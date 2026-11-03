Velünk marad az energiapiaci hullámvasút, új megoldásokra van szükség

Az energiaválság során a piaci szereplők megtanultak alkalmazkodni a korábban sosem látott ármozgásokhoz – ez ugyanakkor új feladatokat is hoz az iparágnak. Az elmúlt években olyan alapvető változások történtek a piacon, mint a cseppfolyósított földgáz (LNG) térnyerése a beszerzési források között, amelyek miatt az áringadozással hosszú távon is számolni kell.

Ez a kereskedők és az egész iparág felelősségét is növeli

– emelte ki Szekeres Eszter.

A szakember szerint most az egyik legfontosabb feladat olyan termékek kidolgozása, amelyek az ellátás biztonsága mellett árstabilitást is biztosítanak a partnereknek és a felhasználóknak.

Az energiaátmenet kapcsán arról is beszélt, hogy a szakmai párbeszéd fókusza a gázról fokozatosan az árampiaci kérdésekre helyeződik át.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a földgáznak a jövőben ne lenne fontos szerepe

– hangsúlyozta, majd hozzátette: "a megújulók térnyerésével ugyanis folyamatosan növekszik az energiarendszer kiegyensúlyozási igénye, amelynek kielégítésében a gázerőműveknek és így a földgáznak is meghatározó feladata marad".

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