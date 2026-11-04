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Újabb enyhítést kaphatnak a benzines és dízelautók: megszavazták a 2035-ös tiltás lazítását
Gazdaság

Újabb enyhítést kaphatnak a benzines és dízelautók: megszavazták a 2035-ös tiltás lazítását

MTI
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Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottsága (ENVI) szerdán megszavazta az új személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások enyhítését. Az Európai Parlament várhatóan decemberi plenáris ülésén fog szavazni az uniós tagállamokkal folytatandó tárgyalásokra vonatkozó álláspontjáról.

A 48 igen szavazattal, 30 nem ellenében, két tartózkodás mellett elfogadott javaslat értelmében az új személygépkocsikra vonatkozó,

2035-re előírt 100 százalékos kibocsátáscsökkentési célt 87,5 százalékra mérsékelnék.

Az autógyártóknak a kibocsátás további 7,5 százalékát az EU-ban előállított, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél felhasználásához kapcsolódó jóváírásokkal kellene ellentételezniük, így összességében 95 százalékos csökkentést kellene teljesíteniük a 2021-es referenciaszinthez képest.

A kisteherautók esetében 2030-ra 35 százalékos csökkentési célt javasolnak az Európai Bizottság által javasolt 40, illetve a jelenlegi szabályok szerinti 50 százalék helyett. A 2035-ös cél 100-ról 80 százalékra mérséklődne. Ebben az esetben is felhasználhatók lennének az alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélhoz kapcsolódó kreditek, legfeljebb 7,5 százalékos mértékig.

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A javaslat emellett kedvezményeket biztosítana az Európai Unióban gyártott kisebb méretű és nagy energiahatékonyságú elektromos járművek előállítóinak.

Az uniós gyártású, legfeljebb 4,2 méter hosszú elektromos autók például 1,4 járműnek számítanának a gyártók átlagos kibocsátásának kiszámításakor.

A szakbizottság a nulla kibocsátású járművek meghatározását is kiterjesztené bizonyos, kizárólag megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokkal működő járművekre.

Az Európai Parlament várhatóan decemberi plenáris ülésén szavaz az uniós tagállamokkal folytatandó tárgyalásokra vonatkozó álláspontjáról.

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