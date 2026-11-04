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Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 68
228 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
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FONTOS BBC: külföldi hatalom keze lehet abban, hogy Trump ekkorát bukott – Egyetlen ország lehet a felelős
 
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Taroltak a demokraták, jelez a kötvénypiac, máris mozdul a dollár

Az amerikai időközi választásokon fölényesen nyertek a demokraták és ezzel többséget szereztek a képviselőházban és a szenátusban is. A kötvénypiac már árazza a változást és a dollár is üzenne valamit. A történteknek befektetőként is nagy jelentősége van, hiszen könnyen lehet, hogy a Trump alatt működő befektetési reflexek és stratégiák elavulnak.

Az amerikai időközi választásokon a Demokrata Párt elsöprő győzelmet aratott, és ezzel visszaszerezte a többséget mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban. Önmagában ez több kérdésben le fogja szűkíteni Trump mozgásterét, miközben számos ponton változhat az amerikai gazdaságpolitika fókusza.

Azonban a mostani eredmények piaci jelentőségét kontextusba kell helyezni, ugyanis a piacok már a választások előtti hetekben elkezdték árazni a győzelem esélyét.

A mostani cikkben a kötvénypiacra és a dollárra koncentrálunk, és megmutatjuk, mi történik ott, és ez mit jelenthet a többi befektetés számára.

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