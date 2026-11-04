Tisza-kormány: kereshetővé váltak az ügynökakták, rács mögött marad Bús Balázs

Iratokat foglaltak le a nyomozók a Külügyminisztériumban
Újabb szakaszába lépett a koronavírus járvány alatti egészségügyi eszközbeszerzések miatt indult, többmilliárdos költségvetési csalás gyanújával zajló büntetőeljárás: a hatóságok a külügyi tárcánál foglaltak le dokumentumokat – közölte Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter Facebook-bejegyzésében.
Hozzányúl az utcaképhez a Tisza-kormány: megjelent a rendelet
Szűkebb területen maradhatnak fenn óriásplakátok, korlátozzák a tetőreklámokat, éjszakánként pedig nem jelenhet meg hirdetés a digitális reklámeszközökön – többek között ezt tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelent új kormányrendelet. A szigorítás a korábban szabályosan kihelyezett felületeket is érinti, a követelményeknek nem megfelelő eszközöknél pedig az év végi törvényi határidőre is figyelni kell. A reklámszakma korábban hosszabb átmenetet és a gazdasági következmények alaposabb vizsgálatát kérte.
Megvan a határidő: történelmi helyszínen épülhet meg az új magyar múzeum
Új múzeum épül Budapesten az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, valamint áldozatainak emlékére a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében. A döntés szimbolikus időzítésű, mert november 4-én emlékezünk meg a szabadságharc szovjet leverésének évfordulójáról. Az intézmény a kormány szándéka szerint egy autentikus, a történelmi eseményekhez szorosan kapcsolódó fővárosi helyszínen kap majd helyet.
Meglépi a kormány: teljesen megújulhat az egyik legfontosabb hazai sportlétesítmény
A kormány jóváhagyta a Hajós Alfréd Sportuszoda komplexumának felújítási koncepcióját, így megkezdődhet a nagyszabású beruházás előkészítése. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a projekt kormányzati felelőse a belügyminiszter lett, a megvalósítást pedig a Nemzeti Sportügynökség irányítja majd az érintett vizes sportszövetségek bevonásával.
Letartóztatásban marad Bús Balázs
Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék másodfokú tanácsa a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke letartóztatásának meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést, így a kényszerintézkedés jogerősen december 25-éig hatályban marad - közölte a törvényszék sajtóosztálya.
A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a hatáskörét túllépve, a törvényi előírások megszegésével 1079 támogatási kérelemről döntött, és ezzel több mint 17 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott.
Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság júniusban rendelte el Bús Balázs - Óbuda korábbi fideszes polgármester -, Ughy Attila korábbi kollégiumi elnök és Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatéskezelő főigazgatójának letartóztatását. Szeptemberben ugyancsak letartóztatták egy dokumentumfilmes támogatás körüli költségvetési csalás miatt Fásyné Gurzó Máriát és társát - akiket azóta bűnügyi felügyelet alá helyeztek -, október 1-jén pedig Hankó Balázs volt minisztert és Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt.
Megnyílnak az ügynökakták, sajtótájékoztatót tart Magyar Péter
Az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján a kormány nyilvánosságra hozza a rendszerváltás előtti titkosszolgálati iratokat. A sajtótájékoztatóról élőben tudósítunk.
Erste: 1000 milliárd forinttal eshet vissza a lakáshitelpiac, továbbra is vár a rendszerváltásra a bankszektor
A szokásoshoz képest megduplázta a lakáshitel-befogadásokat az Otthon Start kifutása az elmúlt három hétben az Erste Banknál. Az előrehozott keresletnek is szerepe lehet abban, hogy a 3000 milliárd forintot is meghaladhatja a bankszektor lakáshitel-kihelyezése, jövőre viszont 2000 milliárd forint környékére eshet vissza a bank várakozásai szerint az idei abszolút történelmi csúcsról, ennek mintegy 45%-át adhatja a Wekerle Plusz, teret engedve a piaci hiteleknek is. A társaság szerdai sajtótájékoztatóján kiderült: 25%-kal 84,5 milliárd forintra esett vissza a bank nyeresége az első három negyedévben, részben az extraprofitadó növekedésre, részben a kamatstop határidejének eltörlése miatt. A különterhek szempontjából Jelasity Radován szerint továbbra is vár a bankszektor a „rendszerváltásra”.
