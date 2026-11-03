Újabb részleteket árult el Feledy Botond kirúgásáról Magyar Péter

Nehéz döntés volt és mégis gyorsan megszületett”
– írta Magyar Péter Feledy Botond felmentéséről szóló Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Feledyt továbbra is elismert szakembernek tartja, ugyanakkor szerinte nem tölthet be vezető pozíciót a Tisza-kormány alatt az, aki eltitkolja, hogy korábban jelentős összegű közpénzhez jutott az előző kormánytól.
Magyar szerint Feledy közbeszerzés nélkül összesen 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától, és még a 2026-os választások környékén is 19 millió forintot fizettek ki neki.
A kormányfő leszögezte, hogy önmagában sem a korábbi kormányzati megbízás, sem a fideszes múlt nem kizáró ok egy vezetői kinevezésnél. Felidézte, hogy korábban ő maga is a Fideszhez tartozott, és többen dolgoztak az előző kormány alatt a jelenlegi kabinet tagjai közül is.
A problémát szerinte az jelenti, ha valaki nem átlátható módon jut jelentős közpénzekhez, majd ezt a kinevezésekor elhallgatja.
Magyar Péter azokra a kritikákra is reagált, amelyek szerint a Külügyminisztériumnak már Feledy kinevezése előtt tudnia kellett volna a korábbi szerződésekről.
Mint írta, a minisztériumok nem nyomozó szervek, egy vállalkozás nem közbeszerzésen alapuló szerződéseinek részleteit pedig szerinte a nemzetbiztonsági átvilágítás sem tárja fel.
Hozzátette, hogy minden vezetői kinevezésnél rákérdeznek az érintett integritását veszélyeztető körülményekre. Állítása szerint Feledy esetében is megtörtént ez, a szakértő azonban nem jelzett ilyen információt.
A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a felmentés előtt felajánlották Feledy Botondnak az önkéntes lemondás lehetőségét, amellyel nem élt.
Magyar Péter egyúttal jelezte, hogy jelenleg is számos intézmény és szerződés átvilágítása zajlik. Amennyiben más vezetőknél hasonló körülményekre derül fény, azoknak is következményei lesznek. Az ügyek súlyától függően a szerződések megszüntetésére, vezetői megbízások visszavonására, de akár feljelentésekre is sor kerülhet.
A kormányfő bejegyzését azzal zárta, hogy a döntés nehéz volt, de a jövőben sem járna el másként:
A rendszerváltás kötelez.”
Címlapkép forrása: EU
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