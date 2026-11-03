Vitézy Dávidéktól értesült a kormány Feledy fideszes munkakapcsolatairól

„A beszélgetések során mindig felmerül az a kérdés, hogy van-e olyan információ, ami az adott jelölt integritását veszélyeztetheti, amivel támadható lehet, amiről tudnunk kell. Feledy Botondtól is megkérdeztük ezt, és határozottan állította, hogy nincs ilyen információ. Elhallgatta előlünk azt, hogy korábban, még 2026 tavaszán is Lázár János minisztériumának adott tanácsokat” – mondta Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Telexnek.
Mint arról írtunk, Feledyt hétfőn, azonnali hatállyal felmentette a Külügyminisztérium a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói pozíciójából fideszes munkakapcsolata miatt.
Ez pár órával azután történt, hogy a Telex megkérdezte a minisztériumtól: tudtak-e Feledy korábbi, Lázár János minisztériumától kapott megbízásáról. Mint kiderült, Feledy cége, a Red Snow 2023 decemberétől egészen a kormányváltásig szerződésben állt Lázár minisztériumával. Három szerződés alapján összesen több mint 80 millió forintot fizetett ki a tárca Feledy cégének.
A nemzetbiztonsági átvilágítás, ami hasonló esetekben lezajlik, nem terjed ki a nem közbeszerzésen elnyert céges megbízásokra, ez egészen természetes
– mondta Velkey. Erről egyébként Magyar Péter kormányfő is beszélt már.
Velkey azt mondta, nem a Telex Külügyminisztériumnak küldött kérdéseiből értesültek Feledy korábbi, kormánynak végzett tanácsadói munkájáról. A parlamenti államtitkár elmondása szerint az elmúlt napokban a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól tudták meg, hogy Feledy korábban Lázár minisztériumának dolgozott.
Velkey szerint abban bíznak, hogy azok, akik velük dolgoznak, nem hallgatnak el ilyen információt előlük. Ha más, fontos pozíciókat betöltő emberek hasonló információkat hallgatnak el, hasonló következményre számíthatnak.
„Itt nem az a probléma, hogy valaki a Fidesz-kormánynak szakmai alapon, megfelelő árazás mellett, korrekt áron dolgozott. Itt az a probléma, hogy valaki ezt az információt elhallgatta. Ez a bizalomvesztés alapja.”
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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