Otthon Start: fontos döntést hirdetett ki a Tisza-kormány, az utolsó igénylőket érinti
Pontosította az Otthon Startból történő átmenetet, módosította a kamattámogatás számítását, és új hirdetési előírásokat vezetett be a Wekerle Plusz lakáshitelnél a kormány egy friss rendelete. A Magyar Közlönyben megjelent döntés egyértelműen rögzíti: a november 16. előtt benyújtott Otthon Start-kérelmekre továbbra is a korábbi program szabályait kell alkalmazni. Az ingatlanhirdetési platformokra és az ingatlanközvetítőkre pedig feltételes logóhasználati kötelezettség vonatkozik.
Új panelprogram jön Magyarországon – Kiderült, mekkora támogatással számol a kormány
Lakásonként legfeljebb négymillió forintos támogatási kerettel készül a Wekerle Panel Program, a hagyományos építésű társasházaknál pedig ötmillió forint lehet a plafon – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A cél legalább hatvanezer lakás elérése 2030-ig, a vissza nem térítendő támogatás arányát 30 és 50 százalék között határozták meg. A pályázati felhívások kidolgozására december közepéig adott határidőt Magyar Péter kormánya.
Tisza-kormány: ma megnyílnak az ügynökakták, nyugdíjakról vitázik a parlament
Parlament
Az Országgyűlés szerdai plenáris ülése az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulójáról történő megemlékezéssel kezdődik. A megemlékezést követően a képviselők öt napirendi pont keretében, összesen hat törvényjavaslat általános vitáját folytatják le.
- Vállalati adózás és egyéb adómódosítások
- Alacsony nyugdíjak emelése
- Magyar–amerikai atomenergetikai együttműködés
- A kereskedelmi törvény módosítása
- A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlése
Szavazás ma nem várható.
Ügynökakták
9.30-kor kezdődik a rendszerváltás előtt keletkezett titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozataláról szóló sajtótájékoztató, az eseményen Magyar Péter miniszterelnök, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója vesz részt.
Három irattípus válhat mától online kereshetővé:
- A 6-os kartonok: Az állambiztonsági hálózat nyilvántartásában szereplő személyekről vezetett adatlapok, amelyek többek között a beszervezés körülményeiről tartalmazhatnak információkat.
- A beszervezési nyilvántartó naplók: Az úgynevezett B-naplók, amelyek az állambiztonsági hálózatba történő beszervezések nyilvántartására szolgáltak.
- A mágnesszalagokon fennmaradt adatok: Az 1990-ben elektronikus adathordozókra mentett állambiztonsági nyilvántartások adatai, amelyek további információkat tartalmazhatnak az egykori hálózat tagjairól.
Ez történt tegnap
A keddi napot parlamenti döntések, személycserék és korrupciógyanús ügyekkel kapcsolatos fejlemények határozták meg.
- December 24-e munkaszüneti nap lett. Az Országgyűlés elfogadta a szentestét önálló munkaszüneti nappá nyilvánító törvénymódosítást.
- Megválasztották az új legfőbb ügyészt. Az Országgyűlés Fejes Pétert választotta meg a Legfőbb Ügyészség élére, miután Baka András köztársasági elnök korábbi jelöltje nem kapta meg a szükséges támogatást.
- Nyomozás indult a Kisfaludy-program ügyében. A gazdasági és energetikai minisztérium feljelentése nyomán vizsgálat kezdődött a mintegy 475 milliárd forintnyi turisztikai támogatást érintő ügyben.
- Menesztették Ókovács Szilvesztert. Tarr Zoltán miniszter azonnali hatállyal felmentette a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, miután az intézményi átvilágítás vitatott szerződéseket és jóváhagyás nélküli prémiumokat tárt fel. Ókovács bíróságon támadja meg a döntést.
- Feledy Botondnak is távoznia kellett. A Magyar Külügyi Intézet vezetőjét azért menesztették, mert a kormány szerint kinevezésekor nem számolt be arról, hogy belga vállalkozásán keresztül mintegy 84 millió forintnyi közpénzt kapott Lázár János korábbi minisztériumától. Magyar Péter szerint a távozás oka az információk elhallgatása volt.
