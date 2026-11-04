Már a szerződést is aláírták, mégis meghiúsulni látszik Wáberer György nagy magánegészségügyi üzlete

A Portfolio már hónapokkal ezelőtt úgy értesült több piaci forrásból, hogy meghiúsulni látszik az elmúlt évek egyik legnagyobb tranzakciója a magánegészségügyi szektorban. Értesülésünkkel megegyező irányba mutat a Gazdasági Versenyhivatal napokban közzétett végzése: a Wáberer György tulajdonában álló befektetőtársaság visszavonta a versenyhivatalnál lévő eljárást. A versenyhatóság dokumentumából az is kiderül, hogy a felvásárlásról már május végén aláírták az adásvételi szerződést, szeptember végén azonban a vevő közölte, hogy mégsem kívánja megvalósítani a tranzakciót. Az eladói szerepben lévő TritonLife ezt követően arról tájékoztatta a GVH-t, hogy a vevő megtagadta a szerződés teljesítését, ezért az megszűnt. A hivatalos dokumentum ugyanakkor nem tér ki arra, hogy mi állt a visszalépés hátterében.

Hónapok óta keringett az a piaci pletyka, hogy Wáberer György a júniusban hivatalosan is bejelentett terveivel ellentétben mégsem vásárolja meg a TritonLife Magánkórházak Zrt-t. A magánegészségügyi szektor találkozási pontjává vált Private Health Forum idén szeptemberi rendezvényén is már sebesen terjedt a hír a folyosón, a rendezvény nyilvános programelemeiben viszont nem került elő ez a kérdés. Nem kis tranzakcióról lett volna szó, ugyanis az árbevétel tekintetében a rangsorban a kilencedik szereplő vásárolta volna meg a negyedik játékost.

A piacon terjedő hírek fényében korábban megkerestük Wáberer Györgyöt kérdéseinkkel (valóban visszavonták-e az összeolvadásra vonatkozó kérelmüket a GVH-nál, mi volt ennek a döntő oka, mikor született meg ez a döntés, okozott-e ez bármilyen pénzügyi következményt, volt-e nézetkülönbség az eladókkal, vételárról, finanszírozásról, milyen új tervei vannak). Megkeresésünkre rövid választ kaptunk, miszerint "titoktartás kötelezi a feleket a témában, ezért a Cégvezetőknek, Tulajdonosoknak nem áll módjában nyilatkozni, információt szolgáltatni".

Időközben új információ jelent meg a Gazdasági Versenyhivatal oldlaán az ügyben, ugyanis a napokban megjelent a versenytanács döntése (a High Yield Vagyonkezelő Zrt. - Wáberer György érdekeltsége - bejelentő által benyújtott, összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a TritonLife Magánkórházak Zrt.), mely végzés kimondja, hogy

a VJ/20/2026. számú versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

Wáberer György a Portfolio által rendezett 2026-os Private Health Forum konferencián. Fotó: Bácsi Róbert, Portfolio

Cikkünk témájával megkerestük a TritonLife Kórházakat is, amint kapunk választ, frissítjük cikkünket. FRISSÍTÉS: Macher Péter, a TritonLife részéről megkeresésünkre megismételte korábbi nyilatkozatát, amit a Forbes.hu-nak adott. Ebből a cikkből kiderült: a hivatallal ellentétben a csoport nevében azt mondta, hogy „a tranzakció továbbra is folyamatban van, annak részletei jelenleg üzleti titoknak minősülnek, így a felmerült kérdésekkel kapcsolatban egyelőre nem áll módunkban további információt megosztani”.

Lépésről lépésre

A Versenytanács részletes dokumentuma szerint a végzés azt követően született, hogy a vevő jelezte, hogy mégsem kívánja megvalósítani a felvásárlást. A hatóság október 22-én kelt, majd október 26-án nyilvánosságra hozott végzéséből részletesen kirajzolódik, hogyan jutott el a május végén már szerződéssel rögzített tranzakció a szeptember végi visszalépésig, majd az eljárás megszüntetéséig.

A GVH dokumentuma szerint a High Yield Vagyonkezelő Zrt. 2026. május 29-én írt alá adásvételi szerződést a TritonLife Magánkórházak Zrt. teljes, 100 százalékos tulajdonrészének megszerzéséről. A tranzakció megvalósulásával a High Yield egyedüli irányítást szerzett volna a magánkórházakat működtető társaság felett. Vagyis nem kisebbségi befektetésről vagy részleges tulajdonszerzésről volt szó, hanem a TritonLife teljes felvásárlásáról.

A vevő június 1-jén jelentette be a tervezett ügyletet a Gazdasági Versenyhivatalnak, amelynek feladata annak vizsgálata volt, hogy a két vállalat összefonódása milyen hatással lehet a piaci versenyre. A hatóság három nappal később, június 4-én hivatalos versenyfelügyeleti eljárást indított, mivel a benyújtott bejelentés nem tartalmazott minden olyan információt, amely a tranzakció megítéléséhez szükséges lett volna.

A GVH külön is részletezte, milyen hiányosságokat talált a bejelentésben. A vevő nem szolgáltatott elegendő adatot azokról a szűkebben meghatározható egészségügyi szolgáltatási és földrajzi piacokról, amelyek a versenyhatóság korábbi gyakorlata alapján relevánsak lehettek az ügylet értékelésekor. Ez azért volt lényeges, mert a versenyhatások megítéléséhez nem elegendő általánosságban vizsgálni a magánegészségügyi piacot: azt is tisztázni kell, hogy az érintett vállalkozások pontosan mely szolgáltatásokban és földrajzi területeken versenyeznek egymással.

A bejelentés másik hiányossága a vevő vállalatcsoportjára vonatkozott. A GVH szerint a High Yield nem adott elegendő információt saját vállalkozáscsoportjának felépítéséről, az egyes társaságok közötti irányítási kapcsolatokról, valamint arról, hogy a csoport tagjai milyen szerepet töltenek be. Ezek nélkül a hatóság nem tudta megfelelően felmérni, hogy a felvásárlás révén pontosan mely gazdasági érdekeltségek kerülnének közös irányítás alá.

A hiányzó adatok miatt a GVH nem tudta elvégezni a tervezett összefonódás versenyre gyakorolt hatásainak értékelését. Ezért a hatóság az egyszerűsített versenyfelügyeleti eljárás megindítása mellett döntött, amelynek keretében további tényfeltárásra került sor. A végzés azt is rögzíti, hogy a bejelentő az eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat már május 5-én befizette, tehát még az adásvételi szerződés május 29-i aláírása előtt.

A versenyhivatali vizsgálat ezt követően több hónapon keresztül zajlott. A GVH a szükséges tényfeltárást elvégezte, és a vizsgálati jelentés szeptember 22-én került a döntéshozó versenytanács elé. A nyilvánosságra hozott végzés nem ismerteti ennek a jelentésnek a részletes megállapításait, így abból nem derül ki, hogy a vizsgálat milyen következtetésekre jutott a két társaság összefonódásának lehetséges piaci hatásairól.

A folyamatban szeptember 29-én következett be a döntő fordulat. A High Yield Vagyonkezelő ezen a napon kelt nyilatkozatában arról tájékoztatta a GVH-t, hogy a korábban bejelentett összefonódást a továbbiakban nem kívánja megvalósítani, és a május 29-én megkötött adásvételi szerződés teljesítése nem fog megtörténni. A vevő egyúttal azt kérte a versenyhatóságtól, hogy szüntesse meg az eljárást, mivel a felvásárlás elmaradása miatt annak folytatása okafogyottá vált.

A csavar

A TritonLife Magánkórházak Zrt. október 13-án külön beadványban reagált a fejleményekre. A társaság a GVH-nak küldött nyilatkozatában azt közölte, hogy

a vevő megtagadta az adásvételi szerződés teljesítését.

A TritonLife álláspontja szerint emiatt a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése jogi értelemben lehetetlenné vált, aminek következtében az adásvételi szerződés megszűnt.

