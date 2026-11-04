Megszólalt a neves hitelminősítő: veszélyes folyamat indult el Európában, Magyarországot is érinti

A nemzetközi hitelminősítő kimutatja, hogy az október végével zárult egy évben
Franciaországban emelkedett a legnagyobb mértékben,
141 bázisponttal az irányadó tízéves lejáratú állampapírok (OAT) hozama, de Belgiumban is 103 bázisponttal, Olaszországban 98 bázisponttal, Nagy-Britanniában 82 bázisponttal magasabbak a hozamok ugyanerre a lejáratra, mint egy évvel korábban.
A Fitch a minap leminősítés megnövekedett valószínűségére utaló negatívra rontotta az addigi stabilról Franciaország elsőrendű "A plusz" államadós-besorolásának kilátását, és a lépés indoklásában kiemelte: a tízéves futamú francia szuverén kötvények hozama október végére elérte a 4,9 százalékot az augusztusi osztályzati felülvizsgálat idején mért 4,1 százalék után, és a hozamfelár rövid időre 174 bázisponttal is meghaladta az Európában irányadó, összehasonlítható lejáratú német Bund hozamát.
Szerdai elemzésében a Fitch Ratings hangsúlyozza, hogy
a Bund feletti francia hozamfelár a 2010-es évek elejének euróövezeti adósságválsága idején mért szintek környékén jár.
A jelenlegi és az akkori helyzet között azonban kulcsfontosságú különbségek vannak, amelyek mérséklik az adósságkockázatokat az egyes szuverén adósok és az euróövezet rendszerszintű stabilitása szempontjából egyaránt - áll a Fitch helyzetértékelésében.
A hitelminősítő szerint a különbségek közé tartozik, hogy
- jelenleg nincs jele a túlfűtöttségnek a legsérülékenyebb piacokon,
- a bankszektorokban pedig olyan elővigyázatossági védőmechanizmusok épültek ki, amelyek enyhítik a bankok honos szuverén piacai és a pénzintézetek közötti kapcsolatrendszerből eredő kockázatokat, mindemellett
- európai szinten is a korábbinál fejlettebb eszközrendszer jött létre a rendszerszintű feszültségek kezelésére
- áll a Fitch Ratings elemzésében.bA cég szerint azonban a jelenlegi helyzetnek is megvannak a veszélyei.
A magas adósságállománnyal küszködő európai szuverén adósok kötelezettségeinek hosszú lejárati átlaga védelmet jelent ugyan, de az átlagos adósságszolgálati költségek emelkedése ezzel együtt is folytatódik, nehezítve az államháztartási hiányok csökkentését - áll a Fitch elemzésében.
A hitelminősítő szerint azok a kormányok, amelyekről a befektetők úgy érzékelik, hogy nem érnek el elégséges haladást a költségvetési helyzet fenntarthatóságának megteremtése felé, hirtelen és jelentős mértékű hozamemelkedésekkel szembesülhetnek, amelyek akár makrogazdasági destabilizáló hatással is járhatnak.
A Fitch szerint az európai uniós szuverén adósok közül Franciaország és Olaszország a legérzékenyebb a hozamemelkedésre. Ez a vélemény azt tükrözi, hogy a hitelminősítő várakozása szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósságráta Franciaországban 2026 végére eléri a 119 százalékot, Olaszországban pedig a 138 százalékot.
A cég közölte: becslései alapján ebben a helyzetben
1 százalékpontnyi kötvénypiaci hozamemelkedés ebben a két országban a GDP 0,2 százalékával növeli az adósságszolgálat kamatköltségeit
a hozamemelkedéstől számított első évben, és 0,3 százalékkal a második évben.
Magyarország esetében a Fitch modellszámításai szerint 1 százaléknyi állampapírpiaci hozamemelkedés
- az első évben 0,1 százalékkal,
- a második évben 0,2 százalékkal emeli
a hazai össztermék arányában számolva a szuverén kamatköltségeket.
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