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Balog Zoltán többé nem püspök
Gazdaság

Balog Zoltán többé nem püspök

MTI
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Nyilas Zoltán András északpesti esperest választották a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé - közölte az egyházkerület a honlapján szerdán. Az új püspök Balog Zoltánt váltja tisztségében, aki 2021 óta vezette az egyházkerületet, a kegyelmi ügy 2024-es kirobbanása után lemondott a református egyház vezetéséről, de maradt püspöki székében. Most nem indult a választáson.

Az egyházkerület választási bizottságának közleménye szerint a

püspöki tisztségre leadott 292 érvényes szavazatból 172 szavazat érkezett Nyilas Zoltán Andrásra,

a másik jelöltet, Lovas Andrást 120-an támogatták szavazatukkal.

A főgondnoki tisztségre Szathmáry Gergely Zoltánt választották meg, aki a 291 érvényes szavazatból 164-et szerzett meg, míg a másik jelölt, Szalai Zsolt 127 szavazatot kapott.

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Nyilas Zoltán 1975-ben született Budapesten. Teológiai tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte 1994 és 1999 között. 1999-2000-ben segédlelkész volt az Őrszentmiklósi Református Egyházközségben. 2000 és 2006 között lelkipásztorként szolgált a Szokolyai Református Egyházközségben. 2006-tól a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lelkipásztora. 2009 és 2012 között az Északpesti Református Egyházmegye jegyzője, 2014-ben főjegyzője volt.

2015 óta északpesti esperes. Nős, három gyermek édesapja.

A Magyarországi Református Egyházban zajló tisztújítás során mind a négy egyházkerület élére új tisztségviselőket választanak, akiknek megbízatása hat évre szól. Az új zsinat várhatóan 2027 februárjában ül össze, és választja meg a zsinat lelkészi és presbiteri elnökét, alelnökét, valamint a jegyzőket.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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