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Mi történt októberben a költségvetésben?
Gazdaság

Mi történt októberben a költségvetésben?

Portfolio
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200 milliárd forintos mínusszal zárt a költségvetés októberben, ami az elmúlt évek egyik legjobb egyenlegadata.

Októberben a központi alrendszer hiánya 200,6 milliárd forint volt, 138,4 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Az elmúlt évek tizedik havi egyenlegadataihoz képest is kedvező kép rajzolódik ki a büdzsé előző havi helyzetéről.

Az októberi egyenlegjavulásban meghatározó szerepet játszott a kiadások fékezése:

miközben a bevételek 4,3 százalékkal emelkedtek, a kifizetések mindössze 0,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 188,5 milliárd forinttal, 16,6 százalékkal csökkentek, ami önmagában meghaladta a havi egyenleg 138,4 milliárdos javulását. A visszaesés illeszkedik a Pénzügyminisztérium korábban meghirdetett takarékossági programjához: a tárca augusztusban a már meghozott, mintegy 400 milliárd forintos hiányjavító intézkedéseken felül további 300 milliárdos megtakarítást irányzott elő az év utolsó hónapjaira, október végén pedig már összesen 700 milliárdos idei megtakarításról kommunikált a kormány. Az októberi adat így a tervezett kiadásfékezés folytatódására utal, bár az intézkedések és a kifizetések időzítésének pontos szerepét a részletes adatok alapján lehet majd elkülöníteni.

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Tíz hónap után

A Pénzügyminisztérium közléséből kiderül: az első tíz havi egyenleg -5462,5 milliárd forint volt. A kumulált hiányt augusztusban 2186,9 milliárd forinttal növelték a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások.

Enélkül az első tíz havi hiány 3275,6 milliárd forint volt, 392,1 milliárd forinttal kisebb, mint 2025 azonos időszakában

- részletezte a tárca.

Előzetes táblázatok

A Pénzügyminisztérium ezúttal is csatolt néhány táblázatot a fontosabb bevételi és kiadási sorok októberi alakulásáról.

bevetel kiadas oktober PM
bevetel kiadas oktober PM 2

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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