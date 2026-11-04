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Kikerültek a hivatalos iratok: fény derült az egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő magyar polgármester múltjára
Gazdaság

Kikerültek a hivatalos iratok: fény derült az egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő magyar polgármester múltjára

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Szita Károly kaposvári polgármester beszervezésének tényét önmagában a most feltöltött 6-os karton, annak gazdag adattal való ellátottsága is egyértelműen bizonyítja. Erre utal a kitöltött napló szám, dosszié szám, valamint irattári szám is.

Beszervezték Szita Károly kaposvári polgármestert az előző rendszerben az állambiztonsági szolgálatok – ez derült ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) honlapjára feltöltött 6-os karton alapján.

A hazai nyilvánosságban korábban többször is írtak Szita ügynökmúltjáról.

Ezt először – idézte fel a 24.hu – Ungváry Krisztián történész tárta fel még 2005-ben, aki a Népszabadságban írt erről, miután kikérte és tanulmányozta Szita 6-os kartonját és kézzel írt jelentéseit is.

A 24.hu megkereste Ungváry Krisztián történészt, aki elmondta: Szita beszervezésének tényét önmagában a most feltöltött 6-os karton, annak gazdag adattal való ellátottsága is egyértelműen bizonyítja. Erre utal a kitöltött napló szám, dosszié szám, valamint irattári szám is.

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A dokumentum szerint Szitát 1980. július 1-jén szervezték be és egészen 1989 májusig volt állományban.

A feltöltött dokumentum szerint a beszervezés alapja „hazafias” volt, azaz együttműködése a szolgálatokkal ideológiai-politikai meggyőződésen alapult.

A Magyar Nemzethez 2018-ban eljutott információk szerint Szitának laktanyák környezetébe beutazott nyugati állampolgárok tevékenységét kellett figyelnie, illetve nyugati állampolgárokat fogadó magyar állampolgárokat és kapcsolataikat is fel kellett derítenie.

A 2018-as cikkben olyan jelentésekre is hivatkoztak, melyek egyelőre nem kerültek fel az online adatbázisba. Ezek alapján Krakus a „feladatát kedvvel, tőle telhető legjobb akaratával végezte”.

Az ellenzék bármire képes – így reagált a kaposvári polgármester akkor az ügynökmúltjával kapcsolatos hírekre, egyben zsarolásnak nevezte a Magyar Nemzet akkori cikkét.

Szita Károly 1990-től már Kaposvár alpolgármestereként dolgozott, 1994-től folyamatosan a település polgármestere, 2014-től a Megyei Jogú Városok Szövetségének az elnöke. Utóbbi pozíciójáról 2026 nyarán távozott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/llyés Tibor

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