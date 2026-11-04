Tisza-kormány: ma megnyílnak az ügynökakták, nyugdíjakról vitázik a parlament

Parlament
Az Országgyűlés szerdai plenáris ülése az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulójáról történő megemlékezéssel kezdődik. A megemlékezést követően a képviselők öt napirendi pont keretében, összesen hat törvényjavaslat általános vitáját folytatják le.
- Vállalati adózás és egyéb adómódosítások
- Alacsony nyugdíjak emelése
- Magyar–amerikai atomenergetikai együttműködés
- A kereskedelmi törvény módosítása
- A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlése
Szavazás ma nem várható.
Ügynökakták
9.30-kor kezdődik a rendszerváltás előtt keletkezett titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozataláról szóló sajtótájékoztató, az eseményen Magyar Péter miniszterelnök, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója vesz részt.
Három irattípus válhat mától online kereshetővé:
- A 6-os kartonok: Az állambiztonsági hálózat nyilvántartásában szereplő személyekről vezetett adatlapok, amelyek többek között a beszervezés körülményeiről tartalmazhatnak információkat.
- A beszervezési nyilvántartó naplók: Az úgynevezett B-naplók, amelyek az állambiztonsági hálózatba történő beszervezések nyilvántartására szolgáltak.
- A mágnesszalagokon fennmaradt adatok: Az 1990-ben elektronikus adathordozókra mentett állambiztonsági nyilvántartások adatai, amelyek további információkat tartalmazhatnak az egykori hálózat tagjairól.
Ez történt tegnap
A keddi napot parlamenti döntések, személycserék és korrupciógyanús ügyekkel kapcsolatos fejlemények határozták meg.
- December 24-e munkaszüneti nap lett. Az Országgyűlés elfogadta a szentestét önálló munkaszüneti nappá nyilvánító törvénymódosítást.
- Megválasztották az új legfőbb ügyészt. Az Országgyűlés Fejes Pétert választotta meg a Legfőbb Ügyészség élére, miután Baka András köztársasági elnök korábbi jelöltje nem kapta meg a szükséges támogatást.
- Nyomozás indult a Kisfaludy-program ügyében. A gazdasági és energetikai minisztérium feljelentése nyomán vizsgálat kezdődött a mintegy 475 milliárd forintnyi turisztikai támogatást érintő ügyben.
- Menesztették Ókovács Szilvesztert. Tarr Zoltán miniszter azonnali hatállyal felmentette a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, miután az intézményi átvilágítás vitatott szerződéseket és jóváhagyás nélküli prémiumokat tárt fel. Ókovács bíróságon támadja meg a döntést.
- Feledy Botondnak is távoznia kellett. A Magyar Külügyi Intézet vezetőjét azért menesztették, mert a kormány szerint kinevezésekor nem számolt be arról, hogy belga vállalkozásán keresztül mintegy 84 millió forintnyi közpénzt kapott Lázár János korábbi minisztériumától. Magyar Péter szerint a távozás oka az információk elhallgatása volt.
- Parlamenti csetepaté alakult ki Pócs János szavazása miatt. Magyar Péter csalással vádolta meg a fideszes képviselőt, és rendkívüli házbizottsági ülést kezdeményezett. Pócs tagadta a szándékos szabálytalanságot, a szavazás körülményeit pedig vizsgálják.
- Szigorítottak a magántőkealapok szabályozásán. A parlament 115 igen szavazattal támogatta az állami finanszírozás és a magántőkealapok működésének átláthatóságát célzó törvénymódosítást.
- Orbán Viktor titkosszolgálati iratokat tett közzé. A volt miniszterelnök állítása szerint a dokumentumok bizonyítják, hogy a kommunista állambiztonság megpróbálta beszervezni, de ő ezt visszautasította.
- Két kórházigazgatót is leváltottak. Visszavonták a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ, valamint az orosházi kórház vezetőjének megbízatását.
- Létszámleépítés kezdődhet a közmédiánál. Megindultak az egyeztetések egy legfeljebb 160 munkavállalót érintő csoportos létszámcsökkentésről.
- Új elnököt választott az Alkotmánybíróság. A testület teljes ülése titkos szavazással Sonnevend Pált választotta elnökké.
- Változások jöhetnek a parlamenti bizottságokban. A Fidesz és a Tisza több személycserét is kezdeményezett. A javaslatok értelmében Bóka János helyét például Hidvéghi Balázs veheti át az Európai Ügyek Bizottságában.
- A nyugdíjas-érdekképviseletek bírálták a tervezett nyugdíjemelést. A Nyugdíjasok Országos Képviselete támogatja az alacsony nyugdíjak emelését, de a 108–146 ezer forint közötti ellátások tervezett sávos emelését nem tartja kellően méltányosnak.
- Változhat a volt köztársasági elnökök támogatása. A kormány tervei között szerepel a korábbi államfők alapítványi támogatásokra fordítható, több tízmillió forintos éves keretének megszüntetése.
- Két budapesti színház élére is új vezetőt neveztek ki. Az Új Színház igazgatója Csiby Gergely, a Madách Színházé pedig Szabó P. Szilveszter lett.
- Kamarai ingatlanügyletek miatt is nyomoznak. Hűtlen kezelés gyanújával vizsgálják az MKIK és a BKIK több mint kilencmilliárd forintos ingatlanvásárlásait. Nagy Elek kamarai elnök visszautasította a vádakat.
A nap belpolitikai fejleményeiről ebben a cikkben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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