Taroltak a demokraták, jelez a kötvénypiac, máris mozdul a dollár

Az amerikai időközi választásokon fölényesen nyertek a demokraták és ezzel többséget szereztek a képviselőházban és a szenátusban is. A kötvénypiac már árazza a változást és a dollár is üzenne valamit. A történteknek befektetőként is nagy jelentősége van, hiszen könnyen lehet, hogy a Trump alatt működő befektetési reflexek és stratégiák elavulnak.

Az amerikai időközi választásokon a Demokrata Párt elsöprő győzelmet aratott, és ezzel visszaszerezte a többséget mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban. Önmagában ez több kérdésben le fogja szűkíteni Trump mozgásterét, miközben számos ponton változhat az amerikai gazdaságpolitika fókusza.

Azonban a mostani eredmények piaci jelentőségét kontextusba kell helyezni, ugyanis a piacok már a választások előtti hetekben elkezdték árazni a győzelem esélyét.

A mostani cikkben a kötvénypiacra és a dollárra koncentrálunk, és megmutatjuk, mi történik ott, és ez mit jelenthet a többi befektetés számára.