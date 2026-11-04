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Megrohamozták az első széltendert, a kormány szerint nagy siker - De valóban így van?
Gazdaság

Megrohamozták az első széltendert, a kormány szerint nagy siker - De valóban így van?

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Jelentős beruházói érdeklődést hozott az új magyar széltender: 37 pályázó összesen 46 pályázatot nyújtott be, közel 2300 megawattnyi szélerőmű megépítésére. A bontási adatok ugyanakkor visszaigazolják a helyszínválasztással kapcsolatos korábbi aggályokat, ugyanis hiába alakult ki több hálózati csomópontnál nagy verseny, két helyszín szinte üresen maradt. A különbség a következő kiírások szempontjából is fontos, hiszen a hosszú távú magyar szélenergia-tervek teljesítéséhez a meghirdetett csatlakozási lehetőségekből tényleges beruházásoknak kell születniük.

Túljelentkezés volt, de csak a prémium helyekre

A széltender eredményét röviden összefoglalva a pályázók a meghirdetett 9 csatlakozási pontból nyolcra jelentkeztek, és a 702 MVA csatlakozási kapacitásra összesen

1834 MVA-nyi ( 2289 MW) fejlesztői igény érkezett

– ehhez közel 1947 MWh energiatároló-kapacitás (481 MW) társul. 

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Forrás: Percze Rajmond LinkedIn oldala (https://lnkd.in/p/dDqhQTi6).

A pályázatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási-hivatal (MEKH), valamint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) is sikerként értékelte. A szaktárca az 1834 MVA beruházási igényt a 702 MVA csatlakozási lehetőséggel állította párhuzamba, kiemelve a hozzávetőleg 2,6-szeres túljelentkezést.

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Ugyanakkor ha csatlakozási pontonként nézzük, akkor nem ennyire egyértelmű: 7 helyszínre valóban jelentős volt az érdeklődés, azonban a tenderen meghirdetett 702 MVA csatlakozási lehetőség jelentős részére, az ócsai és székesfehérvári helyszínekre (295 MVA) mindössze egy pályázat érkezett, 49 MVA fejlesztési igényre.

Ez azt jelenti, hogy hiába a túljelentkezés, összességében

a meghirdetett kapacitásból mindössze 456 MVA találhat gazdára az első széltenderen, a teljes kiírás mintegy 65 százaléka.

(Van azonban egy 21,4 MVA-s, csatlakozási pont nélkül feltüntetett beadvány. Ha ez Székesfehérvárhoz vagy Ócsához tartozik, és érvényesnek bizonyul, akkor 477,4 MVA-ra emelkedhet.)

Önmagában kevés a csatlakozási lehetőség

Mint azt fentebb már említettük, az ócsai helyszínre mindössze egy pályázat érkezett. A csomópont iránti érdeklődés hiánya egybevág azzal a korábbi felvetéssel, hogy a meghirdetett hálózati lehetőségek nem egyformán voltak vonzóak a fejlesztőknek. A hatályos szabályozás alapján a beépítésre szánt terület határától számított 700 méteres védőzónán belül nem helyezhető el szélerőmű. Márpedig ez a Pest megyei terület sűrűn lakott és a csomópont közvetlen környezetében található az Ócsai Tájvédelmi Körzet, amely szintén akadályozza a nagy léptékű szélerőmű telepítést.

A korábbi cikkünkben megkérdezett potenciális beruházó szerint

ezekkel a korlátokkal együtt gyakorlatilag nem látszik, hova férne be ennyi szélerőmű az adott térségbe

– és ez most vissza is köszönt a pályázat során.

Az üzenet egyértelmű: a következő pályázatok helyszíneinek kiválasztásakor ezért a szélviszonyokat, a beépíthető területek elérhetőségét, a hálózati díjakat és az engedélyezés feltételeit még nyomatékosabban kell figyelembe venni. Hozzátartozik, hogy a mostani kiírást nagyon szűk határidővel kellett megalkotni, ráadásul úgy, hogy közben ott volt a paksi krízis is.

