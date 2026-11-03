Vitézy Dávid bejelentette: nagyszabású karbantartás kezdődik az egyik magyar vasútvonalon

A MÁV szakemberei november 2. és 14. között, az éjszakai órákban nagygépes vágányszabályozást végeznek Dombóvár és Szentlőrinc, majd Szentlőrinc és Pécs között.

A beavatkozásnak köszönhetően 13 rövidebb szakaszon szűnik meg vagy mérséklődik a sebességkorlátozás, ami összesen háromperces menetidő-javulást eredményez.

A munkálatok miatt november 2. és 11. között néhány késő esti és hajnali járat helyett pótlóbuszok közlekednek a Dombóvár–Pécs és a Dombóvár–Komló vonalon, egyes vonatok pedig korábban indulnak, ezért az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a MÁV+ alkalmazásban.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a nagyberuházások mellett a meglévő hálózat következetes karbantartása is elengedhetetlen, ezért jelentősen bővülnek a vasúttársaság erre fordítható forrásai.

Pontosan az ilyen karbantartásokra és kisebb felújításokra fordítható forrásokat emeltük meg a MÁV-nál 30-ról 80 milliárd forintra a jövő évi költségvetésben. Ebből országszerte több helyen végezhetünk el a mindennapi utazásokban is érzékelhető javulást hozó munkákat - fogalmazott a tárcavezető.

A puszta szinten tartás azonban hosszú távon nem jelent megoldást a 40-es számú vasútvonal Pusztaszabolcs és Pécs közötti, mintegy 180 kilométeres szakaszán. A pálya rendkívül rossz állapotban van, amit a nyári hőség miatt elrendelt lassújelek tovább súlyosbítottak. A legkritikusabb rész Simontornya és Dombóvár között, a Kapos völgyében található, ahol a tőzeges altalaj miatt a pálya folyamatosan süllyed, így a forgalom jelenleg csak rendszeres beavatkozásokkal és időszakos vágányzárakkal tartható fenn.

A tartós megoldáshoz itt nem elegendő a hagyományos pályafelújítás, mivel talajinjektálásra, a tőzeg eltávolítására vagy más speciális alapozási technológiákra is szükség lehet

- mutatott rá a műszaki kihívásokra Vitézy Dávid.

Mindezek miatt a szaktárca egy átfogó, komoly műszaki előkészítést igénylő beruházáson dolgozik. A tervek szerint 2030-ig valamennyi szükséges terv és engedély elkészül, amit a tényleges kivitelezés követhet. A fejlesztés célja, hogy Budapest és Pécs között óránként közlekedhessenek az InterCity-vonatok, megújuljanak az állomások, megbízhatóbbá váljon a menetrend, és lényegesen csökkenjenek a késések. Ahol a nyomvonal adottságai engedik, a pályasebességet 160 km/órára emelik, emellett a forgalmi modellezéstől függően Sárbogárd térségében, valamint Szentlőrinc és Pécs között szakaszosan a második vágány is megépülhet.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán