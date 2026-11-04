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Tovább gyorsult az euróövezeti infláció, az EKB már az újabb kamatemelést készíti elő
Gazdaság

Tovább gyorsult az euróövezeti infláció, az EKB már az újabb kamatemelést készíti elő

Portfolio
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Októberben 4 százalékra gyorsult az eurózóna inflációja, ami az Európai Központi Bank (EKB) céljának pontosan a duplája. A fogyasztói árak emelkedését elsősorban az energiaárak megugrása hajtotta, és a kedvezőtlen folyamatok miatt a jegybank döntéshozói egyre egyértelműbben jelzik, hogy decemberben újabb kamatemelésre lehet szükség - közölte a Bloomberg.

Az Eurostat adatai szerint a fogyasztói árak

éves összevetésben 4 százalékkal emelkedtek októberben a szeptemberi 3,8 százalék után.

Ez 2023 szeptembere óta a legmagasabb érték, ugyanakkor pontosan megfelel a Bloomberg elemzői konszenzusának. Az energiaárakhoz hasonló, erősen ingadozó tételektől megtisztított maginfláció a várakozásokkal összhangban 2,5 százalékon maradt, míg a szolgáltatások drágulása enyhén, 3,3 százalékra gyorsult.

Bár az EKB a legutóbbi ülésén nem változtatott az irányadó rátákon, a jegybankárok nyilatkozatai alapján készen állnak arra, hogy az iráni háború kirobbanása óta immár harmadszor is szigorítsanak a monetáris politikán. Christine Lagarde elnök szerint a követendő irány egyértelmű, a Kormányzótanács több tagja – köztük a bolgár Dimitar Radev és a szlovák Peter Kažimír – pedig hangsúlyozta, hogy az októberi szünet nem jelenti a kamatemelési ciklus végét.

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Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke egy berlini beszédében ennél is tovább ment. Kifejtette, hogy már

a szeptemberi alapforgatókönyv is további szigorítással számolt, az inflációs összkép pedig azóta csak tovább romlott.

Nagel szerint a jelenlegi kilátások alapján szinte elkerülhetetlen a decemberi kamatemelés,

amikor a döntéshozók már a 2029-ig szóló, frissített makrogazdasági előrejelzések birtokában határozhatnak. A piacok és az elemzők egyaránt decemberi lépést áraznak, a befektetők pedig arra számítanak, hogy a jelenleg 2,5 százalékos betéti kamatláb jövőre elérheti, vagy meg is haladhatja a 3 százalékot.

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A drágulás eddig nagyrészt az energiaszektorra korlátozódott, és a másodkörös hatásoknak egyelőre alig látszanak a jelei, ami a legutóbbi kamattartás egyik fő érve volt. David Powell vezető közgazdász szerint

a visszafogott alapfolyamatok arra utalnak, hogy a jegybank a decemberi lépéssel le is zárhatja a szigorítási ciklust.

Nagel és holland kollégája, Olaf Sleijpen azonban arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas energiaköltségek idővel a bérigényekbe és a vállalati árazásba is begyűrűzhetnek. Ennek megakadályozása kulcsfontosságú a jegybank számára, még úgy is, hogy az EKB belső bérkövető mutatója 2027-re a bérdinamika éles lassulását vetíti előre.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év)
Kategória 2026 ápr. 2026 máj. 2026 jún. 2026 júl. 2026 aug. 2026 szept. 2026 okt.
Élelmiszer, alkohol, dohány 2,4 1,9 1,5 1,2 1,1 1,3 1,6
Energia 10,8 10,8 8,5 10,0 14,3 18,9 20,8
Ipari termékek (kivéve energia) 0,8 0,9 0,7 0,9 1,2 1,1 1,2
Szolgáltatások 3,0 3,5 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3
Maginfláció 2,2 2,6 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5
Éves infláció 3,0 3,2 2,8 2,9 3,2 3,8 4,0
Forrás: Eurostat, Portfolio              

A 21 tagú valutaövezet gazdasága eddig meglepően jól viselte a közel-keleti konfliktust, a korábbi amerikai vámintézkedéseket, valamint a franciaországi politikai és költségvetési nehézségeket, így a harmadik negyedéves növekedés felülmúlta a várakozásokat. Egy újabb kamatemelés viszont már annak a sávnak a tetejére lökheti a finanszírozási költségeket, amelyen belül a szigorítás gazdasági hatása még kezelhetőnek számít. Eközben a globális kötvényhozamok emelkedése és a tél kezdetén alacsony földgáztárolói töltöttség szintén komoly kihívást jelent a térségnek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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