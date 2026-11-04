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A kormány asztalán a javaslat a választási szabályok gyökeres átalakításáról
Gazdaság

A kormány asztalán a javaslat a választási szabályok gyökeres átalakításáról

MTI
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A Nemzeti Választási Iroda (NVI) több mint száz pontból álló javaslatcsomagot dolgozott ki a választási jogszabályok módosítására, amelyet már el is küldött az Igazságügyi Minisztériumnak. Az áprilisi országgyűlési választások tapasztalatain, valamint bírósági és nemzetközi ajánlásokon alapuló tervezet célja a visszaélések visszaszorítása, az elektronikus ügyintézés kiterjesztése, valamint az eljárások észszerűsítése.

A visszaélések elkerülése érdekében az NVI a papíralapú ajánlásgyűjtés helyett az elektronikus alternatívát helyezné előtérbe. A tervezet szerint a választópolgárok biztonságos azonosítás – például a Digitális Állampolgárság Program vagy az Ügyfélkapu+ – után, a valasztas.hu oldalon ajánlhatnának jelöltet.

Postai értesítőt a jövőben csak azok kapnának, akik nem rendelkeznek digitális tárhellyel, és teljesen megszűnne a névjegyzéki kérelmek azonosítás nélküli benyújtásának lehetősége.

A szavazás lebonyolításában is érdemi változásokat szorgalmaznak, így lehetővé tennék az előzetes szavazást a lakóhely szerinti helyi választási irodákban, és egységesítenék a külföldön tartózkodók lehetőségeit. Tehát a jövőben mindenki szabadon választhatna a levélszavazás és a külképviseleti voksleadás között. A levélben szavazóknak minden választás előtt újra kellene regisztrálniuk, ami jelentősen segítene kiszűrni az elhunytakat a névjegyzékből. Kiemelt javaslat

az önkormányzati választásokat gyakran torzító fiktív bejelentkezések, azaz a voksturizmus megakadályozása, amelynek érdekében visszaállítanák a lakóhely korábbi, szigorúbb fogalmát.

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A kampányszabályok is módosulnának. A politikai szereplők a jövőben nem használhatnák fel a 16 éven aluliak személyes adatait és képmását a kampányban, emellett jogszabályban rögzítenék a választóknak adható kampányjuttatások maximális mértékét. A Kúria korábbi döntésével összhangban a közmédia közösségi oldalain is megkövetelnék a jelöltek közötti esélyegyenlőséget. Szintén a hatékonyságot szolgálja az a javaslat, miszerint ha egy választáson csak egyetlen jelölt indul, szavazás nélkül, automatikusan megszerezhetné a mandátumot.

A javaslatcsomag az intézményi és adminisztratív kereteket is átalakítaná, ennek jegyében az Országgyűlés alakuló ülésének megtartását a szavazás napja helyett a választás jogerős eredményéhez kötnék. A választási bizottságok tagjainak megválasztását egy évvel előrehoznák, és rögzítenék, hogy a jövőben a minisztérium helyett maga az NVI határozza meg a választási naptár pontos dátumait, illetve a hivatalos nyomtatványokat. Emellett észszerűsítenék a szavazatok újraszámlálásának szabályait is, így arra csak az összes voks megszámlálása után, a tényleges szavazatkülönbség ismeretében kerülhetne sor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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