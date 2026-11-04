Tisza Párt: "abszolút az ország érdeke" az Orbán-kormány által kötött atomenergia-megállapodás

Államtitkár: az ország érdeke ez a megállapodás
Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára (címlapképünkön) felidézte, hogy a megállapodást még az előző kormány írta alá. A Tisza azt ígérte, mindent megtart, ami jó, az egyezményt megvizsgálta és kimondottan jónak tartja,
abszolút az ország érdeke
- tette hozzá. Elmondta, Magyarország energiafogyasztásában jelenleg 45 százalékot tesz ki az atomenergia a paksi atomerőmű révén, amelynek 2050-ig történő üzemidő-hosszabbítását vizsgálják. Úgy folytatta, arra számítanak, hogy az ország energiafogyasztása az elektrifikáció miatt egyre nagyobb lesz, és ezt minél nagyobb mértékben hazai termelésből szeretnék biztosítani.
Egyik lehetőségként a szélenergiát említette. Megjegyezte,
az augusztus végén kiírt 700 megawattnyi szélerőműtenderre több mint 2300 megawattnyi pályázat érkezett be.
Porcher Áron másik lehetőségként a kis moduláris reaktorokról beszélt. Elmondta, jelenleg több mint 127 kísérleti projekt tesztelése folyik az ország különböző pontjain, ebből több mint negyven amerikai, akik viszonylag előrehaladott állapotban vannak ezzel az új technológiával. Közölte, a megállapodás azt jelenti, hogy Magyarország is részt vehet ebben a fejlesztési technológiában, a tudásmegosztásban, a szabályozási, a kiberbiztonsági és egyéb technológiai kérdésekben. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg ez egy kísérleti technológia, de amint biztonságosan alkalmazható, akkor szívesen látnának ilyeneket smr-ket Magyarországon is szívesen látnánk.
Tisza: a megállapodás új távlatokat nyit meg
Hatala-Orosz Csaba (Tisza) értékelése szerint az elmúlt évek kormányzati mulasztásai súlyos sebeket ejtettek a magyarországi energiaszektoron. Kifejtette, egyoldalú függőségbe taszították az országot, elhanyagolták a villamosenergia-infrastruktúrát, csekély szinten tartották a villamosenergia-tároló kapacitást, miközben a stratégiai beruházások folyamatos csúszásban, átláthatatlan szerződések és politikai viták hálójában vergődtek. Hozzátette, a Tisza-kormány ennek véget vet. Első lépésként hazahozta az uniós forrásokat, a villamossági infrastruktúra megújítása pedig már meg is kezdődött - mondta.
A következő lépésnek nevezte az Egyesült Államokkal kötött, most tárgyalt megállapodást. Szerinte
a dokumentum nem biankócsekk, az ugyanis rögzíti, hogy önmagában pénzügyi kötelezettséget nem ró a magyar államra.
Hangsúlyozta, a megállapodás új távlatokat nyit a magyar-amerikai ipari és tudományos együttműködés előtt. Lehetővé válik a tudásmegosztás a szakemberek és kutatók között egyebek mellett a műszaki területen, vagy a békés működtetés, a biztonságos hulladéktárolás terén - magyarázta, jelezve, egyetemi és laboratóriumi csereprogramok is lesznek.
Elmondta, a megállapodás közös magyar-amerikai működtető szervezetet, irányítóbizottságot hoz létre, amely felügyeli a hatékony megvalósítást és lehetőséget ad a magyar érdekek érvényesítésére. A megállapodás megnyitja a lehetőséget a hazai amerikai beruházások bővítésére is - mutatott rá. Kitért arra is, a hatálybalépést követően független 12 hónapos technológiai és pénzügyi értékelés készül.
Fidesz: a világban nukleáris reneszánsz van kibontakozóban
Hortay Olivér (Fidesz) felszólalását azzal kezdte, elegáns dolog, hogy az államtitkár felhívta a figyelmet arra, a megállapodást az előző kormány írta alá. Véleménye szerint "a világban egy nukleáris reneszánsz van kibontakozóban", az elektrifikáció keretében egyre több villamos energiára van szüksége és a fejlett országok ezt egyre nagyobb arányban alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiákkal kívánják fedezni.
Hozzátette, az energiaválság ráirányította a figyelmet arra, hogy szükség van stabil, megbízható villamosenergia-termelő kapacitásokra, valamint diverzifikációra. Közölte, Magyarország villamosenergia-mixében az atomenergia szerepe meghatározó, és a jövőben is érdemes ezt erősíteni.
Szóvá tette, hogy
az államtitkár nem beszélt arról, mi lesz Paks 2. sorsa.
Hangsúlyozta, ennek a beruházásnak a mielőbbi megépítése az ország energiaszuverenitásának "fedezete". Ha megépül Paks 2., akkor az időszakok nagyobb részében Magyarország exportőrré válhat - magyarázta, úgy folytatva, ezen felül érdemes tárgyalni a kis moduláris reaktorról.
Az ellenzéki politikus naivitásnak nevezte, hogy a szélerőművek helyettesíteni fogják Paks 2.-öt, vagy hogy érdemben olcsóbb villamosenergiához és nagyobb ellátásbiztonsághoz juttatják Magyarországot.
Hortay Olivér azt mondta,
kifejezetten aggasztónak tartja, hogy két hete lemondott az energetikai államtitkár, és azóta nincs gazdája a területnek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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