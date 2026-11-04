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Hozzányúl az utcaképhez a Tisza-kormány: megjelent a rendelet
Gazdaság

Hozzányúl az utcaképhez a Tisza-kormány: megjelent a rendelet

Portfolio
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Szűkebb területen maradhatnak fenn óriásplakátok, korlátozzák a tetőreklámokat, éjszakánként pedig nem jelenhet meg hirdetés a digitális reklámeszközökön – többek között ezt tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelent új kormányrendelet. A szigorítás a korábban szabályosan kihelyezett felületeket is érinti, a követelményeknek nem megfelelő eszközöknél pedig az év végi törvényi határidőre is figyelni kell. A reklámszakma korábban hosszabb átmenetet és a gazdasági következmények alaposabb vizsgálatát kérte.

Kihirdette a közterületi reklámok elhelyezését jelentősen átalakító rendeletet a Tisza-kormány. A november 3-i Magyar Közlönyben megjelent szabályozás a reklámeszközök elhelyezését, fennmaradását és átalakítását egyaránt érinti, így a reklámcégek mellett az érintett ingatlantulajdonosoknak és önkormányzatoknak is feladatot ad.

A kormány indoklása szerint

a cél a településeken és a kivezető utak mentén kialakult reklámzaj csökkentése.

A rendelet azonban a jogszerűtlenül kihelyezett eszközök eltávolításán túl a korábban engedélyezett reklámfelületek számának csökkentését is kifejezetten célul tűzi ki.

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Szűkül az óriásplakátok mozgástere

Az új szabályok az óriásplakátok, a hátulról megvilágított backlight felületek, a cityboardok és a digitális billboardok elhelyezését meghatározott övezetekhez kötik.

Ilyenek a gazdasági területek, a nagy bevásárlóközpontok és kereskedelmi területek különleges övezetei, valamint bizonyos logisztikai és sportterületek. Az ezekkel közvetlenül határos utak érintett szakaszain is lehetőség marad az elhelyezésre. A rendelet a gyalogos-aluljárókban és a metró területén is megengedi reklámeszközök telepítését.

A felsorolt nagy reklámfelületek meglévő állományának fennmaradását is ezekhez a területi feltételekhez igazítják. Vagyis önmagában az, hogy egy plakát korábban szabályosan került a helyére, nem biztosítja a további használhatóságát.

Új, görgős rendszerrel több hirdetést váltogató rollup óriásplakátot és forgólamellás prizmát egyáltalán nem lehet majd elhelyezni. A meglévők ugyanakkor a rendeletben megengedett területeken fennmaradhatnak.

A tetőreklámokra is új szabályok jönnek

Új tetőreklámként kizárólag olyan megoldás helyezhető el, amely különálló betűkből, számokból vagy grafikai jelekből áll, és a külső körvonalát is ezek az elemek adják.

A meglévő tetőreklámként működő óriásplakátok és nagyméretű egyedi reklámeszközök fennmaradását külön feltételekhez kötik. Ezek csak nagyvárosias lakóterületen, vegyes és gazdasági területeken maradhatnak meg:

  • egy épület tetején legfeljebb két reklámeszköz lehet;
  • magasságuk legfeljebb öt méter lehet;
  • együttes reklámfelületük nem haladhatja meg a 200 négyzetmétert;
  • digitális billboard és digitális nagyméretű egyedi reklámeszköz nem maradhat fenn tetőreklámként.

A homlokzati reklámhálók és reklámponyvák eltávolítását a rendelet indoklása szintén az új szabályozás következményei közé sorolja. A tűzfalra festett reklám ugyanakkor megengedett marad, az önkormányzat által meghatározható településképi követelmények mellett.

Este tíz után nem jelenhet meg digitális reklám

A lakosság számára az egyik legkönnyebben érzékelhető változás lehet, hogy a digitális reklámeszközökön este tíz és reggel hat óra között nem jeleníthető meg reklám. Ugyanebben az időszakban a hanghatással működő reklámeszközök hangszórója sem üzemelhet.

A digitális felületeket környezeti fényérzékelővel és automatikus fényerő-szabályozással kell ellátni. Nappal legfeljebb 6000, naplemente és este tíz között, illetve reggel hat és napfelkelte között legfeljebb 1500 kandela/négyzetméter fénysűrűség engedélyezett.

A reklámeszköz mozgótartalmat nem jeleníthet meg, a digitális felületen pedig egy rögzített képnek legalább tíz másodpercig változatlanul kell látszania. A statikus képek közötti korlátozott vizuális átmenetre külön kivételt határoztak meg.

Novemberben hatályba lép, év végén újabb fontos határidő következik

A most kihirdetett rendelet november 11-én lép hatályba. Ettől külön kell kezelni a meglévő reklámeszközök rendezésének határidejét.

A korábban elfogadott törvényi rendelkezés szerint az országos és helyi követelményeknek nem megfelelő reklámeszközöket tulajdonosaiknak saját költségükön, legkésőbb 2026. december 31-ig el kell távolítaniuk. Ha egy eszköz átalakítással vagy korszerűsítéssel megfelelővé tehető, a településképi bejelentési eljárást kell év végéig kezdeményezni.

Ez utóbbi esetben tehát az eljárás megindításának határidejéről van szó. A szükséges átalakítási és bontási munkákat, valamint azok elvégzésének határidejét az önkormányzati döntés rögzíti.

A rendelet arra is lehetőséget ad, hogy bizonyos meglévő plakátokat más reklámeszközzé alakítsanak át. Ennek feltétele többek között, hogy a helyszín változatlan maradjon, és az átalakított eszköz településképi, közlekedésbiztonsági és környezeti hatása összességében ne legyen kedvezőtlenebb a korábbinál.

A reklámszakma hosszabb átmenetet kért

A szabályozás előkészítését már korábban szakmai vita kísérte. A Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata szeptemberi állásfoglalásában támogatta a reklámzaj csökkentését és a jogszerűtlen felületek felszámolását, a tervezet akkori formáját azonban elutasította.

A szervezet szerint a jogszerűen telepített állomány átalakításához legalább hároméves átmenetre lenne szükség, a nagyobb beruházási értékű digitális és backlight eszközöknél pedig legalább öt évet tartott indokoltnak. Megismételt gazdasági és versenyhatás-vizsgálatot is kért.

A végleges rendelet gazdasági hatása attól is függ, hogy a meglévő felületek közül hány felel meg az övezeti és műszaki feltételeknek, mennyi alakítható át, és mennyit kell eltávolítani. A kihirdetett szöveg önmagában nem ad országos darabszámot vagy bevételkiesési becslést.

A szabályozás alapján ugyanakkor a változás túlmutat a plakátok látványán: az eltávolítás és korszerűsítés költségei mellett a hirdetési helyekből származó bevételeket, valamint a vállalatok számára elérhető reklámfelületek kínálatát is érintheti.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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