Tisza-kormány: ma megnyílnak az ügynökakták, nyugdíjakról vitázik a parlament

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján két esemény határozhatja meg a belpolitikai napirendet: reggel kilenc órakor ismét összeül az Országgyűlés, ahol többek között adóváltozásokról, a kisnyugdíjak emeléséről és a kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről vitáznak a képviselők. Fél órával később Magyar Péter miniszterelnök tart sajtótájékoztatót a rendszerváltás előtti titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozataláról.

Parlament

Az Országgyűlés szerdai plenáris ülése az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulójáról történő megemlékezéssel kezdődik. A megemlékezést követően a képviselők öt napirendi pont keretében, összesen hat törvényjavaslat általános vitáját folytatják le.

Vállalati adózás és egyéb adómódosítások

Alacsony nyugdíjak emelése

Magyar–amerikai atomenergetikai együttműködés

A kereskedelmi törvény módosítása

A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlése

Szavazás ma nem várható.

Ügynökakták

9.30-kor kezdődik a rendszerváltás előtt keletkezett titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozataláról szóló sajtótájékoztató, az eseményen Magyar Péter miniszterelnök, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója vesz részt.

Három irattípus válhat mától online kereshetővé:

A 6-os kartonok : Az állambiztonsági hálózat nyilvántartásában szereplő személyekről vezetett adatlapok, amelyek többek között a beszervezés körülményeiről tartalmazhatnak információkat.

: Az állambiztonsági hálózat nyilvántartásában szereplő személyekről vezetett adatlapok, amelyek többek között a beszervezés körülményeiről tartalmazhatnak információkat. A beszervezési nyilvántartó naplók: Az úgynevezett B-naplók, amelyek az állambiztonsági hálózatba történő beszervezések nyilvántartására szolgáltak.

Az úgynevezett B-naplók, amelyek az állambiztonsági hálózatba történő beszervezések nyilvántartására szolgáltak. A mágnesszalagokon fennmaradt adatok: Az 1990-ben elektronikus adathordozókra mentett állambiztonsági nyilvántartások adatai, amelyek további információkat tartalmazhatnak az egykori hálózat tagjairól.

Ez történt tegnap

A keddi napot parlamenti döntések, személycserék és korrupciógyanús ügyekkel kapcsolatos fejlemények határozták meg.

December 24-e munkaszüneti nap lett. Az Országgyűlés elfogadta a szentestét önálló munkaszüneti nappá nyilvánító törvénymódosítást.

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Tarr Zoltán miniszter azonnali hatállyal felmentette a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, miután az intézményi átvilágítás vitatott szerződéseket és jóváhagyás nélküli prémiumokat tárt fel. Ókovács bíróságon támadja meg a döntést. Feledy Botondnak is távoznia kellett. A Magyar Külügyi Intézet vezetőjét azért menesztették, mert a kormány szerint kinevezésekor nem számolt be arról, hogy belga vállalkozásán keresztül mintegy 84 millió forintnyi közpénzt kapott Lázár János korábbi minisztériumától. Magyar Péter szerint a távozás oka az információk elhallgatása volt.

A Magyar Külügyi Intézet vezetőjét azért menesztették, mert a kormány szerint kinevezésekor nem számolt be arról, hogy belga vállalkozásán keresztül mintegy 84 millió forintnyi közpénzt kapott Lázár János korábbi minisztériumától. Magyar Péter szerint a távozás oka az információk elhallgatása volt. Parlamenti csetepaté alakult ki Pócs János szavazása miatt. Magyar Péter csalással vádolta meg a fideszes képviselőt, és rendkívüli házbizottsági ülést kezdeményezett. Pócs tagadta a szándékos szabálytalanságot, a szavazás körülményeit pedig vizsgálják.

Magyar Péter csalással vádolta meg a fideszes képviselőt, és rendkívüli házbizottsági ülést kezdeményezett. Pócs tagadta a szándékos szabálytalanságot, a szavazás körülményeit pedig vizsgálják. Szigorítottak a magántőkealapok szabályozásán. A parlament 115 igen szavazattal támogatta az állami finanszírozás és a magántőkealapok működésének átláthatóságát célzó törvénymódosítást.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi