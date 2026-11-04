Tisza-kormány: kereshetővé váltak az ügynökakták, rács mögött marad Bús Balázs

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék másodfokú tanácsa a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke letartóztatásának meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést, így a kényszerintézkedés jogerősen december 25-éig hatályban marad - közölte a törvényszék sajtóosztálya.

A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a hatáskörét túllépve, a törvényi előírások megszegésével 1079 támogatási kérelemről döntött, és ezzel több mint 17 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott.

Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság júniusban rendelte el Bús Balázs - Óbuda korábbi fideszes polgármester -, Ughy Attila korábbi kollégiumi elnök és Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatéskezelő főigazgatójának letartóztatását. Szeptemberben ugyancsak letartóztatták egy dokumentumfilmes támogatás körüli költségvetési csalás miatt Fásyné Gurzó Máriát és társát - akiket azóta bűnügyi felügyelet alá helyeztek -, október 1-jén pedig Hankó Balázs volt minisztert és Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt.