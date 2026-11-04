Furcsa szag volt a XII. kerületben, kirendelték a Biolabort

A bejelentést követően a rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei azonnal megkezdték az elsődleges vizsgálatokat. A hatóságok ezt követően kértek segítséget a honvédségtől, amely a helyszínre küldte a Magyar Honvédség HAVARIA laboratóriumát, hogy speciális műszerekkel támogassa az esetleges veszélyes anyagok azonosítását.

A katonák az éjszaka folyamán befejezték a helyszíni vizsgálatokat. Mérgező anyagot szerencsére nem találtak

– ismertette az eredményeket a tárcavezető, hozzátéve, hogy a mintavétel során begyűjtött anyagokat további laboratóriumi elemzésre küldték.

A miniszter köszönetet mondott a katasztrófavédelem, a rendőrség és a honvédség munkatársainak a gyors, összehangolt fellépésért. Mint fogalmazott, "a legfontosabb, hogy a lakosság biztonságát minden körülmények között garantáljuk, és minden szükséges intézkedést megtegyünk a tények tisztázása érdekében."

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt