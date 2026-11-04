Így indokolják az adóváltozást: átírják a céges adózás szabályait Magyarországon

Kövesdy Attila Zoltán adópolitikáért felelős államtitkár az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról, valamint az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatokat ismertetve a parlamentben kiemelte: a két javaslat közül az egyik a nagyvállalati adózással, azon belül is kiemelten a társasági adóval kapcsolatos módosításokat tartalmazza, a második pedig több, különböző adóügyi területet érintő változást javasol az Országgyűlésnek.
Közölte: egy adórendszer tükrözi az állam társadalomfelfogását, és ha az adórendszer összhangban van a kormány politikájával, az a hitelesség bizonyítéka. Az előző kormány versenyképességről beszélt, miközben adórendszere nem volt hatékony, indokolatlan mértékben támogatta a hazai és külföldi nagytőkét, és nem segítette kellően a hazai gazdaság fejlődését - vélte. Hozzátette: a magyar emberek támogatásáról beszéltek, miközben "az általuk felépített és működtetett adószabályok tele voltak az adóelkerülést lehetővé tevő kiskapukkal és olyan szabályokkal, amelyek a NER-közeli cégeknek kedveztek", és a politikailag beágyazott vállalkozásoknak biztosítottak versenyelőnyt.
Hangsúlyozta: a Tisza-kormány a választási kampány óta konzekvensen képviseli a működő és emberséges Magyarország megteremtésének elvét, ez pedig ezekben a törvényjavaslatokban is megmutatkozik. A közteherviselés igazságosabbá tétele az egyszerűbb és hatékonyabb szabályokkal, a versenyképesség növelése és az adóelkerülés kiskapuinak lezárása "nem más, mint
a kormány politikai eszméjének lefordítása az adók nyelvére
- fogalmazott.
Azt mondta: az igazságosabb adórendszer a kormány számára azt jelenti, hogy azok, akiknek a magasabb bevételeiknek és vagyonuknak köszönhetően megvan rá a lehetőségük, nagyobb részt vállaljanak a közteherviselésből, és ezzel közvetve csökkentsék azok terheit, akik nehezebb helyzetben vannak. Ez egy olyan elv, amely a Tisza-kormány döntéseiben rendszeresen tükröződik - jelentette ki.
Az államtitkár úgy összegzett, hogy a javaslatok komplex változásokat vezetnek be, amelyek a költségvetés bevételi oldalának megtámogatása mellett hozzájárulnak Magyarország versenyképességéhez, igazságosabbá teszik a közteherviselést, korszerűsítik az adórendszert és csökkentik az adóadminisztrációt. Ez a törvénycsomag hozzájárul azoknak a feltételeknek a megteremtéséhez, amelyek lehetővé teszik, hogy "az elmúlt évek pusztítása után újjáépíthessük és ismét fejlődő pályára állíthassuk Magyarországot" - jelentette ki.
Államtitkári zárszó: az adójavaslatok stabil költségvetéshez és növekvő gazdasághoz járulnak hozzá
Kövesdy Attila Zoltán adópolitikáért felelős államtitkár a vitában elhangzottakra reagálva hangsúlyozta: az idei 7,5 százalékos hiányt 4,9 százalékra szorítaná le a kormány jövőre, de a hiánycsökkentésnek csak 25 százalékát teszik ki az adóintézkedések, a kiigazítás nem adónövelésekből származik. Értékelése szerint a korábbi kormány 2022-ben sokkal nagyobb mértékű, adóemelési fókuszú kiigazítást hajtott végre.
Kiemelte: a kormány által benyújtott adózással kapcsolatos törvényjavaslatok hozzá fognak járulni a stabil költségvetéshez és a növekvő gazdasághoz.
Az átalányadózással kapcsolatos fideszes kritikákra az államtitkár azt mondta: a korábbi kormánypártnak 16 éve volt, hogy rendezze a költséghányad növelését, ezt mégsem tette meg.
A népegészségügyi termékadóval (neta) kapcsolatban azt ígérte: a kormány átgondolja milyen irányba menjen a szabályozás, ugyanakkor emlékeztetett, hogy a neta tao-rendszerhez hasonló felajánlási lehetőségét a korábbi kormány 2025-ben megszüntette.
A tao-rendszer megszüntetésével kapcsolatos kritikákra úgy reagált: nem véletlenül döntött így a kormány, a rendszer a visszaélések és a korrupció melegágya volt, és az Állami Számvevőszék jelentése is rámutatott annak hátrányaira, káros következményeire.
Az államtitkár a vitában elhangzott felvetésekre megerősítette, hogy
a kaszinókoncessziók felülvizsgálata folyamatban van, és a terület várhatóan a Pénzügyminisztériumhoz kerül.
Címlapkép: Kövesdy Attila Zoltán, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára vitanyitó expozéját tartja a vállalatok adózásával kapcsolatos törvények és az adózási tárgy és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló együttes általános vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. november 4-én. forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
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