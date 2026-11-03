Tisza-kormány: egyre nagyobb a botrány Feledy kirúgása miatt, államosításról döntött a kormány

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November 4-én megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala: az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé.
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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal menesztette Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház éléről, miután az átvilágítás vitatott szerződéseket, minisztériumi jóváhagyás nélküli vezetői prémiumokat és elszámolási hiányosságokat tárt fel.
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Ókovács Szilveszter bejelentette, hogy bírósághoz fordul a menesztése miatt, Magyar Péter pedig az Operaház új vezetőjének nyílt és átlátható pályázaton történő kiválasztását ígérte.
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Feledy Botondot is azonnali hatállyal menesztették a Magyar Külügyi Intézet éléről, miután kiderült, hogy belga cégén keresztül mintegy 84 millió forint közpénzt kapott tanácsadói szerződések alapján Lázár János minisztériumától.
- Hosszú Facebook-bejegyzésben reagált kedden Magyar Péter miniszterelnök Feledy Botond menesztésére. A kormányfő szerint a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjének nem a fideszes múltja vagy a korábbi kormányzati megbízásai jelentettek problémát, hanem az, hogy ezekről nem számolt be a kinevezésekor. Magyar Péter az átvilágítással kapcsolatos kritikákra is válaszolt, és jelezte, hogy más intézményeknél is zajlanak vizsgálatok, amelyek akár feljelentésekhez is vezethetnek.
- Miután a Mi Hazánk frakcióvezetője közölte, hogy feljelentést tett a végrehajtói visszaélések ügyében, a miniszterelnök jelezte hétfőn az Országgyűlés ülésén, hogy hamarosan a parlament elé kerül a végrehajtói, a közjegyzői és felszámolási rendszer átalakításáról szóló kormányelőterjesztés.
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Két kórházigazgató vezetői megbízatását is visszavonták: a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ és az orosházi kórház vezetőjének kellett távoznia.
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A közmédia megkezdte a csoportos létszámcsökkentésről szóló egyeztetéseket, a tervezett leépítés legfeljebb 160 munkavállalót érinthet.
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A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, amivel lezárulhat az államfő és a kormánytöbbség közötti, a korábbi jelölt körül kialakult vita.
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A kormány további módosításokat tervez a költségvetésben, többek között megszüntetné a volt köztársasági elnökök alapítványi támogatásokra fordítható, évente több tízmillió forintos keretét.
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A Matolcsy Ádám és Stofa György elleni körözést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának fejvadászai vették át, a két férfit nemzetközi elfogatóparanccsal keresik.
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Sonnevend Pált választotta az Alkotmánybíróság új elnökévé a testület teljes ülése, titkos szavazással.
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