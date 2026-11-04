Magyar Péter: 36 éves mulasztást pótolunk – nyilvánossá váltak az ügynökakták

Az egyik újságírói kérdés arról szólt, hogy ha jelenleg is vezetői pozícióban lévő emberről derül ki ügynöki múlt, annak milyen következménye lesz, lesz-e lusztráció (tehát eltávolítják-e a tisztségéből az érintettet.)

A lusztráció ilyen szempontból elkésett – vélekedett Magyar Péter, hozzátéve, ha van ilyen javaslat, persze meg lehet vizsgálni. "Mi nem ítélkezni szeretnénk."