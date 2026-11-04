8°C kissé felhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 68
228 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Furcsa szag volt a XII. kerületben, kirendelték a Biolabort
Gazdaság

Furcsa szag volt a XII. kerületben, kirendelték a Biolabort

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kedden a Magyar Honvédség speciális biolaboratóriumát is kirendelték egy XII. kerületi épülethez, miután az ott dolgozók szúrós szagot észleltek – közölte Facebook-bejegyzésében Dr. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. Mérgező anyagot nem találtak.

A bejelentést követően a rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei azonnal megkezdték az elsődleges vizsgálatokat. A hatóságok ezt követően kértek segítséget a honvédségtől, amely a helyszínre küldte a Magyar Honvédség HAVARIA laboratóriumát, hogy speciális műszerekkel támogassa az esetleges veszélyes anyagok azonosítását.

A katonák az éjszaka folyamán befejezték a helyszíni vizsgálatokat. Mérgező anyagot szerencsére nem találtak

– ismertette az eredményeket a tárcavezető, hozzátéve, hogy a mintavétel során begyűjtött anyagokat további laboratóriumi elemzésre küldték.

A miniszter köszönetet mondott a katasztrófavédelem, a rendőrség és a honvédség munkatársainak a gyors, összehangolt fellépésért. Mint fogalmazott, "a legfontosabb, hogy a lakosság biztonságát minden körülmények között garantáljuk, és minden szükséges intézkedést megtegyünk a tények tisztázása érdekében."

Még több Gazdaság

Megnyílnak az ügynökakták, sajtótájékoztatót tart Magyar Péter

A kormány asztalán a javaslat a választási szabályok gyökeres átalakításáról

Egyre szebb számokat produkál a magyar ipar

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility