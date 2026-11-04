Mennyi pénz kell ahhoz havonta, hogy ne érjen utol a nyugdíjas elszegényedés?

A nyugdíjba vonulás sokaknak nemcsak életmódbeli, hanem tartós pénzügyi törést is jelent. Egy átlagkereső magyar már az első nyugdíjas hónapban elveszítheti korábbi nettó jövedelmének ötödét-negyedét, később pedig tovább nyílik az olló: a nyugdíj jellemzően csak az inflációval nő, miközben a bérek ennél gyorsabban emelkedhetnek. Így a kezdeti százezres havi különbség két évtized alatt több százezer forintos réssé válhat. A magyarok tisztában vannak azzal, hogy takarékoskodniuk kell az öregkorukra, de a Generali friss felméréséből kiderül, hogy korántsem tudnak annyit félretenni, mint, amennyit szeretnének. Megnéztük, mekkora nyugdíjkiegészítésre lenne szükség, és hogy egy hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítás milyen mértékben tudja a kieső bevételt pótolni. Számolás következik.

A cikkben szereplő számítási modellek – a több évtizedes távlat miatt – számos tényezőt nem tudnak figyelembe venni. Ezek közé tartoznak a nyugdíjtörvény esetleges változásai, inflációs hatások, és számos más makrogazdasági tényező, amelyek érdemeben befolyásolhatják a végeredményt. A cikk megjelenését a Generali Biztosító támogatta.

A nyugdíjba vonulás utáni első pénzügyi sokk hosszabb távon nemhogy gyengül, hanem évről évre visszatérően arcul csaphatja a lakosságot. Az első veszteség már az nyugdíjazás pillanatában megjelenik: egy átlagkereső, teljes karriert ledolgozó magyar munkavállaló az OECD modellje szerint férfiként az utolsó nettó keresetének körülbelül 78 százalékát, nőként 72,8 százalékát kapja vissza nyugdíjként, vagyis egy friss nyugdíjas – nemtől függetlenül – 75,4 százalékát kaphatja készhez az utolsó fizetésének. Jól látszik, hogy aki ma nettó átlagbérből él, annak már a nyugdíj első hónapjában eltűnik jövedelmének nagyjából negyede.

A nagyobb baj azonban nem ez, hanem az, ami utána történik. A magyar szabályozás szerint a már megállapított nyugdíjakat alapvetően a fogyasztói árak várható növekedésével, vagyis az inflációval kell emelni. Ha az infláció magasabb a tervezettnél, kiegészítő emelés vagy egyösszegű korrekció jöhet, de a rendszer logikája továbbra sem bérkövető. Ez azt jelenti, hogy

a nyugdíjas vásárlóereje elvileg nem zuhan nagyot, de ha a bérek reálértékben nőnek, akkor az aktív dolgozókhoz képest évről évre szegényebbnek látszik.

A KSH adatai szerint a 2026. augusztusi nettó átlagkereset 519 900 forint volt. Ha ezzel számolunk, akkor a 75,4 százalékos induló helyettesítési ráta alapján egy átlagkereső friss nyugdíjas nyugdíja nagyjából 392 000 forint lenne. Már az első évben is havi 127 900 forint, éves szinten 1,535 millió forint hiányozna ahhoz, hogy a jövedelme elérje az aktuális nettó átlagbért.

A különbség ráadásul évről évre növekszik. Ha feltételezzük, hogy a bérek hosszú távon évente átlagosan 2 százalékkal gyorsabban nőnek az inflációnál, miközben a nyugdíj csak az inflációt követi, akkor mai forintértéken számolva az átlagbérhez szükséges kiegészítés így alakulna:

A táblázatban látható 23,3 év nem egy elméleti szám: a Magyar Államkincstár közérdekű adatigénylésre adott válasza szerint a 2025-ben elhunyt öregségi nyugdíjasok átlagosan ennyi időt töltöttek nyugdíjban; férfiaknál 19,1, nőknél 26,7 év volt az átlag.

Összeségében, ha valaki ma átlagbérrel megy nyugdíjba, akkor nemcsak rögtön alacsonyabb elkölthető összeghez jut havonta, hanem két évtized alatt az átlagfizetéshez képest akár több százezer forintos havi deficit is keletkezhet.

Szeretnének félretenni a magyarok, de nem tudnak annyit, mint amennyit szeretnének

A Generali legfrissebb reprezentatív kutatásából az derül ki, hogy a magyarok 2026-ban átlagosan havi 90 ezer forint félretételét tartanák ideálisnak a nyugdíjas évekre, ehhez képest ténylegesen mindössze 38 ezer forintot tudnak havonta megtakarítani. Ez azt jelenti, hogy

az elvárt és a valós megtakarítási szint között 52 ezer forintos havi rés húzódik.

A kép ráadásul 2025-höz képest sem javult: a tényleges havi megtakarítás 42 ezerről 38 ezer forintra csökkent, miközben az ideálisnak tartott összeg is mérséklődött, 96 ezerről 90 ezer forintra. Vagyis a háztartások nemcsak kevesebbet tudnak félretenni, hanem az elérendő célösszeget is lejjebb adták. A két összeg közötti távolság ugyanakkor érdemben nem változott.

A megtakarítási képesség erősen szóródik a válaszadók között. A megkérdezettek 34 százaléka egyáltalán nem rendelkezik félretehető jövedelemmel, 22 százalék legfeljebb havi 20 ezer forintot, további 16 százalék pedig havi 20 001 és 50 ezer forint közötti összeget tud megtakarítani.

A nyugdíjcélú felkészülés legnagyobb akadálya továbbra is az alacsony jövedelem: ezt a válaszadók 41 százaléka említette.

Szorosan követik a mindennapi megélhetési költségek, amelyeket 39 százalék jelölt meg problémaként, míg a rendszeres megtakarítás nehézségét 24 százalék nevezte meg akadályként.

A cél az önállóság

Ha 75–80 éves korukban is egészséges, aktív életet élhetnének, a válaszadók elsősorban nem extra fogyasztásra, hanem biztonságra és önállóságra vágynának.

A legtöbben, 31 százalék, az önállóság és a függetlenség megőrzését jelölték meg első helyen.

A második legfontosabb szempont a stabil pénzügyi háttér: a kiszámítható anyagi helyzetet és a váratlan kiadások fedezésének lehetőségét 21 százalék tartaná elsődlegesnek. A család támogatása 18 százaléknál, az utazás és az új élmények pedig mindössze 16 százaléknál került az első helyre.

Az adatokból az is látszik, hogy az önállóság jelentősége az életkor előrehaladtával erősödik. Az 50–65 évesek körében az átlagnál 8 százalékponttal magasabb azok aránya, akik ezt tartják a legfontosabbnak.

Így lehet elkerülni a folyamatos elszegényedést

Nyilvánvaló, hogy úgy lehet a legtöbbet tenni az időskori elszegényedés ellen, ha nem csak az állami nyugdíjrendszerre bízzuk az időskori ellátást, hanem különböző előtakarékossággal, megtakarítással kiegészítő bevételről is gondoskodunk a nyugdíjas évekre. A felmérésből látszik ugyan, hogy az emberek tisztában vannak ezek szükségességével, de elsősorban anyagi okok miatt sokan akadályokba ütköznek.

Erre számos lehetőségük van, hiszen a klasszikus megtakarítási termékeken kívül célzott nyugdíjcélú megtakarítások, mint az önkéntes nyugdíjpénztár vagy nyugdíjbiztosítás kínálhatnak kényelmes tőkejövedelmet.

A közös bennük egyértelműen az, hogy minél korábban kezdjük, annál jobb:

kellően hosszú távon egyrészt elég havonta kevesebb pénzt is félretenni ahhoz, hogy a nyugdíjba vonulást követően minimum meg lehessen tartani az aktív években megszokott életminőséget, sőt akár növelni is lehessen azt.

A teljesség igénye nélkül mutatunk is egyet a lehetséges termékek közül, a Generali Mylife Extra Plusz élethosszig tartó nyugdíjbiztosítását. Megnézzük, hogy bizonyos életkorokban elindított megtakarítás, mekkora havi befizetés mellett tudja kitermelni az átlagnyugdíjak átlagfizetéstől való folyamatos lemaradásának kompenzálását.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy különböző induló havi megtakarításokból mekkora tőke gyűlhet össze 65 éves korra, és ez körülbelül mekkora havi kiegészítést adna 20 éves járadékként.*

A számítás tanulsága egyszerű: rövid időtávon még egy magasabb, havi 50 ezer forintos induló megtakarítás is inkább csak az induló nyugdíjrést kezeli. Huszonöt évnél már havi 25 ezer forintról indulva is elérhető az első évi, 127 900 forintos hiány pótlása havonta. Harmincöt éves távon viszont a kamatos kamat, az adójóváírás és a rendszeres díjemelés már valóban nyugdíjstratégiai méretű tőkét építhet.

Az adójóváírás teszi fel az I-re a pontot

A nyugdíjbiztosításoknál a hozam mellett fontos tényező az adójóváírás lehetősége is. A hatályos szabályok szerint a nyugdíjbiztosításra befizetett díj 20 százaléka, évente legfeljebb 130 ezer forint írható jóvá a szerződésen. Ez azt jelenti, hogy havi 25 ezer forintos kezdő befizetésnél az első évben 60 ezer, havi 35 ezernél 84 ezer, havi 50 ezernél pedig 120 ezer forinttal gyarapodhat a megtakarítás az adójóváírás révén. Mivel a példában a biztosítási díj évente 5 százalékkal nő, több konstrukció idővel eléri az éves 130 ezer forintos plafont. Ez hosszú távon már milliós tétel: 25–35 éves időtávon a teljes adójóváírás nagyságrendileg 2,6–4,5 millió forint lehet, ami érdemben javíthatja a nyugdíjkiegészítés esélyét, és emellett számolhatunk még az ezen elért hozammal is. Érdemes tehát időben elkezdeni.

A cikk megjelenését a Generali Biztosító támogatta.

* A MyLife Extra Plusz esetében nem beszélhetünk garantált hozamról: a biztosító példaszámítása évi 5 százalékos feltételezett eszközalap-hozammal készül, de a tényleges eredmény az ügyfél díjfizetésétől (gyakoriságától, mértékétől) és a választott eszközalapok hozamától is függ. TKM 2,25–3,50%. A számítások a biztosító részéről nem minősülnek ajánlattételnek. Nem minősülnek továbbá személyre szabott tájékoztatásnak.

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