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Veszélyben Horvátország ikonikus strandja
Gazdaság

Veszélyben Horvátország ikonikus strandja

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Újabb fenyőfa dőlt ki a Brač szigetén található Zlatni rat strandon, Horvátország egyik leghíresebb természeti látványosságán. Az esetről a Spasimo Zlatni rat nevű Facebook-csoport számolt be, a sorozatos fakidőlések pedig egyre jobban aggasztják a helyieket és a természetvédőket. A Slobodna Dalmacija szerint a fák pusztulásához nagyban hozzájárul a talajerózió, amelyet a nyári turistatömeg és a part közelében horgonyzó hajók is súlyosbítanak. A folyamatosan változó alakú földnyelv rendkívül érzékeny a környezeti hatásokra, ezért ismét fellángolt a vita a terület hatékonyabb védelméről.

Újabb fenyőfa dőlt ki a Brač szigetén található Zlatni rat strandon, ami ismét ráirányította a figyelmet a híres horvátországi természetvédelmi területet fenyegető talajerózióra és a fokozott környezeti terhelésre - jelentette a Croatia Week.

A legutóbbi esetről a Bol közelében fekvő partszakasz sorsát figyelemmel kísérő Spasimo Zlatni rat (Mentsük meg a Zlatni ratot) nevű Facebook-csoportban számoltak be. A bejegyzéshez mellékelt fotón jól látható, ahogy a strand mögötti ligetes területen egy újabb fenyő hever a földön. A sorozatos fakidőlések egyre nagyobb aggodalommal töltik el a helyi lakosokat és a természetvédőket.

A Slobodna Dalmacija című horvát napilap beszámolója szerint a fák pusztulásához jelentős mértékben hozzájárul a talajerózió. A természetes partpusztulás mellett azonban az emberi tevékenység és a nyári szezonban érkező hatalmas turistatömeg is komoly környezeti terhelést jelent.

Szintén súlyos problémát okoznak a part közelében lehorgonyzó hajók, amelyek folyamatosan károsítják a tengerfeneket.

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A Zlatni rat (Aranyszarv) Horvátország egyik legismertebb természeti látványossága, amely a világ minden tájáról vonzza a látogatókat. A nagyjából 500–1000 méter hosszan a tengerbe nyúló, kavicsos földnyelv különlegessége, hogy a csúcsa a hullámzás, a tengeráramlatok és a szél hatására folyamatosan változtatja az alakját és az irányát.

Ez a védett táj a sziget természeti örökségének kiemelkedő része és a horvát turizmus egyik legfontosabb vonzereje. Különleges földrajzi adottságai és a szüntelenül változó partvonal miatt azonban a félsziget rendkívül érzékeny a környezeti hatásokra, a természetes partformáló folyamatok és az emberi jelenlét együttes nyomása pedig ismét felszínre hozta a terület hatékonyabb védelmével kapcsolatos vitákat.

Címlapkép forrása: 2023 DeFodi Images News via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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