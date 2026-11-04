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Nyomozás indult Navracsics Tibor minisztériumának ügyében
Gazdaság

Nyomozás indult Navracsics Tibor minisztériumának ügyében

MTI
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Elindult a nyomozás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek jutott 1,8 milliárd forintnyi támogatás ügyében - közölte a vidék- és településfejlesztési miniszter Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

Lőrincz Viktória (címlapképünkön) tájékoztatása szerint a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

úgy nyújtott 1,8 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást

a cégnek, hogy a minisztérium egyik államtitkára a kedvezményezett társaság egyik önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője volt.

A tárcavezető szeptember végén tett feljelentést, korábbi közlése szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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