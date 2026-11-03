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Több ezer dolgozóját rúgja ki a Magyarországon is aktív autóipari óriás
Gazdaság

Több ezer dolgozóját rúgja ki a Magyarországon is aktív autóipari óriás

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Újabb jelentős leépítést jelentett be a német Schaeffler autóipari beszállító: a vállalat öt európai telephelyét bezárja, és összesen 3460 munkahelyet szüntet meg. A döntés hátterében az autóipari kereslet tartós gyengélkedése, a magas németországi költségek és az elektromos autók vártnál lassabb térnyerése áll – írja a Bloomberg.

A csapágyakat és hibrid hajtásláncokat is gyártó vállalat keddi bejelentése szerint

az elbocsátások mintegy háromnegyede Németországot érinti.

Az átszervezés célja a kihasználatlan gyártókapacitások leépítése, a működés egyszerűsítése, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenység visszafogása.

A Schaeffler számításai szerint az intézkedések 2030-tól évente mintegy 300 millió eurós megtakarítást eredményezhetnek, miközben az átalakítás egyszeri költsége várhatóan 480 millió eurót tesz ki.

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Az európai autóipari beszállítók egyre nagyobb nyomás alatt állnak. A gyenge járműkereslet, az erősödő kínai verseny és az elektromos autók vártnál lassabb térnyerése egyszerre nehezíti a vállalatok helyzetét. A Schaefflernél különösen nagy problémát jelent, hogy a hagyományos belső égésű motorokhoz gyártott alkatrészek iránt csökken a kereslet, miközben az elektromosautó-projektek nem pörögnek fel a korábban várt ütemben.

Ráadásul nem ez az első jelentős leépítés a vállalatnál. A Schaeffler mindössze néhány hete jelentette be, hogy a tervezettnél korábban lezárta a 2024 novemberében meghirdetett átszervezési programját, amely 4700 európai munkahely megszüntetését célozta, évi 290 millió eurós megtakarítás mellett.

A társaság eközben az autóiparon kívül is új növekedési lehetőségeket keres: egyre nagyobb hangsúlyt helyez a humanoid robotokhoz szükséges alkatrészek fejlesztésére, valamint a védelmi ipari megrendelésekre.

A Schaeffler Magyarországon is jelentős szereplőnek számít: a német autóipari beszállító Szombathelyen és Debrecenben is működtet gyárakat, és a korábbi adatok szerint országszerte közel ötezer embert foglalkoztatott. Szombathelyen az elektromos autókhoz szükséges alkatrészeket is gyártják, Debrecenben pedig elsősorban csapágyak készülnek az európai autóipar számára.

A most bejelentett átszervezés magyarországi hatásairól egyelőre nem közöltek részleteket, így nem tudni, hogy a hazai üzemeket érintik-e a létszámcsökkentések.

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