A TritonLife ezt a következtetést a Polgári törvénykönyv két rendelkezésére alapozta. Az egyik arra az esetre vonatkozik, amikor valamelyik szerződő fél megtagadja a teljesítést, a másik pedig a szerződés megszűnésének szabályait rendezi, ha annak teljesítése lehetetlenné válik. A társaság tehát nem egyszerűen arról tájékoztatta a versenyhatóságot, hogy az üzlet nem valósul meg, hanem jogi érveléssel is alátámasztotta, hogy a vevő teljesítésmegtagadása következtében a szerződés megszűnt.

A GVH végzése nem részletezi, hogy a High Yield milyen üzleti, pénzügyi vagy jogi okból döntött a szerződés teljesítésének megtagadása mellett. Arról sem tartalmaz információt, hogy a felek között kialakult-e vita a visszalépés jogszerűségéről, illetve jár-e bármilyen pénzügyi következménnyel a tranzakció meghiúsulása.

A versenyhatóság a két társaság nyilatkozata alapján azt állapította meg, hogy a felek elálltak a tervezett ügylettől. A GVH külön hangsúlyozta, hogy az elállás bejelentését megelőzően a versenyfelügyeleti eljárásban nem merült fel olyan körülmény, amely önmagában indokolta volna az eljárás megszüntetését.

Kötelező lett volna úgyis az eljárás

A GVH a döntésében arra is kitért, hogy a versenytörvény alapján nem kizárólag a kötelező bejelentési értékhatárokat elérő vállalatfelvásárlások kerülhetnek a hatóság elé. Bizonyos esetekben az ennél kisebb összefonódásokat is be lehet jelenteni, ha az érintett vállalatcsoportok együttes előző évi nettó árbevétele meghaladja az ötmilliárd forintot, és nem egyértelmű, hogy az ügylet nem járna a piaci verseny jelentős csökkenésével.

A hatóság megállapítása szerint a High Yield és a TritonLife tervezett tranzakciója olyan vállalati összefonódásnak minősült volna, amely teljesítette ezt az ötmilliárd forintos vizsgálati küszöbértéket. A bejelentésre ezért a versenytörvény vonatkozó szabályai alapján került sor.

A GVH azt is ismertette, hogy az összefonódások vizsgálatára vonatkozó szabályok szerint, ha a felek elállnak a tervezett ügylettől, és ezt bejelentik a hatóságnak, akkor a versenyfelügyeleti eljárás okafogyottá válik. A hatóságnak ilyen esetben már nincs olyan megvalósítani kívánt tranzakciója, amelynek piaci hatásait vizsgálnia kellene.

A versenytanács ezért a High Yield szeptember 29-i és a TritonLife október 13-i nyilatkozata alapján megszüntette a VJ/20/2026. számú versenyfelügyeleti eljárást. A döntés tehát nem a felvásárlás versenyjogi megtiltását jelenti, hanem annak megállapítását, hogy a tranzakció meghiúsulása miatt a vizsgálat folytatására nincs szükség.

Találgatások vannak a piacon

A fentiekből jól látható, hogy a GVH a felvásárlás elmaradásának üzleti hátterét nem vizsgálta, és nem is foglalt állást abban, hogy a vevő milyen okból lépett vissza. A piaci szereplőket, valamint a magánegészségügyi szektor fejlődését közelről figyelő szakértőket azonban leginkább

az foglalkozatja, hogy mik lehettek a döntő okok a tranzakció meghiúsulása mögött.

A privát szektor elemzői szerint alapvetően három magyarázat lehetséges (akár egyszerre, akár külön-külön):