- Parlamenti csetepaté alakult ki Pócs János szavazása miatt. Magyar Péter csalással vádolta meg a fideszes képviselőt, és rendkívüli házbizottsági ülést kezdeményezett. Pócs tagadta a szándékos szabálytalanságot, a szavazás körülményeit pedig vizsgálják.
- Szigorítottak a magántőkealapok szabályozásán. A parlament 115 igen szavazattal támogatta az állami finanszírozás és a magántőkealapok működésének átláthatóságát célzó törvénymódosítást.
- Orbán Viktor titkosszolgálati iratokat tett közzé. A volt miniszterelnök állítása szerint a dokumentumok bizonyítják, hogy a kommunista állambiztonság megpróbálta beszervezni, de ő ezt visszautasította.
- Két kórházigazgatót is leváltottak. Visszavonták a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ, valamint az orosházi kórház vezetőjének megbízatását.
- Létszámleépítés kezdődhet a közmédiánál. Megindultak az egyeztetések egy legfeljebb 160 munkavállalót érintő csoportos létszámcsökkentésről.
- Új elnököt választott az Alkotmánybíróság. A testület teljes ülése titkos szavazással Sonnevend Pált választotta elnökké.
- Változások jöhetnek a parlamenti bizottságokban. A Fidesz és a Tisza több személycserét is kezdeményezett. A javaslatok értelmében Bóka János helyét például Hidvéghi Balázs veheti át az Európai Ügyek Bizottságában.
- A nyugdíjas-érdekképviseletek bírálták a tervezett nyugdíjemelést. A Nyugdíjasok Országos Képviselete támogatja az alacsony nyugdíjak emelését, de a 108–146 ezer forint közötti ellátások tervezett sávos emelését nem tartja kellően méltányosnak.
- Változhat a volt köztársasági elnökök támogatása. A kormány tervei között szerepel a korábbi államfők alapítványi támogatásokra fordítható, több tízmillió forintos éves keretének megszüntetése.
- Két budapesti színház élére is új vezetőt neveztek ki. Az Új Színház igazgatója Csiby Gergely, a Madách Színházé pedig Szabó P. Szilveszter lett.
- Kamarai ingatlanügyletek miatt is nyomoznak. Hűtlen kezelés gyanújával vizsgálják az MKIK és a BKIK több mint kilencmilliárd forintos ingatlanvásárlásait. Nagy Elek kamarai elnök visszautasította a vádakat.
A nap belpolitikai fejleményeiről ebben a cikkben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Példátlan esetről és csalásról beszél Magyar Péter: a házbizottság összehívását kezdeményezte
Rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök kedden, miután szerinte Pócs János fideszes képviselő valótlanul állította, hogy nem működött a szavazógépe, miközben valójában nem is tartózkodott az ülésteremben.
Megszavazták: többé nem titkolhatják a magántőkealapok tulajdonosait
Kedd délelőtt 193 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az Országgyűlés a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról szóló törvényjavaslatot.
Hanyatló Otthon Start, feltámadó vállalati piac: érdekesen indult az ősz a hitelezésben
Mérséklődött az érdeklődés az Otthon Start iránt a program kivezetéséről szóló bejelentést megelőző hónapokban – mutatják az MNB friss adatai. Ettől függetlenül egy év alatt 33%-kal nőtt a magyar háztartások lakáshitel-tartozása, és a személyi kölcsönök piaca is tovább dübörög, így jelentős lassulásról nem beszélhetünk. A szigorúbb és célzottabb Wekerle Plusz hitelprogram lassíthatja viszont a dinamikát, miközben újra teret ad a piaci hiteleknek is. A vállalati hitelezésben mintha valami megmozdult volna, egy év alatt árfolyammal korrigálva 11% felett nőtt a hitelállomány, de a háttérben, úgy tűnik, inkább a rövid lejáratú devizahitelek felfutása áll. A háztartások betétállománya most először meghaladta a 16 ezer milliárd forintot, amiből a Magyarországra migrált Revolut-betétek becslésünk szerint több mint 400 milliárd forintot képviselnek.
Itt a döntés: szigorúbb vagyonellenőrzés alá kerülnek a politikusok
Az Országgyűlés 145 igen szavazattal, 48 nem ellenében elfogadta a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló törvényjavaslatot, amely új vagyonellenőrzési mechanizmust hozott létre. A szabályozás célja, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az igazolható, adózott jövedelmükkel. A végrehajtásban kiemelt szerepet kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
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