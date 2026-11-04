Megérkeztek az első szakértői reakciók Trump nagy bukására: politikai állóháború és piaci idegesség jöhet

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A demokraták a 2026-os félidős választáson megszerezték a Képviselőházat és a Szenátust is, sőt Texasban, Kansasben és Dél-Karolinában is szenátusi mandátumot nyertek. A magas árak, az iráni háború és a korrupciós ügyek miatt elégedetlen választók döntése nyomán Hakeem Jeffries lehet az Egyesült Államok első fekete házelnöke, a demokraták pedig vizsgálatokra, kinevezési csatákra és költségvetési alkukra készülnek. Szakértők szerint Trump vétójoga és a szenátusi szabályok politikai patthelyzetet hozhatnak, miközben a piacok az AI- és kriptoszektor szigorúbb szabályozásától, az adósságplafon-vitától és az iráni kockázatoktól tartanak.

Az AP összesítése szerint a demokraták mindkét kongresszusi kamarát megnyerték. Az AP eredménytáblája szerint (november 4.) a Képviselőházban 228–139 az állás a demokraták javára, 68 hely még eldöntetlen. A Szenátusban 54–44 az állás, két mandátum még nyitott. A választók elégedetlenségét a magas árak, az iráni háború és a korrupciós ügyek is fűtötték. A demokraták szenátusi mandátumot szereztek olyan, korábban erősen republikánus államokban is, mint Texas, Kansas és Dél-Karolina. A Reuters szerint a demokrata siker politikai patthelyzetet vetít előre Trump utolsó elnöki ciklusának hátralévő részére.

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POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEK

Hakeem Jeffries

Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője, a demokrata többség megszerzése után az Egyesült Államok történetének első fekete házelnöke lehet.

Jeffries a demokrata eredményvárón egyszerre történelmi és kormányzási felhatalmazásként értelmezte az eredményt.

Ez nem pártpolitikai pillanat. Ez hazafias pillanat. Halljuk önöket. Keményen fogunk dolgozni, hogy elhozzuk azt a drámai változást, amelyet megérdemelnek.

Jeffries várható házelnöksége önmagában is történelmi fordulat. Politikailag legalább ennyire fontos, hogy a képviselőházi demokraták vizsgálatokra és költségvetési alkukra készülnek az új ciklusban.

Chuck Schumer és Kirsten Gillibrand

Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője, Kirsten Gillibrand pedig a Democratic Senatorial Campaign Committee elnöke.

A DSCC hivatalos közleményében Schumer és Gillibrand a Szenátus visszaszerzését történelmi, az előzetes várakozásokat meghaladó győzelemként értékelte.

Nagyszerű nap ez Amerika számára. Az amerikai nép világossá tette, hogy véget akar vetni a magas költségeknek, a végtelen káosznak és a washingtoni republikánusok állandó korrupciójának.

A szenátusi többség különösen érzékeny veszteség Trump számára, mert a demokraták így erősebb pozícióból befolyásolhatják a kinevezéseket, a bírói jelöléseket és a kongresszusi meghallgatásokat, miközben a költségvetési vitákban is nagyobb mozgásteret kapnak.

Bár a Fehér Ház mozgástere szűkülhet, fontos látni, hogy az elnöki vétójog és a szenátusi eljárási szabályok fékezni fogják a gyors demokrata jogalkotást.

Sarah A. Binder

Sarah A. Binder, a Brookings Institution Governance Studies programjának vezető kutatója, az amerikai Kongresszus működésének egyik legismertebb szakértője.

Binder a választás előtt írt Brookings-elemzésében arra figyelmeztetett, hogy egy demokrata áttörés sem jelentene szabad jogalkotási pályát. A következő Kongresszus mozgásterét Trump vétójoga, a 2028-as elnökválasztás közeledése és a Szenátusban továbbra is meghatározó eljárási korlátok szűkíthetik.

A jelentős törvényhozási változások kilátásai a következő Kongresszusban csekélyek.

Binder szerint a demokraták várhatóan figyelmük jelentős részét a Trump-kormányzat működésének vizsgálatára fordítják. Az együttműködés esélye csekély, ezért az ellenőrzés elsősorban üzenetközvetítő jellegű lehet.

William A. Galston

William A. Galston, a Brookings vezető kutatója, korábbi fehér házi tanácsadó, az amerikai intézményrendszer és pártpolitika elismert elemzője.

Galston a választás előtt írt Brookings-elemzésében úgy látta, hogy a demokrata kongresszusi többség legfontosabb következménye az elnöki hatalom bővülésének lassítása lehet. A Ház vizsgálati és ellenőrzési jogköreivel számon kérheti az elnököt: a kormányzati tisztviselőknek tanúskodniuk kell, megtagadás esetén pedig akár a Kongresszus megsértése miatt is eljárás indulhat ellenük.

A demokrata irányítású Kongresszus minden lépésnél megkérdőjelezheti az elnök intézkedéseit. Ez lassíthatja, sőt talán meg is állíthatja az elnöki hatalom kiterjesztését.

Galston szerint szenátusi többséggel a demokraták megnehezíthetik a kabinetjelöltek megerősítését, lassíthatják az alsóbb szintű bírói kinevezéseket, egy esetleges legfelsőbb bírósági üresedésnél pedig döntő befolyáshoz juthatnak.

Elaine Kamarck

Elaine Kamarck, a Brookings Center for Effective Public Management alapító igazgatója, az amerikai elnöki rendszer és pártpolitika szakértője.

Kamarck szerint a demokraták vezetése egyelőre nem Trump elmozdítására építi a nyilvános stratégiáját, részben azért, mert az alkotmányos vádeljárás (impeachment) megindítása és a tényleges eltávolítás között jelentős politikai akadály van.

Az impeachmenthez elég az egyszerű többség, az elítéléshez kétharmad kell a Szenátusban.

Kamarck szerint reálisabb nyomásgyakorlási eszköz lehet a kabinettagok elleni eljárás: Pete Hegseth védelmi miniszter ellen hat, Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter ellen egy impeachment-indítványt már benyújtottak.

A kabinetminiszterek impeachmentje figyelmeztetés lehetne a jövőbeli elnökjelöltek számára is.

Geoffrey Kabaservice

Geoffrey Kabaservice történész, a mérsékelt republikánus irányzat történetét feldolgozó Rule and Ruin című könyv szerzője.

Kabaservice republikánus oldali belső kritikaként értékeli az eredményt. Szerinte a választás súlyos vereség Trumpnak, de önmagában nem bizonyít tartós pártrendszer-átrendeződést.

A demokraták győzelme domináns volt, de valószínűleg nem határozza meg egyik párt jövőbeli irányát sem. A 2026-os félidős választás politikai földrengés volt, de nem politikai átrendeződés.

Ez óvatosságra int a Trump-korszak végét hirdető gyors következtetésekkel szemben. Kabaservice szerint a republikánus párt továbbra is Trump foglya maradhat, miközben a demokratáknál is kiéleződhet a vita a mérsékelt és baloldali irányzatok között.

Kyle Kondik és J. Miles Coleman

Kyle Kondik, a University of Virginia Center for Politics Sabato’s Crystal Ball című elemzői hírlevelének ügyvezető szerkesztője, J. Miles Coleman pedig társszerkesztője.

Kondik és Coleman november 2-i végső előrejelzésükben George W. Bush 2006-os félidős választási helyzetéhez hasonlították Trump pozícióját. A párhuzam az elnök népszerűtlenségére, az iráni háborúra és a Kongresszus elvesztésének veszélyére épült.

Trump most, második félidős választása előtt, Bush helyzetében találja magát. Népszerűtlen elnök, népszerűtlen háború, és mindkét kongresszusi kamara elvesztésének veszélye.

A választási eredmény ezt az értelmezést erősíti. A republikánus vereség nem vezethető vissza kizárólag gyenge jelöltekre vagy helyi kampányhibákra. Országos politikai környezet alakult ki, amelyben Trump személye és kormányzása teherré vált a párt számos jelöltje számára.

Paul Krugman

Paul Krugman Nobel-emlékdíjas közgazdász, a New York Times korábbi publicistája, a politikai gazdaságtani viták egyik legismertebb amerikai szereplője.

Krugman a választás napján, az eredmények beérkezése előtt írt bejegyzésében nem technikai választási elemzést adott, hanem a voksolás demokratikus tétjét emelte ki. Szerinte a piacok és előrejelzések demokrata előnyt mutattak, de a politikai kockázat ennél mélyebb volt.

A közvélemény-kutatások, szakértői elemzések és előrejelzési piacok mind azt mutatják, hogy a demokraták gyakorlatilag biztosan megszerzik a Képviselőházat, és körülbelül 80 százalék esélyük van a Szenátusra. Mivel Amerika eszméje forog kockán, én is olyan ideges vagyok, mint mindenki más.

Krugman megszólalása azt mutatja, hogyan látta a választás tétjét a liberális gazdasági értelmiség egyik legismertebb alakja. Az eredmény fényében ez a nézőpont a demokraták számára politikai felhatalmazásként, Trump számára intézményi figyelmeztetésként olvasható.

GEOPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEK

Ryan Hass

Ryan Hass, a Brookings John L. Thornton China Center igazgatója, az amerikai Kína- és Ázsia-politika ismert szakértője.

Hass a választás előtt írt Brookings-esszéjében úgy vélte, hogy Trump reakciója a kereskedelmi és a nemzetbiztonsági kérdésekben eltérő lesz. Kereskedelmi téren az elnök továbbra is a hatásköre határait tesztelheti.

Kereskedelmi téren lankadatlan aktivizmusra számítok, Trump a hatásköre külső határait fogja tesztelni. Valószínűleg nem riad vissza sem a kongresszusi kritikától, sem a jogi csatáktól a kereskedelmi aktivizmusa miatt.

Hass szerint Trump ezeket a csatákat arra is használhatja, hogy eltereljék a figyelmet a kongresszusi vizsgálatokról, és az amerikai munkavállalók védelmezőjeként mutassa be magát. Nemzetbiztonsági téren Hass csapatcsökkentést valószínűsít a Közel-Keleten és Európában. Latin-Amerikában viszont erődemonstrációra számít a drogkereskedelem elleni küzdelem jegyében, miközben az elnök Kínával és Oroszországgal elkerülheti a közvetlen konfrontációt.

Richard Haass

Richard Haass, a Council on Foreign Relations emeritus elnöke, az amerikai külpolitikai elit egyik legismertebb elemzője.

Haass október 30-i, választás előtti elemzésében arra figyelmeztetett, hogy

a Közel-Kelet újabb válsággóccá válhat Trump számára.

Különösen Iránra és a lehetséges amerikai katonai lépésekre hívta fel a figyelmet.

Trump elnök ismételten felvetette az Irán elleni újabb amerikai támadások lehetőségét a félidős választások után. Trump esetében mindig lehetetlen tudni, mi a blöff és mi a komoly szándék.

Haass szerint Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán várhatóan önmérsékletre próbálhatja ösztönözni Trumpot, mert egyikük sem akar újabb regionális háborút és az energiaszállítások további zavarát. Ez a szempont a piacok miatt is fontos, hiszen egy iráni eszkaláció gyorsan olajár-, inflációs és kötvénypiaci kockázattá válhat.

Michael O’Hanlon

Michael O’Hanlon, a Brookings Institution külpolitikai kutatási igazgatója, védelmi és biztonságpolitikai szakértő.

O’Hanlon a választás előtt írt Brookings-esszéjében arra jutott, hogy a háborús felhatalmazások, a katonai átszervezés és az erőhasználat terén nem számít érdemi változásra, még demokrata kongresszusi többség esetén sem. Trump február 28-án, Izraellel együtt indított háborút Irán ellen.

Ezeken a területeken az elnökök, Trumpot is beleértve, általában úgy döntöttek, hogy kikerülhetik, megkerülhetik a Kongresszust vagy átgázolhatnak rajta.

Szerinte a védelmi költségvetésnél viszont változásra lehet számítani: Trump 350 milliárd dollárnyi „kötelező” kiadást célzó törekvésének „gyakorlatilag semmi esélye” nem járna sikerrel, mert a Kongresszus a szokásos költségvetési folyamatot és ellenőrzést követelné meg.

GAZDASÁGI ÉS PIACI KÖVETKEZMÉNYEK

A piaci reakció kezdetben erős volt. A Reuters szerint az ázsiai kereskedésben az AI-részvények estek, az amerikai részvény-határidősök élesen gyengültek, majd mérsékelték veszteségeiket, a hozamok csökkentek, a dollár pedig gyengült. A kezdeti eladási hullámot mérséklődés követte. Az amerikai határidős részvényindexek az ázsiai kereskedésben még közel 2 százalékos mínuszban jártak, később azonban pozitív tartományba fordultak. A 10 éves amerikai állampapírhozam 4,89 százalékig csökkent, majd 4,92 százalék körül stabilizálódott, a dollár pedig a mélypontjáról visszakapaszkodott, de gyengébb maradt. A befektetők a demokrata győzelemben egyszerre látják a szigorúbb AI- és technológiai szabályozás kockázatát, valamint Trump adócsökkentési és fiskális expanziós terveinek korlátját.

Stephen Brown

Stephen Brown, a Capital Economics közgazdásza, az amerikai gazdaságpolitikai és piaci folyamatok rendszeres elemzője.

Brown szerint a politikai fordulat ellenére a rövid távú szakpolitikai pálya csak korlátozottan változhat.

A demokraták félidős választási nyereségének mértéke nem változtat sokat a rövid távú szakpolitikai kilátásokon. a pártnak nincs 60 fős szenátusi többsége, Trump elnöknek pedig továbbra is vétójoga van.

A befektetők egyszerre látják a politikai fordulatot és azokat az intézményi korlátokat, amelyek fékezik a gyors adó-, költségvetési vagy szabályozási változásokat.

Christopher Hodge

Christopher Hodge, a Natixis amerikai vezető közgazdásza.

Hodge szerint

a választási eredmény közvetlen gazdasági hatása várhatóan mérsékelt lesz,

Trump politikai reakciója azonban komolyabb következményekkel járhat, mivel az elnök megpróbálhatja átírni a vereség narratíváját. Hodge szerint egy „rövid és intenzív” iráni hadjáratról is szólnak híresztelések.

Gazdasági szempontból továbbra sem gondoljuk, hogy a közvetlen következmények hatalmasak lennének. Trump nem szereti a rossz híreket, és mivel sok küszködő jelöltet személyesen választott ki, hamarosan megpróbálhatja megváltoztatni a narratívát.

Hodge szerint a félidős választások után amúgy is gyakoriak a személycserék a kormányzatban. Trump esetében ez különösen fontos lehet, mert bűnbakokat kereshet a vereség után.

Michael Arone

Michael Arone, a State Street Global Advisors vezető befektetési stratégája.

Arone a befektetői reakciók mértékére helyezte a hangsúlyt. Szerinte a gyors politikai átárazás túlzott mozgásokat indíthat el a részvény-, kötvény- és devizapiacokon.

A piacok számára nem a demokrata áttörés a nagy kockázat, hanem az, ha a befektetők túlreagálják azt.

Ez a Wall Street klasszikus patthelyzet-értelmezésébe illeszkedik, amely szerint a megosztott hatalom mérsékli a nagy adó- és szabályozási kilengések esélyét.

Tai Hui

Tai Hui, a J.P. Morgan Asset Management ázsiai-csendes-óceáni vezető piaci stratégája.

Hui a következő két év fő politikai-piaci ütközőpontjait Trump vétójogában és az adósságplafon-vitában látja.

Trumpnak továbbra is vétójoga van, ez lesz az egyik fő ütközőpont az elnöki ciklus hátralévő két évében. Valamikor jövőre adósságplafon-probléma is lesz.

Szerinte a technológiai részvények gyengülése nem vezethető le kizárólag a választásból, mert az AI-szektorral kapcsolatos félelmek már korábban is erősödtek.

Charu Chanana

Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája.

A piacok a vártnál erősebb demokrata szereplés lehetőségét árazzák. Ez mérsékelheti a további fiskális élénkítéssel kapcsolatos várakozásokat, ami magyarázza a gyengébb dollárt és a részvényekre nehezedő nyomást.

Chanana értékelése szerint a politikai patthelyzet hatása nem egyirányú. Az alacsonyabb állampapírhozamok támogathatják a részvényértékeltségeket, miközben a fiskális impulzus gyengülése és a szabályozási bizonytalanság óvatosságra késztetheti a befektetőket. A részvény-határidősök veszteségének mérséklődését azzal magyarázta, hogy a patthelyzet nem feltétlenül jelent gyengébb vállalati eredményt.

Jake Dollarhide

Jake Dollarhide, a Longbow Asset Management vezérigazgatója.

Dollarhide szerint a demokrata kongresszusi kontroll egyik legérzékenyebb piaci következménye a technológiai szektorban jelentkezhet. Különösen az AI-szabályozás kerülhet erősebb politikai figyelem alá.

Musk volt a republikánusok végső mentőkísérlete a hajrában. A vörös államok támogatására adott nagy pénzügyi injekciója sem tudta ellensúlyozni a magasabb közüzemi számlákat, az élelmiszerárakat és a benzinárakat.

Dollarhide kommentárja összeköti a republikánus kampány pénzügyi hátterét a választók mindennapi megélhetési gondjaival. A technológiai szektor politikai kitettsége a következő két évben nőhet, különösen akkor, ha a demokraták az AI-infrastruktúra és az adatközpont-építések társadalmi, energia- és szabályozási hatásait is napirendre veszik.

Tapas Strickland

Tapas Strickland, a Moomoo ANZ vezető piaci stratégája.

A félelem az, hogy az AI-infrastruktúra kiépítésének üteme lassulhat, akár jelentősen is Texasban. Texas és Georgia együtt az AI-adatközpontokra fordított kiadások és projektek körülbelül harmadát adják.

A megjegyzés arra utal, hogy az AI-sztorit nemcsak szövetségi szabályozás, hanem állami engedélyezési, energia- és infrastrukturális döntések is befolyásolhatják.

Nick Ferres

Nick Ferres, a szingapúri Vantage Point Asset Management befektetési igazgatója.

A demokrata győzelem várható volt, de a győzelem mértéke számít. A kockázat az AI- és kriptoszektor erősebb szabályozása körül van.

Ferres szerint az adósságplafon-vita és az elnök elleni impeachment lehetősége új bizonytalansági forrást jelenthet. Arra is emlékeztetett, hogy a Goldman Sachs Broad AI részvénykosara októberben 15 százalékot esett, a csúcshoz képest pedig több mint 24 százalékos a mínusz. A politikai kockázat ezért egy olyan piaci szegmensben jelenik meg, amelyben a befektetői pozicionáltság és az értékeltség eleve érzékenyebb volt.

Jesper Koll

Jesper Koll, a Monex Group szakértő igazgatója, régóta ismert ázsiai piaci és makrogazdasági elemző.

Koll szerint a demokrata Kongresszus több vizsgálatot és politikai zajt hozhat, Trump kormányzási stílusát azonban önmagában nem feltétlenül írja át.

Ez lényegében egy rendeletekkel működő birodalmi elnökség. Lesz több zaj, impeachment, korrupciós vizsgálat, de Trump kormányzási stílusa aligha változik meg érdemben.

Koll devizapiaci szempontból is eltérő értelmezést adott. Szerinte a demokraták kongresszusi győzelme a Federal Reserve függetlenségének piaci megítélését erősítheti, ami a dollárnak akár támaszt is adhat. Ez árnyalja Chanana értékelését, amely a gyengébb fiskális élénkítési várakozásokon keresztül inkább dollárgyengülést emelt ki.

Tim Sun

Tim Sun, a HashKey vezető kutatója, a digitális eszközök és kriptopiaci intézményi keretek elemzője.

Sun szerint a politikai fordulat lassíthatja a kriptoszektor intézményi szabályozási kereteinek kialakítását. Ez különösen érzékeny lehet egy olyan időszakban, amikor a kriptoipar a szabályozási kiszámíthatóságot és az intézményi elfogadottságot próbálja erősíteni.

Az amerikai politikai környezet változása megakaszthatja a strukturális kriptoszabályozás és az intézményi keretek fejlődését. Ezek a tényezők erős ellenszelet jelentenek a kriptopiacnak.

A kriptoszektor számára a kockázat kettős. A demokraták vizsgálati és szabályozási fókusza erősödhet, miközben a piac által várt átfogó jogszabályi keretek elfogadása is lassulhat. A Reuters október 13-i elemzése szerint a demokraták már a Trump-család kripto- és előrejelzési piaci érdekeltségeinek vizsgálatára készültek.

Aaron Klein és Anisha Singhal

Aaron Klein, a Brookings Economic Studies programjának vezető kutatója, Anisha Singhal pedig a Brookings kutatógyakornoka. Elemzésük a pénzügyi szabályozás és a kongresszusi ellenőrzés várható irányára fókuszál.

Klein és Singhal szerint a demokraták mozgástere a pénzügyi szabályozásban korlátozott, mert Trump gyorsan saját embereit ültette kulcspozíciókba, miközben a Kongresszus vizsgálati jogköre továbbra is erős eszköz marad.

A pénzügyi szabályozásban a kinevezések határozzák meg a szabályozási irányt. A demokraták vizsgálhatják a Trump személyes kriptoprofitjai körüli összeférhetetlenségeket.

Ez a kriptoszektor számára különösen érzékeny fejlemény lehet. A Trump-adminisztráció alatt a kriptobarát szabályozási fordulat a befektetői sztori egyik fontos eleme volt, egy aktívabb kongresszusi ellenőrzés pedig gyengítheti ennek politikai kiszámíthatóságát.

Ed Yardeni

Ed Yardeni, a Yardeni Research elnöke, a Wall Street egyik legismertebb makro- és részvénypiaci stratégája.

Yardeni a költségvetési konfliktusok kötvénypiaci következményeire figyelmeztetett.

Az elhúzódó kormányzati leállások és fiskális patthelyzetek magasabbra tolhatják az amerikai állampapírhozamokat, ami nyomást helyezhet a részvényértékeltségekre. Egy demokrata áttörés hideg zuhany lehet a részvényeknek, de egy jelentősebb eladási hullámot vételi lehetőségként értékelnénk.

Yardeni elsősorban hozam- és értékeltségi kockázatra hívja fel a figyelmet: ha Washingtonban újra kiéleződnek a költségvetési viták, a részvénypiac számára a kötvénypiaci reakció lehet a legfontosabb közvetítő csatorna.

Mire érdemes figyelni a következő két évben

A félidős választás érdemi fordulatot hozott Washingtonban, de nem zárta le a Trump-korszakot. Az elnök továbbra is jelentős végrehajtó hatalommal, vétójoggal és republikánus pártbeli befolyással rendelkezik, miközben egy demokrata Kongresszus vizsgálatokkal, meghallgatásokkal, kinevezési blokádokkal és költségvetési alkukkal folyamatos nyomás alatt tarthatja.

A piacok számára a következő két év fő kérdése az lesz, hogy a politikai patthelyzet milyen gyorsan fordul át konkrét kockázatokká. Az AI- és kriptoszektor szigorúbb ellenőrzése, az adósságplafon körüli vita, a kormányzati leállások lehetősége és az állampapírhozamok mozgása közvetlenül érintheti a befektetői hangulatot.

A geopolitikai kockázatok közül Irán emelkedik ki. A Kongresszus fékezheti Trumpot a finanszírozáson és az ellenőrzésen keresztül, de a végrehajtó hatalom külpolitikai mozgástere továbbra is jelentős. Washingtonban ezért feszült, jogi és politikai csatákkal teli időszak jöhet.

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