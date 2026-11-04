5°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 56
240 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Megszólalt a neves hitelminősítő: veszélyes folyamat indult el Európában, Magyarországot is érinti
Gazdaság

Megszólalt a neves hitelminősítő: veszélyes folyamat indult el Európában, Magyarországot is érinti

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az állampapírhozamok emelkedése közfinanszírozási stresszt okoz az európai szuverén adósok körében, de alapvető különbségek vannak a mostani helyzet és a korábbi euróövezeti adósságválság között - áll a Fitch Ratings szerdán Londonban bemutatott európai adósságpiaci körképében.

A nemzetközi hitelminősítő kimutatja, hogy az október végével zárult egy évben

Franciaországban emelkedett a legnagyobb mértékben,

141 bázisponttal az irányadó tízéves lejáratú állampapírok (OAT) hozama, de Belgiumban is 103 bázisponttal, Olaszországban 98 bázisponttal, Nagy-Britanniában 82 bázisponttal magasabbak a hozamok ugyanerre a lejáratra, mint egy évvel korábban.

A Fitch a minap leminősítés megnövekedett valószínűségére utaló negatívra rontotta az addigi stabilról Franciaország elsőrendű "A plusz" államadós-besorolásának kilátását, és a lépés indoklásában kiemelte: a tízéves futamú francia szuverén kötvények hozama október végére elérte a 4,9 százalékot az augusztusi osztályzati felülvizsgálat idején mért 4,1 százalék után, és a hozamfelár rövid időre 174 bázisponttal is meghaladta az Európában irányadó, összehasonlítható lejáratú német Bund hozamát.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: kereshetővé váltak az ügynökakták, rács mögött marad Bús Balázs

Ügynökakták: bocsánatot kérnek a katolikus püspökök

Nem mindenkinek tetszik a gazdaságban, hogy munkaszünet lesz szenteste napján

Kapcsolódó cikkünk

Kemény figyelmeztetést kapott Európa beteg embere: leminősítés szélén a franciák

Kimondta a hitelminősítő: felfoghatatlan adóssághegy fenyegeti a világ leghatalmasabb államait

Szerdai elemzésében a Fitch Ratings hangsúlyozza, hogy

a Bund feletti francia hozamfelár a 2010-es évek elejének euróövezeti adósságválsága idején mért szintek környékén jár.

A jelenlegi és az akkori helyzet között azonban kulcsfontosságú különbségek vannak, amelyek mérséklik az adósságkockázatokat az egyes szuverén adósok és az euróövezet rendszerszintű stabilitása szempontjából egyaránt - áll a Fitch helyzetértékelésében.

A hitelminősítő szerint a különbségek közé tartozik, hogy

  • jelenleg nincs jele a túlfűtöttségnek a legsérülékenyebb piacokon,
  • a bankszektorokban pedig olyan elővigyázatossági védőmechanizmusok épültek ki, amelyek enyhítik a bankok honos szuverén piacai és a pénzintézetek közötti kapcsolatrendszerből eredő kockázatokat, mindemellett
  • európai szinten is a korábbinál fejlettebb eszközrendszer jött létre a rendszerszintű feszültségek kezelésére

- áll a Fitch Ratings elemzésében.bA cég szerint azonban a jelenlegi helyzetnek is megvannak a veszélyei.

A magas adósságállománnyal küszködő európai szuverén adósok kötelezettségeinek hosszú lejárati átlaga védelmet jelent ugyan, de az átlagos adósságszolgálati költségek emelkedése ezzel együtt is folytatódik, nehezítve az államháztartási hiányok csökkentését - áll a Fitch elemzésében.

A hitelminősítő szerint azok a kormányok, amelyekről a befektetők úgy érzékelik, hogy nem érnek el elégséges haladást a költségvetési helyzet fenntarthatóságának megteremtése felé, hirtelen és jelentős mértékű hozamemelkedésekkel szembesülhetnek, amelyek akár makrogazdasági destabilizáló hatással is járhatnak.

A Fitch szerint az európai uniós szuverén adósok közül Franciaország és Olaszország a legérzékenyebb a hozamemelkedésre. Ez a vélemény azt tükrözi, hogy a hitelminősítő várakozása szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósságráta Franciaországban 2026 végére eléri a 119 százalékot, Olaszországban pedig a 138 százalékot.

A cég közölte: becslései alapján ebben a helyzetben

1 százalékpontnyi kötvénypiaci hozamemelkedés ebben a két országban a GDP 0,2 százalékával növeli az adósságszolgálat kamatköltségeit

a hozamemelkedéstől számított első évben, és 0,3 százalékkal a második évben.

Magyarország esetében a Fitch modellszámításai szerint 1 százaléknyi állampapírpiaci hozamemelkedés

  • az első évben 0,1 százalékkal,
  • a második évben 0,2 százalékkal emeli

a hazai össztermék arányában számolva a szuverén kamatköltségeket.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Mennyi pénz kell ahhoz havonta, hogy ne érjen utol a nyugdíjas elszegényedés?
Balog Zoltán többé nem püspök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility