Kaposvári polgármester: "Nem voltam ügynök, soha nem ártottam senkinek"

Szita Károly kaposvári polgármester szerint nincs semmi új abban, hogy ügynöki múlttal vádolják. A 32 éve hivatalban lévő városvezető hangsúlyozza, hogy soha nem volt ügynök, és senkinek sem ártott. Állítása szerint 2005-ös feljelentése nyomán az ügyészség megállapította, hogy manipulálták az iratokat, a tettest azonban nem sikerült azonosítani. Ungváry Krisztián történész, aki elsőként írt Szita múltjáról, ezzel szemben azt mondja, hogy a most nyilvánossá vált, gazdag adatokkal kitöltött karton egyértelműen bizonyítja a beszervezés tényét.

Nincs ebben semmi új. 22 évvel ezelőtt, 2005-ben már megpróbáltak ellehetetleníteni az ügynök üggyel, és ezt minden egyes választás előtt négyévente megismételték

– reagált a városvezető arra, hogy a kereshetővé vált állambiztonsági iratok közt az ő hatos kartonja is szerepel, illetve mágnesszalagon is van adat róla. "Azóta ötször választottak újra a kaposváriak. Nem voltam ügynök, soha nem ártottam senkinek. A kaposváriak előtt az életem egy nyitott könyv. Ismernek és megismerték a munkámat. 32 éve vagyok polgármester. 2005-ben feljelentést tettem a Központi Nyomozó Ügyészségen, az ügyészség megállapította, hogy manipulálták az iratokat, ezzel bűncselekményt követtek el. A tettes kiléte azonban nem volt beazonosítható. Az én lelkiismeretem tiszta."

A hazai nyilvánosságban korábban többször is írtak Szita ügynökmúltjáról, először Ungváry Krisztián történész tárta még 2005-ben, miután kikérte és tanulmányozta Szita 6-os kartonját és kézzel írt jelentéseit is. Ő a 24.hu kérdésére most azt nyilatkozta, hogy "Szita beszervezésének tényét önmagában a most feltöltött 6-os karton, annak gazdag adattal való ellátottsága is egyértelműen bizonyítja. Erre utal a kitöltött napló szám, dosszié szám, valamint irattári szám is."

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 04. Kikerültek a hivatalos iratok: fény derült az egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő magyar polgármester múltjára

Címlapkép forrása: MTI Fotó/llyés Tibor