A vevő oldalán felmerülő tényezők. Wáberer György, mint vásárló megváltozott befektetési stratégiája, megtérülési elvárásai, finanszírozási lehetőségei, üzleti prioritásainak változása. Eladó céget érintő specifikus okok. A TrifonLife értékeltsége, eredménytermelő képessége, adósságállománya, beruházási szükséglete, tulajdonosi struktúrája. Általános piaci kilátások, szabályozási kockázatok. Az elmúlt évek visszafogott üzleti teljesítményei fényében a befektetők már óvatosabban áraznak ebben a szektorban.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a vevő oldalán lévő szolgáltató, a Wáberer Medical Center volt a "kisebb hal" a maga 6,8 milliárd forintos árbevételével, míg a TrifonLife bevétele 2025-ben 14,5 milliárd forint volt. Ha már a pénzügyi számoknál tartunk, érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a TrifonLife Csoport volt az Affidea mellett a másik cég a vezető magánszolgáltatók közül, amelynek tavaly visszaesett az árbevétele (erről mi is beszámoltunk korábbi cikkünkben, de a Heal Partners tanácsadó cég elemzéséből is kiderült), és azon kevés nagyszolgáltató közé tartozott, amely EBITDA szinten veszteséget termelt (-700 millió forint 2025-ben). Közben azt is érdemes megemlíteni, hogy a WMC látványos árbevételnövekedést ért el az elmúlt években, és fokozatosan lépett előre a nagyok rangsorában.

A versenyhatósági jelentésben foglalt TritonLife-reakció arra utal, hogy a felek valamiben nem értettek egyet, vagyis amiből arra lehet következtetni, hogy nem(csak) az általános piaci kilátások romlása, vagy az összefonódásból fakadó szinergiahatások nehéz gyakorlati megvalósítása lehetett a tranzakció meghiúsulása mögött. És ha már szinergiahatások az egészségügyben.

A magánegészségügyben megvalósult felvásárlások, összefonódások kapcsán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt években nem láttunk túl sok pozitív példát arra, hogy az érintett felek ki tudták aknázni az egyesülésből származó szinergiákat, üzleti előnyöket. Papíron és elméletben nagyon jól hangzik a közös beszerzés, a költségek csökkentése, a diagnosztikai és más kapacitások jobb kihasználtsága, az ügyfélkör bővítése, mögöttes adminisztráció méretgazdaságosabb működtetése, azonban

a magánegészségügyben a méretgazdaságosság nem jár automatikusan együtt a méret növekedésével.

Egy magánkórház, vagy járóbetegszolgáltató mérete, kapacitásai alapvetően az orvosi, szakápolói rendelkezésre állástól, azok leadott munkaóra számától függ. A magyar magánegészségügyi piacon jelenleg az a gyakoribb felállás, hogy a szolgáltató szerződéses kapcsolatban áll az orvossal, ténylegesen "nem birtokolja" a legértékesebb erőforrást, vagyis az orvosa munkaidejét (nem hagyományos munkaviszonyban állnak). Egy orvos így akár több magánszolgáltatónál és az állami egészségügyben is rendelhet. Vagyis egy felvásárlás útján nem garantált, hogy a meglévő orvosi kapacitás a következő években is hasonló feltételekkel, kapacitásokkal rendelkezésre fog állni. Tehát az erőforrás-korlátok miatt a bevételnövekedést, bevételugrást kockázatok övezik az összefonódás után, miközben a humánerőforrás költsége tekintetében nem feltétlenül tud jelentkezni a költséghatékonyság (nagyobb volumen, alacsonyabb költség hatása). A magánegészségügyben ugyanis az egyik legfontosabb és legnagyobb költségtétel az orvosok közreműködésének díja (a szolgáltatók bevételének jelentős része az orvos által elvégzett vizsgálatokhoz vagy beavatkozásokhoz kapcsolódik, és ebből szerződés szerinti díjazást kap az orvos), ez azonban nem feltétlenül csökkenthető a vállalat méretének növelésével. Összességében tehát elmondható, hogy egy nagyobb egészségügyi cégcsoport létrejötte önmagában nem garantálja, hogy az egyesített vállalat arányosan nyereségesebben működik majd.

Nem véletlen, hogy a Private Health Forum idei rendezvényén központi szerepet kapott ez a téma egy vita formátumban. Kirschner András, a Swiss Medical ügyvezetője és Lancz Róbert, a Doktor24 Csoport tulajdonos-vezérigazgatója ugyanis éppen abban a témában ütköztették érveiket, hogy mi a magyar magánegészségügy fenntartható üzleti modellje: az organikus építkezés, vagy a felvásárlás és konszolidálás útja.

