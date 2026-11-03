Tisza-kormány: egyre nagyobb a botrány Feledy kirúgása miatt, államosításról döntött a kormány

Portfolio 2026. november 03. 08:14

Azonnali hatállyal távoznia kellett Ókovács Szilveszternek a Magyar Állami Operaház éléről, miután az átvilágítás vitatott szerződéseket és minisztériumi jóváhagyás nélküli prémiumokat tárt fel, ő azonban bírósághoz fordul. Nem ő volt az egyetlen, akinek mennie kellett. Menesztették Feledy Botondot is a Magyar Külügyi Intézet éléről, mert a kormány állítása szerint kinevezésekor nem számolt be arról, hogy belga cégén keresztül mintegy 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy más intézményeknél is zajlanak vizsgálatok, amelyek akár feljelentésekhez is vezethetnek, és két kórházigazgatót is leváltottak. November 4-én megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a közmédiánál pedig legfeljebb 160 munkavállalót érinthet a leépítés.