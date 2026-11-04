Megnyílnak az ügynökakták, sajtótájékoztatót tart Magyar Péter

A halogatás súlyos következménye, hogy a feltárás csak részleges lehet

– mondta a miniszterelnök. A Magyar Péter szerint 150-160 ezer fős hálózatból most 60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra.

A nyitottaktak.hu-n azokról lehet információt találni, akik valahogyan kapcsolatba kerültek a titkosszolgálattal. Attól, hogy valaki szerepel az oldalon, még nem biztos, hogy jelentett is, az pedig különösen nem, hogy hasznos jelentéseket tett.

A legnagyobb felelősséget a titkosszolgálati rendszer létrehozói viselik, tehát az állampárt vezetői, a szolgálati vezetők, a tartótisztek.