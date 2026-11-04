Tovább gyorsult az euróövezeti infláció, az EKB már az újabb kamatemelést készíti elő

Az Eurostat adatai szerint a fogyasztói árak
éves összevetésben 4 százalékkal emelkedtek októberben a szeptemberi 3,8 százalék után.
Ez 2023 szeptembere óta a legmagasabb érték, ugyanakkor pontosan megfelel a Bloomberg elemzői konszenzusának. Az energiaárakhoz hasonló, erősen ingadozó tételektől megtisztított maginfláció a várakozásokkal összhangban 2,5 százalékon maradt, míg a szolgáltatások drágulása enyhén, 3,3 százalékra gyorsult.
Bár az EKB a legutóbbi ülésén nem változtatott az irányadó rátákon, a jegybankárok nyilatkozatai alapján készen állnak arra, hogy az iráni háború kirobbanása óta immár harmadszor is szigorítsanak a monetáris politikán. Christine Lagarde elnök szerint a követendő irány egyértelmű, a Kormányzótanács több tagja – köztük a bolgár Dimitar Radev és a szlovák Peter Kažimír – pedig hangsúlyozta, hogy az októberi szünet nem jelenti a kamatemelési ciklus végét.
Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke egy berlini beszédében ennél is tovább ment. Kifejtette, hogy már
a szeptemberi alapforgatókönyv is további szigorítással számolt, az inflációs összkép pedig azóta csak tovább romlott.
Nagel szerint a jelenlegi kilátások alapján szinte elkerülhetetlen a decemberi kamatemelés,
amikor a döntéshozók már a 2029-ig szóló, frissített makrogazdasági előrejelzések birtokában határozhatnak. A piacok és az elemzők egyaránt decemberi lépést áraznak, a befektetők pedig arra számítanak, hogy a jelenleg 2,5 százalékos betéti kamatláb jövőre elérheti, vagy meg is haladhatja a 3 százalékot.
A drágulás eddig nagyrészt az energiaszektorra korlátozódott, és a másodkörös hatásoknak egyelőre alig látszanak a jelei, ami a legutóbbi kamattartás egyik fő érve volt. David Powell vezető közgazdász szerint
a visszafogott alapfolyamatok arra utalnak, hogy a jegybank a decemberi lépéssel le is zárhatja a szigorítási ciklust.
Nagel és holland kollégája, Olaf Sleijpen azonban arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas energiaköltségek idővel a bérigényekbe és a vállalati árazásba is begyűrűzhetnek. Ennek megakadályozása kulcsfontosságú a jegybank számára, még úgy is, hogy az EKB belső bérkövető mutatója 2027-re a bérdinamika éles lassulását vetíti előre.
|Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év)
|Kategória
|2026 ápr.
|2026 máj.
|2026 jún.
|2026 júl.
|2026 aug.
|2026 szept.
|2026 okt.
|Élelmiszer, alkohol, dohány
|2,4
|1,9
|1,5
|1,2
|1,1
|1,3
|1,6
|Energia
|10,8
|10,8
|8,5
|10,0
|14,3
|18,9
|20,8
|Ipari termékek (kivéve energia)
|0,8
|0,9
|0,7
|0,9
|1,2
|1,1
|1,2
|Szolgáltatások
|3,0
|3,5
|3,2
|3,3
|3,0
|3,2
|3,3
|Maginfláció
|2,2
|2,6
|2,4
|2,5
|2,4
|2,5
|2,5
|Éves infláció
|3,0
|3,2
|2,8
|2,9
|3,2
|3,8
|4,0
|Forrás: Eurostat, Portfolio
A 21 tagú valutaövezet gazdasága eddig meglepően jól viselte a közel-keleti konfliktust, a korábbi amerikai vámintézkedéseket, valamint a franciaországi politikai és költségvetési nehézségeket, így a harmadik negyedéves növekedés felülmúlta a várakozásokat. Egy újabb kamatemelés viszont már annak a sávnak a tetejére lökheti a finanszírozási költségeket, amelyen belül a szigorítás gazdasági hatása még kezelhetőnek számít. Eközben a globális kötvényhozamok emelkedése és a tél kezdetén alacsony földgáztárolói töltöttség szintén komoly kihívást jelent a térségnek.
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