Energiastratégiai szempontból sem mindegy

A kormány korábban már jelezte, hogy az első forduló tapasztalataiból kiindulva, azokat figyelembe véve fogja kiírni a következő pályázatokat. Tótth András volt energetikai államtitkár a szeptemberi háttérbeszélgetésen így fogalmazott:

a mostani tender tapasztalatai alapján fogjuk finomhangolni a következő tendereket.

A helyszínválasztást azzal indokolta, hogy a kijelölt csatlakozási pontok voltak ebben a körben elérhetőek, mert a hálózatfejlesztések nem tudnak olyan gyorsan megvalósulni, mint amilyen ütemben jönnének a beruházók. Egyúttal további csatlakozási helyszínek vizsgálatát is kilátásba helyezte a környezetvédelemért és a honvédelemért felelős tárcákkal.

A következő, jövő évi kiírás egyik fontos kérdése így az lehet,

hogyan épülnek be a most látható területi különbségek a helyszínek kiválasztásába.

Az adatok alapján a beruházói szándék összességében megvan, a feladat az, hogy a hálózati lehetőségek olyan térségekben is rendelkezésre álljanak, ahol a szélerőművek gazdaságosan megépíthetők és engedélyezhetők.

Magyarország energiastratégiai elképzelései miatt sem mellékes, milyen ütemben jönnek a szélerőművek, hiszen a sokszor hangoztatott 4000 megawattos céloknál is ambiciózusabb elképzelések lehetnek az asztalon. Tótth András szeptemberben már 8 gigawattnyi szélerőmű-kapacitásról is beszélt, amely 2040 és 2050 között valósulhatna meg. Később, a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján azt mondta, hogy a modellezések alapján 2040-ig akár 6 gigawattot meghaladó szélkapacitás is gazdaságosan illeszkedhetne a magyar áramrendszerbe.

Az ilyen léptékű bővüléshez a pályázatoknak nemcsak összesítve, hanem a felkínált kapacitások kihasználásában is közel „telt házzal” kellene működniük. Ha egyes csomópontoknál jelentős lehetőségek maradnak kihasználatlanul, azt később más helyszínekkel, nagyobb kiírásokkal vagy további hálózatfejlesztéssel kell ellensúlyozni. A csatlakozási jog elnyerése után pedig még az engedélyezésnek, a finanszírozásnak és az építésnek is meg kell történnie.

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Ismert nevek a listán – egy nagy hiányzóval

A pályázók között olyan vállalatok is megjelentek (sok projektcég külföldi érdekeltséggel) amelyeknek a szélerőművek fejlesztése már ismert terep. Ilyen a német ABO Energy, amely négy külön projektcéggel indult, vagy a török Alarko az Altek Energy Hungary nevű cégén keresztül.

Az állami MVM több helyszínen is hálózati csatlakozáshoz juthat, viszont ami talán meglepő, hogy

A már működő hazai szélerőművek egyik jelentős szereplője, az ALTEO viszont nem szerepel a listán.

A társaság ugyanakkor már dolgozik új beruházáson: leányvállalata, az Aerope Holding júniusban bejelentette ácsi szélerőműprojektje építési engedélyének megszerzését.

Az ingatlanfejlesztők közül is többen beszállnának a szélenergia-termelésbe: a Futureal-csoportot vezető Futó Gábor családjához a Telex a WOC-érdekeltségeket kapcsolja, míg az ócsai csatlakozási pontra egyedüliként jelentkező 8G Energy Wind Two egyik tulajdonosa Nagygyörgy Tibor ingatlanfejlesztő.

Ugyanakkor a korábbi kormányzathoz kötődő üzleti körök is megjelennek a tender körül. A magyar híroldal szerint az induló Euronergy Arrabona a Nagy Márton volt gazdasági miniszter testvéréhez, Nagy Szilárdhoz kapcsolódó Trustify-csoport érdekeltsége. A Tiborcz István üzleti köréhez sorolt Green Energy Investhor ugyanakkor nem szerepel a pályázók között: a lap információi szerint az általa korábban előkészített ácsi szélerőműprojektbe Albrecht Ottó cége, a most pályázó Cashline Windfarm lépett be.

Címlapkép forrása: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

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