Vita a Private Health Forum 2026-os konferenciáján. Fotó: Bácsi Róbert, Portfolio

Az eladó

Érdemes azt is kiemelni, hogy a TritonLife nem egyetlen kórházból álló vállalkozás, hanem több egészségügyi szolgáltatást és intézményt magában foglaló cégcsoport. A Wáberer György érdekeltsége által megvásárolni tervezett TritonLife Magánkórházak Zrt. részvényeit a TritonLife Holding Zrt., a MedAlliance First Kft. és a VP 5 Magántőkealap értékesítette volna.

Ezen a ponton érdemes felidézni a TritonLife történetét, amelyet a Portfolio is szorosan végig követett az elmúlt években: 2018-ban indult, amikor Haraszti Péter és Fábián Lajos azzal a céllal kezdte meg a cégcsoport felépítését, hogy a széttagolt magyar magánegészségügyi piacon egy országos lefedettségű, integrált járó- és fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóhálózatot hozzanak létre (Fábián Lajos lapunknak adta első interjúját). A vállalkozás fejlődésében meghatározó szerepet játszott Haraszti Péter alapító, vezérigazgató, aki üzleti és vállalatépítési tapasztalataira támaszkodva rendkívül dinamikus növekedési stratégiát valósított meg. A Róbert Magánkórház megszerzését követően a csoport számos további akvizícióval, vidéki terjeszkedéssel és új egészségügyi kapacitások kiépítésével vált a magyar magánegészségügyi piac egyik meghatározó szereplőjévé. A TritonLife fejlődésének másik kulcsfigurája Fábián Lajos volt, a cégcsoport korábbi igazgatósági elnöke, aki több évtizedes hazai és nemzetközi egészségügyi vezetői tapasztalatával biztosította a vállalat szakmai stratégiai hátterét. Fábián Lajos a a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének egészségügyi tagozatának vezetőjeként is aktív szerepet vállal az ágazat fejlesztésében.

A TritonLife történetében tragikus fordulatot jelentett, hogy Haraszti Péter 2025 júliusában, mindössze 43 évesen váratlanul elhunyt. A magyar magánegészségügyi piac egyik meghatározó vállalatépítőjének elvesztése után a cégcsoport vezetésének újra kellett osztania az irányítási feladatokat. A tragikus eset után közleményt adott ki a társaság, melyben megszólalt Komonczi Zsolt, akire a cégcsoport pénzügyi befektetőit képviselő másik részvényeseként hivatkoztak. Fábián Lajos idén februárban tett közzé tájékoztatást legutóbb a TritonLife-fal kapcsolatban és ebben leszögezte, hogy tavaly nyár óta nem vett részt a csoport napi irányításában. 2025 szeptemberében Macher Péter került a TritonLife élére, aki korábban elsősorban a befektetési és startupvilágban szerzett tapasztalatokat, többek között a Vespucci Partners társalapítójaként. Macher érkezésével a cégcsoport működésében stratégiai hangsúlyváltás következett be. A vezető a HVG-nek 2026 májusában adott interjújában arról beszélt, hogy Fábián Lajos kilépett a társaság stratégiai vezetéséből, a korábbi intenzív terjeszkedést pedig a hatékonyság és az eredményesség javítására összpontosító működés váltotta fel. Ennek részeként több gazdaságilag nem fenntarthatónak ítélt vidéki telephelytől is megváltak. Az eladásra kínált társaság tulajdonosi háttere tehát igencsak összetett. A HVG 2025 augusztusában, a TritonLife Holding Zrt. közgyűlési dokumentumait feldolgozva arról írt, hogy a társaság szavazati jogainak 31 százalékát a QL Advantage, 25-25 százalékát a Derby Trust és az Orion Trust, további 19 százalékát pedig a Cirax Kft. képviselte. Viszonylag friss fejlemény, hogy a cégadatok szerint idén szeptembertől cégvezető Tarczali Patrícia.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba