Megnyílnak az ügynökakták, sajtótájékoztatót tart Magyar Péter

"Hangzatos cikkekre nincs szükség"
A történeteket elsősorban azokban a közösségekben kell feldolgozni, amelyek a leginkább érintettek – hangsúlyozta Magyar Péter, hozzátéve, hogy hangzatos cikkekre nincsen szükség. A gyerekek, unokák semmilyen formában nem felelősök a felmenőik tettéért – húzta alá.
A halogatás ára
A halogatás súlyos következménye, hogy a feltárás csak részleges lehet
– mondta a miniszterelnök. A Magyar Péter szerint 150-160 ezer fős hálózatból most 60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra.
A nyitottaktak.hu-n azokról lehet információt találni, akik valahogyan kapcsolatba kerültek a titkosszolgálattal. Attól, hogy valaki szerepel az oldalon, még nem biztos, hogy jelentett is, az pedig különösen nem, hogy hasznos jelentéseket tett.
A legnagyobb felelősséget a titkosszolgálati rendszer létrehozói viselik, tehát az állampárt vezetői, a szolgálati vezetők, a tartótisztek.
Elindult
A keresőoldal itt található.
"Traumát feldolgozni kérdések feltétele nélkül nem lehet"
– jelentette ki a miniszterelnök, elismerve, hogy sok család számára olyan információk kerülhetnek napvilágra, amivel nehéz megbirkózni.
A diktatúra hálózata jelen volt az iskolákban, az egyházban, a téeszekben, mindenhol. Ennek egyik legsúlyosabb következménye az volt, hogy a felmenőink a saját barátaikban, kollégáikban sem tudtak megbízni. Egy rossz vicc teljes életutakat tehetett tönkre – folytatta beszédét Magyar Péter.
60 ezer névre lehet majd rákeresni
36 év után tesszük meg azt, ami a '89-es rendszerváltás fontos ígérete volt – mondta Magyar Péter. Nyilván egyetértünk abban, hogy az akták nyilvánosságának akkor kellett volna megtörténnie, amikor az áldozatok és az elkövetők is éltek még, és lehetett még kérdezni – tette hozzá.
Mintegy 60 ezer névre lehet majd rákeresni az ezekben a percekben élesedő nyitottaktak.hu-n.
Ruff: Miért nem hozták ezeket az iratokat nyilvánosságra korábban?
Nagyon fontos, hogy egy adatbázis bejegyzése alapján még ne ítélkezzenek a most nyilvánosságra kerülő iratokat vizsgáló érdeklődők, hangsúlyozta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Fontos látni az egyes személyek teljes történetét is.
Miért nem hozták ezeket az iratokat nyilvánosságra korábban?
– érdeklődött Ruff Bálint miniszter.
Nagyon sok érzékeny adat lett volna a politikai elit szereplőire, vagy a rokonságukra, ez lehetett egy visszatartó erő – vélekedett Cseh.
Tarr Zoltán felvetésére hozzátette, az iratok jelentős része valóban Moszkvában található, az orosz főváros környéki levéltárak lehetnének jelenleg is a legfontosabb források a levéltárnak.
Egy diktatúrában az elkövetők többsége egyszerre áldozat és elkövető
A levéltárnak jelenleg mintegy 10 ezer beszervezési dossziéja van, de ez továbbra is jóval kevesebb, mint amennyi eredetileg lehetett.
A B-dossziékból a teljes ügynöki életút kiderül – magyarázta Cseh. Ebben szerepelnek például az illető baráti kapcsolatai, az Állambiztonság nyugtái az esetleges juttatásokról, a fedőnevek.
A mágnesszalagokon azokat az adattárakat őrizték, amik fontosak voltak az Állambiztonság számára, leginkább személyes adatokat.
Egy diktatúrában az elkövetők többsége egyszerre áldozat és elkövető
– mondta a főigazgató, példaként felhozva, hogy többeket a forradalomban való részvételük miatt zsaroltak, másoknak azt mondták, csak így juthat hozzá az édesanyja számára szükséges külföldi gyógyszerhez.
Mi található egy 6-os kartonban?
Az iratok egyharmada található nagyjából a levéltárban, ez egyre bővül – erről beszélt Cseh Gergő Bendegúz főigazgató. 90 méternyi iratanyag érkezett be az utóbbi időszakban.
A 6-os kartonokra is mutatott példát főigazgató, ezen a hálózati személy személyes adatai, beszervezésének körülményei olvashatók.
Ha valakinek van egy ilyen kartonja, az még nem jelenti, hogy tényleges jelentési tevékenységet is végzett, ez esetben viszont a kartonon szerepel, hogy meghiúsult a beszervezési kísérlet.
A munkadossziékat, amikben a jelentések szerepelnek, nem fogják nyilvánosságra hozni, a megfigyeltek adatainak védelme érdekében.
A levéltárból jelentkeztek be
Görög Márta igazságügyi miniszter és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vesz az eseményen.
Sok közép-európai országban megtörtént az, ami nálunk nem. A beszervezett hálózati személyek aktáinak nyilvánosságát folyamatosan akadályozta a politikai elit – kezdte a tájékoztatót Magyar Péter.
Ma csak az első lépéseket tesszük meg, a munka februárig folytatódik. A nyitottaktak.hu viszont ma élessé válik – tette hozzá.
Megnyílnak az ügynökakták, sajtótájékoztatót tart Magyar Péter
Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója vesz részt.
Három irattípus válhat mától online kereshetővé:
- A 6-os kartonok: Az állambiztonsági hálózat nyilvántartásában szereplő személyekről vezetett adatlapok, amelyek többek között a beszervezés körülményeiről tartalmazhatnak információkat.
- A beszervezési nyilvántartó naplók: Az úgynevezett B-naplók, amelyek az állambiztonsági hálózatba történő beszervezések nyilvántartására szolgáltak.
- A mágnesszalagokon fennmaradt adatok: Az 1990-ben elektronikus adathordozókra mentett állambiztonsági nyilvántartások adatai, amelyek további információkat tartalmazhatnak az egykori hálózat tagjairól.
A tervek szerint 9.30-kor kezdődő tájékoztatóról élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Ma nyílnak az akták: több tízezer ügynök neve kerül nyilvánosságra
Több tízezer egykori ügynök nevét, adatait hozza nyilvánosságra honlapján kereshető formában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL). Cseh Gergő Bendegúz, az intézmény főigazgatója elmondta: a nyitottaktak.hu felületet 9:30-kor sajtónyilvános eseményen mutatják be a levéltárban. Az eseményen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is.
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