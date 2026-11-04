MAGA meg mit néz?! A „normális” amerikai létezik, és nem lehet büntetlenül piszkálni - vélemény

Bár az előrejelzések hónapok óta demokrata győzelmet vetítettek előre, a MAGA-tábort láthatóan sokkolta a végeredmény. Smith szerint sokan abban bíztak, hogy a 2016-os elnökválasztáshoz hasonlóan egy rejtőzködő Trump-párti többség az utolsó pillanatban megmenti a republikánusokat. Ezúttal azonban a meglepetés a demokratáknak kedvezett, és Trump hagyományos bázisa, a diplomával nem rendelkező fehér szavazók is jelentősen elmozdultak a republikánusoktól.
Kansas, Dél-Karolina és Iowa is demokrata győzelmet mutatott a szenátusi térképen,
a legnagyobb politikai földindulást azonban Texas kékre váltása jelentette.
Az államban a progresszív demokrata Gina Hinojosa legyőzte a hivatalban lévő republikánus kormányzót, Greg Abbottot, James Talarico pedig szenátusi mandátumot szerzett a korrupciós ügyekkel terhelt Ken Paxtonnal szemben. Smith szerint Texasban az államszerte választott tisztségek közül lényegében már csak Ted Cruz szenátori mandátuma maradt republikánus kézen.
Ki az a Noah Smith?
Noah Smith amerikai közgazdász-publicista, a Noahpinion című gazdasági-politikai hírlevél szerzője. Korábban a Bloomberg Opinion kolumnistája volt, előtte a Stony Brook University pénzügyi tanszékén dolgozott adjunktusként, közgazdasági PhD-fokozatát pedig a University of Michiganen szerezte. Írásai főként gazdaságpolitikával, technológiával, iparpolitikával, geopolitikával és amerikai belpolitikával foglalkoznak, véleményére pedig azért figyelnek sokan, mert akadémiai közgazdasági háttérrel és jelentős publicisztikai tapasztalattal értelmezi a politikai-gazdasági folyamatokat.
Az elsöprő demokrata előretörést Smith egyértelműen Donald Trump elnökségének elutasításaként értelmezi. Szerinte Trumpot az infláció letörésének és a közel-keleti konfliktusoktól való távolmaradásnak az ígéretével választották meg, ehhez képest
a külföldi árukra kivetett vámokkal tovább növelte a megélhetési terheket, az Irán elleni támadással pedig felhajtotta az üzemanyagárakat, és költséges konfliktusba sodorta az országot.
A szerző szerint a választókat elidegenítette Vlagyimir Putyin érdekeinek következetes kiszolgálása, valamint az olyan kiszámíthatatlan lépések sora is, mint Grönland megtámadásának belengetése vagy a földrajzi nevek átírásának erőltetése.
A gazdasági nehézségek mellett a kormányzati korrupció is meghatározó választói aggodalommá vált. A CNBC szerint a korrupció a választók legfontosabb problémái közé került, a Fox News felmérésében a regisztrált választók 60 százaléka rendkívül aggódott emiatt, a Washington Post–ABC News–Ipsos kutatása szerint pedig a válaszadók mintegy kétharmada úgy vélte, Trump az elnökséget saját gazdagodására használja.
A Gallup szeptember eleji felmérése szerint az Egyesült Államokban több évtizedes csúcsra emelkedett azok aránya, akik szerint széles körben elterjedt a kormányzati korrupció. Egy augusztusi Reuters/Ipsos-felmérés pedig azt mutatta, hogy tízből közel hét amerikai szerint Trump üzleti érdekeltségei befolyásolják elnöki döntéseit.
Smith szerint
a republikánusok alábecsülték, mennyire érzékenyek maradtak az amerikai választók a nyílt hatalmi visszaélésekre.
A republikánusok bukásához a szerző szerint az a tévhit is hozzájárult, hogy az átlagos amerikai választó ugyanúgy látja a világot, mint az X-en és más online fórumokon radikalizálódott jobboldali véleményvezérek. A MAGA-mozgalom Smith értelmezésében elhitte, hogy a lakosságot nem zavarják a korrupciós botrányok, a megélhetési válság emlegetése pedig valójában a bevándorlás és a woke kultúra miatti elégedetlenséget takarja. A választás ezzel szemben azt mutatta, hogy továbbra is létezik a mérsékelt, hétköznapi amerikai választó, akit hidegen hagynak az internetes kultúrharcok, de keményen bünteti a megélhetési gondok semmibevételét, a gazdasági hibákat és a korrupciót.
A megosztott demokraták így Smith szerint megérdemelt győzelmet arattak, de a sikerből rossz következtetéseket is levonhatnak. A szerző arra figyelmeztet, hogy
a párt könnyen a saját progresszív aktivistáinak visszhangkamrájába záródhat, miközben a választói koalíció megtartásához elsősorban a megélhetési problémákra kell választ adnia.
Ehhez el kell kerülnie a rosszul célzott költekezést, az ársapkákhoz hasonló inflációkezelési kísérleteket, valamint azokat a politikai ügyeket, amelyekkel könnyen elveszítheti a mérsékelt választókat.
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