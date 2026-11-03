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Tisza-kormány: egyre nagyobb a botrány Feledy kirúgása miatt, államosításról döntött a kormány
Gazdaság

Tisza-kormány: egyre nagyobb a botrány Feledy kirúgása miatt, államosításról döntött a kormány

Portfolio
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Azonnali hatállyal távoznia kellett Ókovács Szilveszternek a Magyar Állami Operaház éléről, miután az átvilágítás vitatott szerződéseket és minisztériumi jóváhagyás nélküli prémiumokat tárt fel, ő azonban bírósághoz fordul. Nem ő volt az egyetlen, akinek mennie kellett. Menesztették Feledy Botondot is a Magyar Külügyi Intézet éléről, mert a kormány állítása szerint kinevezésekor nem számolt be arról, hogy belga cégén keresztül mintegy 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy más intézményeknél is zajlanak vizsgálatok, amelyek akár feljelentésekhez is vezethetnek, és két kórházigazgatót is leváltottak. November 4-én megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a közmédiánál pedig legfeljebb 160 munkavállalót érinthet a leépítés.

  • November 4-én megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala: az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé.

  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal menesztette Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház éléről, miután az átvilágítás vitatott szerződéseket, minisztériumi jóváhagyás nélküli vezetői prémiumokat és elszámolási hiányosságokat tárt fel.

  • Ókovács Szilveszter bejelentette, hogy bírósághoz fordul a menesztése miatt, Magyar Péter pedig az Operaház új vezetőjének nyílt és átlátható pályázaton történő kiválasztását ígérte.

  • Feledy Botondot is azonnali hatállyal menesztették a Magyar Külügyi Intézet éléről, miután kiderült, hogy belga cégén keresztül mintegy 84 millió forint közpénzt kapott tanácsadói szerződések alapján Lázár János minisztériumától.

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  • Hosszú Facebook-bejegyzésben reagált kedden Magyar Péter miniszterelnök Feledy Botond menesztésére. A kormányfő szerint a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjének nem a fideszes múltja vagy a korábbi kormányzati megbízásai jelentettek problémát, hanem az, hogy ezekről nem számolt be a kinevezésekor. Magyar Péter az átvilágítással kapcsolatos kritikákra is válaszolt, és jelezte, hogy más intézményeknél is zajlanak vizsgálatok, amelyek akár feljelentésekhez is vezethetnek.
  • Miután a Mi Hazánk frakcióvezetője közölte, hogy feljelentést tett a végrehajtói visszaélések ügyében, a miniszterelnök jelezte hétfőn az Országgyűlés ülésén, hogy hamarosan a parlament elé kerül a végrehajtói, a közjegyzői és felszámolási rendszer átalakításáról szóló kormányelőterjesztés.

  • Két kórházigazgató vezetői megbízatását is visszavonták: a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ és az orosházi kórház vezetőjének kellett távoznia.

  • A közmédia megkezdte a csoportos létszámcsökkentésről szóló egyeztetéseket, a tervezett leépítés legfeljebb 160 munkavállalót érinthet.

  • A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, amivel lezárulhat az államfő és a kormánytöbbség közötti, a korábbi jelölt körül kialakult vita.

  • A kormány további módosításokat tervez a költségvetésben, többek között megszüntetné a volt köztársasági elnökök alapítványi támogatásokra fordítható, évente több tízmillió forintos keretét.

  • A Matolcsy Ádám és Stofa György elleni körözést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának fejvadászai vették át, a két férfit nemzetközi elfogatóparanccsal keresik.

  • Sonnevend Pált választotta az Alkotmánybíróság új elnökévé a testület teljes ülése, titkos szavazással.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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