkavállalót érinthet.
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A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, amivel lezárulhat az államfő és a kormánytöbbség közötti, a korábbi jelölt körül kialakult vita.
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A kormány további módosításokat tervez a költségvetésben, többek között megszüntetné a volt köztársasági elnökök alapítványi támogatásokra fordítható, évente több tízmillió forintos keretét.
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A Matolcsy Ádám és Stofa György elleni körözést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának fejvadászai vették át, a két férfit nemzetközi elfogatóparanccsal keresik.
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Sonnevend Pált választotta az Alkotmánybíróság új elnökévé a testület teljes ülése, titkos szavazással.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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