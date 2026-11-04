Iratokat foglaltak le a nyomozók a Külügyminisztériumban

A tárcavezető a hatósági intézkedés kapcsán fontos előrelépésnek nevezte, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda lefoglalta a Külügyminisztériumban a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében keletkezett bizonyítékokat. A Covid–19-járvány idején a Szijjártó Péter vezette korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint más állami szervek részére történt maszk- és eszközértékesítések ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, illetve pénzmosás gyanújával nyomoz.

A vizsgálat szerint az elkövetők hárommilliárd forintot meghaladó illegális hasznot mostak tisztára, továbbá 660 millió forint adó elkerülésével károsították meg a központi költségvetést.

A nyomozati adatok alapján az ügyletekben érintett bűnszervezet csúcsán "egy, a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el". Bár az adóhatóság a vállalatot kezdetben nem nevesítette, a múlt héten elfogatóparancsot adtak ki Májer Bálint, a tőzsdén szintén megfordult OTT-One egykori vezérigazgatója ellen a 2020-as beszerzésekben betöltött szerepe miatt. A társaság annak ellenére jutott több milliárd forintos állami megrendelésekhez a világjárvány alatt, hogy informatikai profilú vállalkozásként korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel. A körözött cégvezető időközben levélben tájékoztatta a NAV Bűnügyi Főigazgatóságát arról, hogy hazatér Magyarországra, és aláveti magát az ellene indított eljárásnak.

A beszerzésekkel összefüggésben a Győri Járásbíróság már október végén elrendelte két gyanúsított letartóztatását. Egyikük feltételezhetően a céghálózat könyvelési feladatait látta el, míg társát azzal gyanúsítják, hogy a bűncselekményből származó pénz egy részét készpénzben felvette egy külföldi vállalkozás bankszámlájáról. Utóbbi szereplő volt a vállalat részéről a hivatalos kapcsolattartó a korábbi külügyi tárcánál.

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