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Tényleg sokkal nehezebben találnak munkát a diplomások mostanában?
Gazdaság

Tényleg sokkal nehezebben találnak munkát a diplomások mostanában?

Portfolio
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A keddi Checklistben (12:34-től) arról beszélgettünk, hogy egyre több jel mutatja, hogy a diploma és a munkatapasztalat ma már nem garancia a gyors elhelyezkedésre. A szellemi dolgozók, köztük tapasztalt vezetők is gyakran hosszabb álláskereséssel, erősebb versennyel és magasabb elvárásokkal szembesülnek. A cégek óvatosabban vesznek fel új munkatársakat, miközben a technológiai változások azt is átalakítják, milyen tudásra van valóban szükség. A témát Nagy-Józsa Dorkával, a Y2Y vezérigazgatójával jártuk körbe, aki előadó lesz a november 17-i Portfolio HR (R)EVOLUTION 2026 konferencián.

Adásunk első felében egyébként azt jártuk körül Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezetőjével, miről is szól pontosan a félidős választás, miért ekkora a tétje, és milyen hatással lehet az Egyesült Államok politikájára a következő években.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Félidős választás Amerikában – (02:14)
  • Nehezen helyezkednek el a diplomások – (12:34)
HR (R)EVOLUTION 2026
November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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