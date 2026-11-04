Nagy bejelentést tettek a magyar munkahelyekről, átalakítják a beruházásokat és állami támogatásokat

A beruházások minőségére, a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek Magyarországra vonzására és az egy foglalkoztatottra jutó értékteremtés növelésére helyezné a hangsúlyt a HIPA – mondta Buday Bence vezérigazgató a szervezet szerdai konferenciáján.
Buday a HIPA friss felmérését ismertetve az eddigi eredményekről elmondta, hogy Magyarországon 259 üzleti szolgáltató központ működik, mintegy 120 ezer szakemberrel.
Ezek 42 százaléka csökkentette az alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységeit, miközben összetettebb feladatokat hozott Magyarországra.
Mesterséges intelligenciát 91 százalékuk már alkalmaz vagy vezet be, háromnegyedük pedig további magas hozzáadott értékű tevékenységeket telepítene a magyarországi működésébe.
A vezérigazgató szerint a központok egyre nagyobb szerepet vállalnak regionális vagy globális folyamatok irányításában, digitális megoldások fejlesztésében és az üzleti döntések támogatásában. A következő fejlődési szakaszban ezért a létszám mellett egyre fontosabbá válik az elvégzett munka összetettsége és az alkalmazottak által létrehozott érték.
A befektetésösztönzésnek is követnie kell a szektor átalakulását
– jelentette ki.
A HIPA 2014 és 2026 első fél éve között 125 üzleti szolgáltatói beruházási projektet támogatott, amelyek több mint 23 ezer munkahelyet hoztak létre. A szektor a támogatott projektek száma alapján a harmadik helyen áll az autóipar és az elektronika mögött. Tavaly 13 projekt kapott támogatást, ezek várhatóan több mint 3200 új állást teremtenek. Buday szerint további beruházások előkészítése is folyamatban van, de ezekről további részleteket nem árul el.
A HIPA a már Magyarországon működő befektetők bővülését és összetettebb feladatok átvételét is támogatná. Buday hangsúlyozta, hogy
a külföldi működőtőke jelenlétéből a hazai vállalkozásoknak, egyetemeknek és szakembereknek is nagyobb arányban kell részesülniük.
A mesterséges intelligencia, az adatelemzés és a kiberbiztonság terjedése miatt különösen fontosnak nevezte a vállalatok és az egyetemek együttműködését. A szolgáltató központok szerinte a szakemberek megtartását és a vidéki régiók fejlődését is segíthetik azzal, hogy Magyarországról elérhető nemzetközi karriert kínálnak.
Az ágazat nemzetközi ismertségét a csütörtökön Budapesten kezdődő ABSL Forum 2026 rendezvénnyel is erősítenék, amelynek a HIPA társházigazdája. Buday szerint a konferencia lehetőséget ad a fejlett üzleti szolgáltatások iránt érdeklődő vállalatvezetők megszólítására. Az ügynökség emellett továbbra is egyablakos ügyintézést biztosítana a befektetőknek, és közvetítene a cégek és a kormány között.
A kormány a gyáraktól a hozzáadott érték felé fordul a támogatásoknál
Zolnay Judit, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkára a kormány beruházási stratégiáját ismertetve a Magyarországon rendelkezésre álló szaktudást nevezte a versenyképesség alapjának. Az üzleti szolgáltatások, az élettudományok és a magas szintű műszaki tudásra épülő tevékenységek kiemelése szerinte nem jelenti más ágazatok kizárását, de a kormány ezekre a területekre kívánja összpontosítani az erőforrásait.
Az üzleti szolgáltatásoknál a meglévő központok bővítésében és új szereplők megnyerésében egyaránt látnak lehetőséget.
Az élettudományokon belül a gyógyszeriparra, az orvostudományra és az orvostechnológiára építenének, miközben az érintett magyar vállalatok külföldi terjeszkedését exportösztönzéssel is segítenék. A mérnöki és más műszaki tevékenységeknél az autóipart és az elektromobilitást olyan meglévő ipari alapként említette, amelyhez további kutatás-fejlesztési feladatokat lehet Magyarországra vonzani.
A gyártásra épülő beruházásoktól a magas hozzáadott értékű beruházások felé akarunk elmozdulni
– fogalmazott az államtitkár. A váltást azzal indokolta, hogy a magyar szakembereknek, különösen a fiataloknak szakmai fejlődést és hosszabb távú perspektívát kínáló munkalehetőségekre van szükségük.
A kormány olyan vállalati jelenlétet erősítene, amely a külföldön tapasztalatot szerző magyarok hazatérését is vonzóbbá teszi.
A befektetőkért folyó versenyben Zolnay elsődleges feladatnak nevezte a már Magyarországon működő vállalatokkal fenntartott kapcsolat javítását. A minisztériumnak és a HIPA-nak szerinte abban kell segítenie a helyi vezetőket, hogy saját vállalatcsoportjukon belül megalapozottan tudjanak érvelni újabb magyarországi beruházások mellett. A cégektől konkrét javaslatokat várnak az üzleti környezet javítására, ennek kapcsán az államtitkár a kiszámíthatóságot külön is kiemelte, de kapcsolódó adózási, szabályozási vagy támogatási intézkedést nem jelentett be.
A szakember-utánpótlás biztosítására saját területük legalább két másik minisztériummal dolgozik közös stratégián – közölte Zolnay. A kezdeményezés részleteit, pénzügyi keretét és ütemezését nem ismertette. A külgazdasági kapcsolatokban az európai nyitást és a visegrádi együttműködés szorosabbá tételét hangsúlyozta, megemlítve az előző heti lengyelországi egyeztetéseket.
A befektetési környezet alakítását a vállalatok visszajelzéseire és a meglévő partnerekkel folytatott rendszeres párbeszédre építenék Zolnay Judit ígérete szerint.
Lenk István, az ABSL Magyarország elnöke szerint az üzleti szolgáltató szektor gazdasági jelentősége túlmutat a foglalkoztatáson: nemzetközi beruházásokat, szaktudást és globális vállalati kapcsolatokat hoz Magyarországra. A központok egyre több technológiai, pénzügyi, mérnöki és működési feladatot, valamint döntéstámogatási felelősséget vesznek át. A hagyományos szolgáltatásoktól a tudásintenzív tevékenységek felé haladva erősíthetik Magyarország helyét a globális értékláncokban.
A magyarországi központok saját vállalatcsoportjukon belül is versenyeznek az újabb feladatokért és a magasabb szintű tevékenységekért
– hangsúlyozta Lenk. Az ABSL ágazati tapasztalatokkal, szakmai kapcsolatokkal és a kormányzattal folytatott párbeszéddel segítené a bővülésüket, illetve az új befektetők megnyerését. A szervezet a vállalatok tapasztalataiból gyakorlati javaslatokat dolgozna ki, és egységesebben képviselné a szektor érdekeit.
A továbblépés egyik feltételének a megfelelő szakemberek elérhetőségét nevezte, amihez szerinte a magyarországi munkaerő mellett az Európai Unión belülről és kívülről érkező tehetségekre is szükség van. Szorosabb kapcsolatot sürgetett az oktatási intézmények és a vállalatok között, hogy a képzések jobban igazodjanak az üzleti igényekhez. A mesterséges intelligencia, az automatizáció és a digitális technológiák terjedésével párhuzamosan a speciális szaktudás és a vállalati átalakulások végrehajtásához szükséges képességek is felértékelődnek.
Lenk szerint Magyarország a szakértelemre, az innovációra és a nagyobb stratégiai felelősségre építve erősítheti pozícióját az üzleti szolgáltatások piacán.
A magasabb hozzáadott értékű feladatok megszerzéséhez ugyanakkor a technológiai fejlesztések mellett kiszámítható szabályozásra és az ilyen tevékenységeket támogató gyakorlati szakpolitikai intézkedésekre is szükség van. A szektor erősödése szerinte a magyar gazdaság termelékenységének és versenyképességének javulásához is hozzájárulhat.
Címlapkép forrása: Portfolio
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