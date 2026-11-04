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Továbbra is jó bőrben az amerikai szolgáltatószektor
Gazdaság

Továbbra is jó bőrben az amerikai szolgáltatószektor

Portfolio
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Enyhén, 54,9 pontról 54,5 pontra csökkent az amerikai szolgáltatószektor ISM beszerzésimenedzser-indexe, de a szektor továbbra is erős lendületet mutat. A foglalkoztatottsági komponens 50,1-ről 51,4 pontra emelkedett, ami a munkaerőpiaci helyzet javulását jelzi. Az üzleti aktivitás mutatója 53,8 pontra, az új megrendeléseké pedig 55,9 pontra esett vissza, ám mindkettő bőven a növekedést jelző 50 pontos szint felett maradt. Az árnyomás csak kis mértékben enyhült, 74-ről 73 pontra, így továbbra is jelentős maradt.
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Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimendzser-indexe 54,9 pontról 54,5 pontra csökkent. Ezen belül a foglalkoztatottsági komponens 50,1-ről 51,4 pontra emelkedett. A jelenlegi aktivitás mutatója 56,5 pontról 53,8 pontra csökkent, miközben az új megrendelések 59,8 pontról 55,9 pontra csökkentek. Az árnyomás 74 pontról 73 pontra csökkent.

A bejövő adatok továbbra is nagyon erős szolgáltatószektorról árulkodnak. Az árnyomás erős, a foglalkoztatottsági helyzet javul, miközben az új és a jövőbeli helyzet is robusztusnak tűnik.

Ilyen helyzetben indokolt lenne, hogy a Fed további kamatemelésekkel fékezze a gazdaságot.

Címlapkép forrása: Martin Ruegner

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