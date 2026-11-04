Nyomozás indult Navracsics Tibor minisztériumának ügyében

Lőrincz Viktória (címlapképünkön) tájékoztatása szerint a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

úgy nyújtott 1,8 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást

a cégnek, hogy a minisztérium egyik államtitkára a kedvezményezett társaság egyik önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője volt.

A tárcavezető szeptember végén tett feljelentést, korábbi közlése szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja.

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