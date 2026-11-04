Ügynökakták: bocsánatot kérnek a katolikus püspökök

A katolikus.hu egyázi oldalon megjelent nyilatkozat szerint bár az aktákban egyházi személyek is érintettek, a püspöki kar arra figyelmeztet, hogy nem szabad szem elől téveszteni a történelmi összképet. A kommunista diktatúra éveiben az egyház kiemelt célpontnak számított, hiszen
több mint száz papot és szerzetest gyilkoltak meg, és mintegy kétezren kerültek börtönbe vagy kényszerlakhelyre.
A szerzetesrendek betiltásával több mint tizenegyezer embert tettek utcára, emellett egyházi iskolákat államosítottak, valamint ifjúsági és kulturális közösségeket oszlattak fel.
A most megjelent iratokban szereplő nevek mögött éppen ezért rendkívül sokféle történet áll.
Voltak közöttük olyanok, akik valóban együttműködtek a pártállammal, és a közösség tagjairól és másokról bizalmas információkat juttattak el a számára. Az ő nevükben kérjük az áldozatok és hozzátartozóik bocsánatát.
- írják, hozzátéve: sokan azonban kínzás vagy zsarolás hatására, esetleg teljesen semmitmondó jelentéseket leadva váltak a rendszer részévé. Olyanok is szerepelnek a nyilvánosságra került listákon, akik határozottan visszautasították a beszervezést, ám a hatóságok mégis aktát nyitottak róluk. A megmaradt iratanyag ráadásul a korábbi megsemmisítések miatt eleve hiányos, így nem adhat teljes képet.
Az állásfoglalás rávilágít arra is, hogy a kommunista múlt legfőbb bűnösei nem maguk a beszervezett személyek, hanem a tartótisztek és a pártállam vezetői voltak. Az egyházvezetés szerint az akták megismerése elősegítheti a múlt sebeinek gyógyítását, de csak akkor, ha nem vezet leegyszerűsítő ítélkezéshez vagy egyes emberek tönkretételéhez. Éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy az egyéni történetek minden részletének ismerete nélkül senkiről se alkossanak elhamarkodott véleményt. A társadalmi megbékéléshez ugyanis a beismerésen, a megbocsátáson és az irgalmon keresztül vezet az út, nem pedig a bosszún és a megvetésen át.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye külön is megszólalt Kiss-Rigó László ügyében
Valótlannak nevezte a Szeged-Csanádi Egyházmegye a Kiss-Rigó László püspök államvédelmi beszervezésre vonatkozó híreszteléseket szerdán. A sajtóban több helyen megjelent, a Kiss-Rigó László személyi adatait tartalmazó 6-os karton létezéséből ügynöki beszervezésre és tevékenységre vonatkozó híresztelések valótlanok, megtévesztőek és jogsértőek - írták az MTI-nek. Közölték: Kiss-Rigó László korábban személyiségi jogi pert indított hasonló vádak miatt, azokat 2009-ben jogerősen megnyerte.
Az ítélet indoklása szerint a 6-os karton léte, az annak kitöltésére vonatkozó adat Kiss-Rigó László esetében sem bizonyította, hogy ügynökként foglalkoztatták őt a kommunizmus éveiben. A 6-os kartonon szereplő tartótiszt meghallgatására is kiterjedő bizonyítási eljárás során kiderült, hogy Kiss-Rigó László beszervezésére valóban történtek próbálkozások, azonban a történész rá vonatkozó állítása, miszerint beszervezték, nem valósult meg - közölték.
Az alperesek a jogerős bírósági döntés nyomán a 6-os karton alapján Kiss-Rigó László felperes "ügynöki múltjára" vonatkozó valótlan tényállításokkal okozott személyiségi jogsérelem miatt helyreigazító közleményt tettek közzé és kártérítést fizettek - áll a közleményben.
A sajtóban ugyanaz a 6-os karton és az arra alapozott "ügynöki tevékenységre" vonatkozó valótlan híresztelések jelentek meg nyilvánosan, amelyek alapján Kiss-Rigó László 2009-ben már jogerősen pert nyert - hangsúlyozta a Szeged-Csanádi Egyházmegye.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/IllyÃ©s Tibor
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