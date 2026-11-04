Jelenlegi alkotmánybíró neve is előkerült az ügynökaktákból

Patyi András neve két találatban is szerepel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) szerdán elindult, nyilvánosan kereshető adatbázisában, ahogyan arra a 24.hu is felhívta a figyelmet.
- Az egyik dokumentum az úgynevezett 6-os karton, amely alapján Patyi Andrást 1988. augusztus 5-én, hazafias alapon szervezték be, "Kocsis Márton" fedőnéven. A nyilvántartás szerint a Belügyminisztérium III/III-as csoportfőnöksége az ifjúságvédelem területén számított az együttműködésére.
- A 6-os karton mellett a mágnesszalagos állambiztonsági nyilvántartásban is található rá vonatkozó bejegyzés.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a 6-os karton megléte önmagában nem bizonyít tényleges ügynöki tevékenységet. Az állambiztonsági nyilvántartásokban olyan személyek is szerepelhettek, akik végül nem működtek együtt a szolgálatokkal, vagy nem készítettek jelentéseket. A Patyiról eddig ismertetett dokumentumok alapján még nem állapítható meg, hogy végzett-e érdemi munkát az állambiztonság számára.
Az ügy különös jelentőségét az adja, hogy Patyi András jelenleg is alkotmánybíró.
A jogászt 2023 júliusában választotta meg az Országgyűlés, a Fidesz jelölésére, és 2023 szeptemberében kezdte meg alkotmánybírói munkáját. Patyi korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektoraként, a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként, valamint a Kúria elnökhelyetteseként is dolgozott.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala november 4-én kezdődött meg. Az első körben hozzáférhetővé tett nyilvántartásokat a részletesebb beszervezési dossziék közzététele követi, amelyet 2027. február 25-ig terveznek befejezni.
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