Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben

Ön azt mondja, hogy 6,6%-kal nőtt az utolsó évben a lakásoknak az ára, 2010 óta 231%-kal emelkedtek a lakásárak, 53%-os uniós átlaggal szemben. 2015 és 2025 között 124 százalékkal emelkedtek a lakásárak – reagált Magyar Péter arra, hogy a Fidesz időszakában rengeteget nőttek az árak.

A legtöbben a lakhatási válságot, a lakáshoz jutás nehézségét jelölték meg a kivándorlás okaként, fogalmazott. Tehát, hogyha sikeres lett volna az önök lakhatási programja, akkor valószínűleg nem mentek volna el a fiatalok, tette hozzá.

Az Otthon Startos szerződésekből ötből négy befektetési célú volt – mondta a miniszterelnök, aki szerint a felső 10% vette igénybe a hitelek 70%-át. A kistelepüléseken lévő fiatalok nem tudták igénybe venni az Otthon Startot.