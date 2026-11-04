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Egyre szebb számokat produkál a magyar ipar
Gazdaság

Egyre szebb számokat produkál a magyar ipar

Portfolio
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Újabb jó eredménnyel rukkolt elő a hazai ipar: szeptemberben a KSH jelentése szerint a termelés volumene 0,9%-kal meghaladta az augusztusit. Éves alapon már 8,2%-os a növekedés, így a szektor a GDP-bővülés egyre erősebb motorját jelenti.

Harmadik egymást követő hónapban növelte a teljesítményét az ipar, amely így folytatta a tavaly ősszel kezdődött emelkedő trendjét. A termelés volumene hosszú idő után most érte el először a 2021-es szintet.

Az ipar idei teljesítménye már biztosan meghaladja majd a tavalyit (az első kilenc hónapban 4%-os a növekedés),

ezzel három évnyi recesszió ér véget.

Az ősz eleji növekedés pontos okait majd a jövő heti részletes adatokból látjuk majd. Egyelőre a KSH szóbeli közlése alapján azt tudjuk, hogy a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása visszaesett.

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A külkereskedelmi statisztika adatai szerint az ipari növekedést leginkább a mesterséges intelligencia adatközpontjaiba történő beszállítások, illetve az új autóipari kapacitások beindulása hajtja. Ezzel a GDP-növekedés fontos motort kapott, hiszen évekig kizárólag a lakossági fogyasztáshoz kötődő szolgáltató szektor mutatott csak életjeleket. Az ipar meglódulásával azonban a fogyasztás mellé az export is felzárkózott.

Igaz, mindez nem látszódott a harmadik negyedéves GDP-adatokban, ami kisebb csalódást okozva fékezést jelzett. A mai adat alapján tudhatjuk, hogy ezt nem az ipar okozta. Nem lehet kizárni, hogy kisebb megtorpanás a lakossági fogyasztásban is történt, de még valószínűbb, hogy a rossz időjárás okozta mezőgazdasági zuhanás a fő ok. Ez abból a szempontból jó hír, hogy a gazdasági lassulás egyedi tényezők következménye, az élénkülés nem torpant meg.

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