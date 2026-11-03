8°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Velünk marad az energiapiaci hullámvasút, új megoldásokra van szükség
Gazdaság

Velünk marad az energiapiaci hullámvasút, új megoldásokra van szükség

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bár a 2022-es energiaválság idején a piaci szereplők megtanultak alkalmazkodni a korábban sosem látott ármozgásokhoz, a volatilitással hosszú távon is számolni kell – mondta Szekeres Eszter, a MET Hungary Ltd. és a MET Central Europe vezérigazgatója az őszi Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián. Szerinte ennek egyik fő oka a cseppfolyósított földgáz (LNG) térnyerése a beszerzési források között, ami a kereskedők és az egész iparág felelősségét is növeli. A szakember úgy látja, hogy most olyan termékekre van szükség, amelyek az ellátás biztonsága mellett árstabilitást is nyújtanak. Bár a szakmai párbeszéd fókusza egyre inkább az árampiacra helyeződik át, a földgáz szerepe nem csökken, hiszen a megújulók terjedésével a gázerőművek kulcsszerepet kapnak az energiarendszer kiegyensúlyozásában.

Az energiaválság során a piaci szereplők megtanultak alkalmazkodni a korábban sosem látott ármozgásokhoz – ez ugyanakkor új feladatokat is hoz az iparágnak. Az elmúlt években olyan alapvető változások történtek a piacon, mint a cseppfolyósított földgáz (LNG) térnyerése a beszerzési források között, amelyek miatt az áringadozással hosszú távon is számolni kell.

Ez a kereskedők és az egész iparág felelősségét is növeli

– emelte ki Szekeres Eszter.

A szakember szerint most az egyik legfontosabb feladat olyan termékek kidolgozása, amelyek az ellátás biztonsága mellett árstabilitást is biztosítanak a partnereknek és a felhasználóknak.

Még több Gazdaság

Elhunyt a Nobel-díjas William Nordhaus

Sorcserét hajt végre a Fidesz, Bóka János hátrébb lép a parlamenti munkában

Horváth Gábor: fiskális kiigazítására lehet szükség az EU-nak küldött tervek teljesítéséhez

Az energiaátmenet kapcsán arról is beszélt, hogy a szakmai párbeszéd fókusza a gázról fokozatosan az árampiaci kérdésekre helyeződik át.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a földgáznak a jövőben ne lenne fontos szerepe

– hangsúlyozta, majd hozzátette: "a megújulók térnyerésével ugyanis folyamatosan növekszik az energiarendszer kiegyensúlyozási igénye, amelynek kielégítésében a gázerőműveknek és így a földgáznak is meghatározó feladata marad".

Kapcsolódó cikkünk

Bár a napelemes boom megismételhetetlennek tűnik, akadnak jó befektetési sztorik az energetikában

Vége a kényelmes energiabeszerzésnek, a volatilitás és az új stratégiák átírják a vállalati játékszabályokat

Kemény kritikák az energiaszektorból: nem újabb beruházásokra, hanem működő piacra lenne szükség

Európának saját energiaipari bajnokokra van szüksége – a MET Csoport betöltené ezt a posztot

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Ókovács Szilvesztert az Operaház, Feledy Botondot a Külügyi Intézet éléről menesztették
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Két kórházigazgatót is menesztettek a mai napon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility